El modo Pokémon en WhatsApp consiste en reemplazar el ícono original de la app por una imagen relacionada con la franquicia de videojuegos.

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El llamado ‘modo Pokémon’ se convirtió en una de las personalizaciones más buscadas en WhatsApp durante 2026, año en que la franquicia japonesa cumple 30 años desde su lanzamiento original como videojuego.

La combinación entre la nostalgia por el aniversario y el interés por darle una identidad distinta a las aplicaciones del celular impulsó a miles de usuarios a buscar tutoriales para cambiar el ícono tradicional de la app de mensajería por uno alusivo a los personajes de Pokémon.

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El procedimiento no requiere conocimientos técnicos avanzados, pero sí exige instalar una aplicación externa llamada Nova Launcher, encargada de modificar la interfaz visual del teléfono.

Mewtwo de Pokémon Go aparece en páginas de reventa.

Qué es el ‘modo Pokémon’ en WhatsApp y por qué se volvió tendencia

El ‘modo Pokémon’ en WhatsApp consiste en reemplazar el ícono original de la app por una imagen relacionada con la franquicia de videojuegos, que en 2026 celebra tres décadas desde su creación. No se trata de una función oficial de Meta, sino de un cambio puramente estético que no altera el funcionamiento interno del servicio de mensajería.

Pokémon nació como un videojuego y se expandió hacia series animadas y juegos de cartas. Su propuesta central gira en torno a entrenadores que capturan criaturas para enfrentarlas en combates, una dinámica que generó una base de seguidores a nivel mundial y que, en el marco de su 30° aniversario, renovó el interés por integrar su estética en distintos dispositivos y aplicaciones.

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Es importante aclarar que este modo no modifica absolutamente nada de las funciones de WhatsApp: no cambia los chats, las notificaciones ni la configuración de privacidad. El único elemento que se altera es el logotipo visible en la pantalla principal del celular, y ese cambio se logra a través de un programa ajeno a la empresa que administra la app.

Una mujer joven revisa su teléfono móvil junto al logo de WhatsApp en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, quienes activan este modo deben tener en cuenta que están utilizando una app de terceros, sin la garantía de Meta, compañía que gestiona WhatsApp, Facebook e Instagram. El alcance de la modificación queda limitado estrictamente al color, la forma o el tamaño del ícono.

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Qué es Nova Launcher y cómo permite personalizar la interfaz de Android

Nova Launcher pertenece a la categoría de aplicaciones conocidas como launchers o “lanzadores”, que permiten cambiar la interfaz principal de un teléfono Android. Estas herramientas habilitan la personalización de distintos aspectos visuales, como los estilos de letra, los fondos de pantalla, los widgets y los logotipos de los íconos.

Gracias a estas apps, es posible lograr un diseño individualizado de las aplicaciones ya instaladas en el dispositivo, sin necesidad de modificar su funcionamiento interno. La interfaz principal del celular, es decir, lo que el usuario observa en la pantalla, puede volverse visualmente distinta a la presentación de fábrica de Android.

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Una de las particularidades de estos programas es que permiten hacer lucir un teléfono como si perteneciera a otra marca. Quienes tengan un dispositivo Samsung, por ejemplo, pueden descargar un launcher que imite la estética de Motorola o de Apple, sin que eso implique un cambio real en el sistema operativo.

Varios personajes de la franquicia Pokémon compiten en un estadio durante un enfrentamiento correspondiente al videojuego Pokémon Unite de The Pokémon Company. (Pokémon)

La mayoría de los launchers están compuestos por tres elementos principales: las pantallas de escritorio donde se ubican los íconos y widgets, una barra inferior conocida como dock, donde se señalan las apps de uso diario, y un cuadrado de aplicaciones que reúne todo lo instalado en el dispositivo.

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En el caso de Nova Launcher en particular, los usuarios también pueden personalizar el tamaño de los íconos, ocultar aplicaciones del lanzador o elegir distintos métodos para apagar la pantalla, funciones que se suman a la posibilidad central de cambiar los logotipos de las apps.

Cómo activar el ‘modo Pokémon’ en WhatsApp paso a paso

Para configurar el modo Pokémon, el primer paso consiste en descargar la aplicación Nova Launcher en un celular Android. Una vez instalada, hay que abrirla y establecerla como predeterminada en el dispositivo, de manera que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

El segundo paso requiere conseguir una imagen adecuada. Hay que ingresar al navegador y buscar, o bien generar con inteligencia artificial, una imagen del ícono de WhatsApp intervenida con algún símbolo alusivo a Pokémon. El archivo debe estar en formato PNG y contar con fondo transparente para integrarse correctamente a la interfaz.

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FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con la imagen ya descargada, se debe regresar a la pantalla principal del celular y mantener presionado el ícono de WhatsApp durante aproximadamente dos segundos. Esa acción despliega un menú flotante donde hay que seleccionar la opción “Editar”.

Desde ese menú, se vuelve a hacer clic sobre el logo de la aplicación y se elige la opción “Aplicaciones” y luego “Fotos”. Allí hay que buscar la imagen generada previamente, ajustar su tamaño dentro del espacio disponible y presionar “Listo” para completar el proceso. Con ese último paso, el ícono de WhatsApp queda reemplazado por la versión personalizada con temática Pokémon.

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En caso de que el usuario quiera revertir el cambio y recuperar el logotipo original, el procedimiento es sencillo: basta con ingresar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Una vez eliminada la aplicación, todas las modificaciones realizadas sobre la interfaz, incluido el ícono personalizado, desaparecen automáticamente y el celular vuelve a su configuración de fábrica.