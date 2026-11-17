Jensen Huang manifestó su disposición a volver como director ejecutivo si el directorio de Nvidia aprueba su retorno. (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

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Jensen Huang está dispuesto a regresar a Nvidia como director ejecutivo si el directorio de la empresa considera que esa decisión es la mejor para los accionistas, los empleados, la compañía y Estados Unidos.

El fundador y ex-CEO de la firma tecnológica lo declaró este martes por la mañana, en sus primeras palabras públicas desde que presentó su renuncia el jueves anterior, tras conocerse que mantuvo relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una persona sospechada de ser espía del gobierno chino y otra con una empleada de la empresa.

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Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

“Si el Consejo de Administración determina que mi regreso responde al mejor interés de nuestros accionistas, empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor atender esos llamados y volver como CEO”, afirmó Huang en un comunicado breve, recogido por The Wall Street Journal.

En el mismo texto, reconoció haber cometido “errores graves” en su vida personal, pidió disculpas a su familia y al personal de la empresa y asumió la responsabilidad plena por sus actos.

Jensen Huang renunció tras revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales

La crisis comenzó el 8 de noviembre, cuando Huang pidió disculpas a los empleados de Nvidia por sus infidelidades. Ese mismo día, el directorio de la empresa inició una investigación para determinar si el ejecutivo compartió información confidencial con Alice Huang durante la relación que mantuvo con ella.

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“Sé que una disculpa no puede deshacer lo que hice”, escribió entonces. “Espero que nuestra familia se recupere y que, con el tiempo, pueda recuperar su confianza”.

La renuncia de Huang ocurrió tras revelarse que mantuvo relaciones extramatrimoniales con una empleada y una sospechosa de espionaje. (REUTERS/Ann Wang)

Días después, el jueves, Huang formalizó su renuncia. Las revelaciones también llevaron al directorio a anunciar, el martes por la mañana, la creación de un nuevo comité encargado de supervisar las políticas de seguridad nacional de la compañía y el cumplimiento de los controles de exportación, áreas especialmente sensibles para una empresa de su peso en el mercado de semiconductores y la inteligencia artificial.

El Congreso cita a Jensen Huang a declarar el 1 de diciembre sobre el escándalo de espionaje

En paralelo, el Congreso de Estados Unidos avanzó con sus propias investigaciones. Huang acordó testificar el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes —Asuntos Exteriores, Inteligencia y el Comité Especial sobre China—, según informó CBS News. Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, también aceptó comparecer voluntariamente, el 2 de diciembre.

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El directorio de Nvidia abrió una investigación interna para determinar si el ejecutivo compartió información confidencial. (REUTERS/Evan Vucci)

Los legisladores buscan determinar si la relación de Huang con Alice Huang —ejecutiva de Megaspeed, una empresa investigada en Estados Unidos y Singapur por el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial a China— comprometió la seguridad nacional del país.

Empleados, inversores y figuras del sector tecnológico pidieron su restitución

A lo largo de la semana, miles de empleados de Nvidia, inversores prominentes y referentes del sector tecnológico expresaron su apoyo a un eventual regreso de Huang. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes a periodistas que respaldaría su reincorporación al cargo. “No me molestaría en absoluto que eso ocurriera”, dijo Trump, según recogió The Wall Street Journal. Agregó que creía que Huang había “aprendido una gran lección”.

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El Congreso de Estados Unidos indaga los vínculos con la firma Megaspeed por presunto contrabando de chips hacia China.

También el lunes, Nader Khalil, director de tecnología para desarrolladores de Nvidia, envió una carta al presidente del directorio, Harvey Jones, que circuló ampliamente entre los ejecutivos de la empresa. En ese texto, Khalil sostuvo que todo el ecosistema de computación avanzada y el mercado de inteligencia artificial dependen del liderazgo de Huang.

“Creo que Nvidia podrá encontrar algún día un sucesor, pero no podemos realizar esa transición de forma improvisada”, escribió, según el documento al que tuvo acceso el diario. “Nvidia no afrontará bien los próximos años decisivos sin Jensen”, agregó.

La junta directiva de Nvidia no evaluaba la restitución de Huang pese a los pedidos

A pesar del respaldo público de empleados e inversores, el directorio de Nvidia no consideraba restituir a Huang como director ejecutivo, de acuerdo con lo informado por The Wall Street Journal. La posición del órgano de gobierno de la empresa contrasta con la presión sostenida que recibió durante toda la semana desde distintos sectores del mundo tecnológico y financiero.

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En su declaración del martes, Huang reconoció sus errores ante el personal de la empresa. “No cumplí con los estándares que se esperan de todos en Nvidia. Creé problemas para el Consejo que lamento profundamente. Asumo plena responsabilidad por mis errores”, escribió.

También destacó el papel de Estados Unidos en su trayectoria personal y profesional: “En ningún otro lugar que no sea Estados Unidos podría existir una empresa como Nvidia”.