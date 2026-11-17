“Vayan a la escuela” fue la primera recomendación que planteó en la entrevista. Europa Press

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Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, pidió a los jóvenes que no abandonen la educación formal ante el avance de la inteligencia artificial y que, en cambio, aprendan a sacarle provecho. En una entrevista con CNN, el empresario resumió su postura con una frase dirigida a los estudiantes: “Háganla trabajar para ustedes”.

Por qué Huang recomienda estudiar y usar la inteligencia artificial

La pregunta sobre qué conviene estudiar frente al avance de herramientas que ya producen textos, imágenes, código y análisis de datos atraviesa a familias, docentes y estudiantes.

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Huang no eligió una carrera específica como la más segura para el futuro, pero sí ofreció una guía concreta: seguir en la escuela y aprender qué puede hacer la inteligencia artificial, para usarla a favor y no quedar desplazado por ella.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre qué profesión ofrecerá mejores ingresos en los próximos años, el empresario fue cauto. “No sé qué carrera será la más exitosa, pero sí puedo decirles lo que les digo a mis hijos”, afirmó. A partir de ahí, condensó su consejo en dos ideas: no abandonar la formación académica y entender las capacidades reales de los sistemas de IA.

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“Vayan a la escuela” fue la primera recomendación que planteó en la entrevista. Con esa frase, cuestionó los discursos que presentan los estudios como una inversión inútil frente al avance de la automatización, una idea que, a su entender, puede desalentar a una generación que necesitará más herramientas para moverse en un entorno tecnológico cada vez más complejo.

La segunda indicación fue “adopten la IA, aprendan qué puede hacer y no se rindan con ella”. Para Huang, el objetivo no es que la tecnología reemplace el esfuerzo personal, sino que amplíe las posibilidades de cada usuario. De ahí la frase que resume su mensaje: “Háganla trabajar para ustedes”.

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FOTO DE ARCHIVO: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa la escena en la puerta de una casa tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

El valor de la educación frente al avance de la automatización

Huang sostuvo que la formación académica permite comprender mejor el mundo, revisar sesgos y tomar decisiones con más información disponible. “Cuanto más conocimiento tengan, más informados estarán”, expresó durante la entrevista con CNN.

El empresario remarcó que ese valor se mantiene incluso cuando no está claro cuáles serán las ocupaciones con mayor demanda dentro de una década. Por eso, rechazó los pronósticos que presentan a la inteligencia artificial como una fuerza capaz de volver irrelevante el esfuerzo individual de estudiar.

“Evitaría todo lo que desanime a los chicos de querer un futuro más grande”, señaló. En esa línea, también cuestionó la idea de que los jóvenes deban abandonar la universidad o la escuela porque sus tareas futuras podrían ser automatizadas: “Que crean que ir a la escuela es una pérdida de tiempo y dinero es algo horrible”, remarcó.

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Según Huang, la relación activa con las nuevas herramientas puede elevar las aspiraciones de los estudiantes, siempre que comprendan también sus límites. “Sus aspiraciones pueden ser aún más grandes”, indicó, en referencia al potencial de quienes aprenden a usar la IA como complemento de su formación y no como sustituto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos empleos están expuestos a la transformación de la inteligencia artificial

El planteo de Huang surge en un momento en que empresas, gobiernos e instituciones educativas revisan cómo adaptar sus programas a la expansión de la IA generativa. El debate incluye el uso de asistentes conversacionales en las aulas y la necesidad de reforzar el pensamiento crítico y el juicio ético de los estudiantes.

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El Fondo Monetario Internacional estimó que cerca del 40% de los empleos en el mundo está expuesto a transformaciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Según el organismo, esa exposición no implica necesariamente la eliminación de puestos de trabajo: en muchos casos, la tecnología modifica las tareas existentes y permite que los trabajadores aumenten su productividad.

FILE PHOTO: Jensen Huang, CEO of Nvidia, gestures as he speaks during the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 11, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El Fondo Monetario Internacional también advirtió que los efectos de esa transformación dependerán de la preparación de los trabajadores, las empresas y los Estados. Las economías que inviertan en formación, infraestructura digital y reglas para el uso de datos podrían aprovechar mejor las ganancias de productividad y limitar las brechas entre sectores y países.

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Qué riesgos implica usar la inteligencia artificial en el aula

La recomendación de Huang de involucrarse con la inteligencia artificial coincide con una discusión abierta dentro del sistema educativo sobre los alcances de estas herramientas. Los sistemas generativos pueden ofrecer explicaciones adaptadas al nivel de cada alumno, resumir textos, proponer ejercicios, traducir materiales o asistir en la organización de un trabajo escolar.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que estas herramientas pueden facilitar tutorías personalizadas y aportar comentarios inmediatos sobre actividades escolares. A la vez, el organismo alertó que una dependencia excesiva de respuestas automáticas puede afectar la comprensión profunda y la retención de conocimientos en los estudiantes.

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Por ese motivo, la alfabetización en inteligencia artificial no se limita a aprender a usar un chatbot. También exige saber formular preguntas, contrastar la información recibida, identificar errores, detectar sesgos y reconocer qué tareas todavía requieren criterio humano.

Los modelos de IA pueden ofrecer respuestas erróneas o inventar datos y referencias con una redacción convincente. Ese límite técnico vuelve relevante el consejo de Huang sobre la escuela: la formación general y el conocimiento de una disciplina son lo que permite evaluar si una respuesta automatizada es válida o si necesita correcciones.