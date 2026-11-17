Los Simpson homenajearon a Eric Bauza con una tarjeta conmemorativa tras su debut póstumo en el episodio Dream Scenari-Moe

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Los Simpson rindieron homenaje a Eric Bauza, el actor de voz canadiense que murió el 25 de octubre a los 46 años por una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Su participación en el episodio “Dream Scenari-Moe”, de la temporada 38 de la serie, fue su debut póstumo en el programa.

En el capítulo, Bauza prestó su voz a dos personajes: el dueño del restaurante, Sr. Fong, y el editor de periódico Harry Metsali, quienes se cruzan con Moe Szyslak en una trama sobre un estudio del sueño que le depara los mejores sueños románticos de su vida.

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Tras los créditos, que reconocen a Bauza como actor invitado, la serie le dedicó una placa con las palabras “En amorosa memoria de Eric Bauza”, acompañada de una versión animada del intérprete al estilo de Springfield.

El productor de Los Simpson reveló que ya tenían previsto convocarlo para más episodios

En el episodio “Dream Scenari-Moe” de Los Simpson, Eric Bauza dio voz al editor de periódico Harry Metsali y al dueño de restaurante Sr. Fong (Captura de video)

César Mazariegos, coproductor ejecutivo del programa, detalló a Variety el impacto que dejó el actor durante la grabación. “Le pedimos que interpretara a dos personajes neoyorquinos para nuestro episodio ‘Dream Scenari-Moe’, y lo logró de manera contundente”, señaló.

“Pasaba de una voz a otra con total naturalidad, tanto para darnos opciones como para improvisar de forma hilarante con el micrófono apagado. Firmó nuestro Muro de la Fama y dibujó un Bugs Bunny increíblemente logrado. Así fue como nos enteramos de que había empezado como animador”.

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Mazariegos agregó que era alguien a quien “queríamos ver volver una y otra vez”, hasta que llegó la noticia de su muerte. “Fue una conmoción total”, cerró.

Bauza sumó más de 400 créditos en dos décadas de carrera ininterrumpida

El actor nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, barrio periférico de Toronto, en el seno de una familia de inmigrantes filipinos. Antes de dedicarse al doblaje, se formó como dibujante y diseñador de animación en el Centennial College, donde también realizó una pasantía en el estudio Spümcø. Su primer papel llegó en 2001 con la serie The Ripping Friends.

El actor de voz Eric Bauza posa con un muñeco del Correcaminos que lleva una insignia alusiva a la película Coyote vs. Acme. (Captura de video)

A lo largo de más de dos décadas, sumó más de 400 créditos en producciones de Warner Bros., Disney, DreamWorks y Cartoon Network, y obtuvo tres premios Emmy infantiles y familiares por su trabajo en Looney Tunes Cartoons (2022), Bugs Bunny Builders (2023) y Teen Titans Go! (2024).

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Su vínculo con la franquicia lo convirtió en heredero directo de Mel Blanc, el actor que creó las voces de esos personajes. Entre sus interpretaciones se cuentan Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky, Tweety, Elmer Gruñón, Foghorn Leghorn, Marvin el Marciano y el Correcaminos, entre otros.

Su carrera se extendió a las grandes franquicias del cine de animación

Más allá de Looney Tunes, Bauza participó en títulos como Avatar: La leyenda de Aang, Ben 10: Omniverso y Muppet Babies, donde dio vida al Bebé Fozzie. En 2023, interpretó al General Toad en La película de Super Mario Bros. y repitió el papel en la secuela Super Mario Galaxy.

Este año participó en Coyote vs. Acme, comedia que combina imagen real con animación y en la que encarnó a ocho personajes del universo Looney Tunes. El filme recaudó USD 101,5 millones a nivel global, tras un camino sinuoso: Warner Bros. intentó cancelar la producción como deducción impositiva en 2023, pero una campaña de los fanáticos forzó la venta de los derechos de distribución.

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Bauza acumuló más de 400 créditos en producciones animadas y obtuvo tres premios Emmy por su trabajo en televisión (Eric Bauza)

Channing Dungey, presidenta del Grupo de Televisión de Warner Bros. y cadenas estadounidenses, afirmó ante The Hollywood Reporter que Bauza “fue un talento vocal único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo” y que “siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc”. Dungey destacó que el actor consideraba continuar ese legado “uno de los mayores honores de su vida”.

Proyectos inconclusos y una colecta para su familia cerraron su historia

Dan Povenmire, cocreador de Phineas y Ferb, calificó la noticia de “devastadora” en sus redes sociales. “Justamente esta mañana estaba pensando en él y en el enorme impulso que tomó su carrera con el éxito de Coyote vs. Acme. Qué gran tipo”, escribió.

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Al momento de su fallecimiento, Bauza se preparaba para dar voz a Daffy Duck en Bye Bye Bunny: Un musical de Looney Tunes, proyecto que acababa de retomar la etapa de preproducción. Su última aparición en cine fue Forgotten Island, el largometraje número 50 de DreamWorks Animation, actualmente en cartelera.

Tras su muerte, una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe reunió USD 68.000 hasta el 18 de noviembre, con el fin de apoyar a su hijo Ryker y a la madre del niño, Jessica Borutski, para cubrir gastos del hogar, traslados y otras necesidades cotidianas.

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