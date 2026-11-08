Estados Unidos

Sexo, espionaje y chips: el CEO de Nvidia admitió una infidelidad con una presunta espía china y el directorio lo investiga

Jensen Huang había dicho que la relación era normal. Hoy pidió perdón a su esposa y a sus accionistas en el mismo mensaje

Jensen Huang, fundador de Nvidia, quedó en el centro de una investigación independiente anunciada por el directorio (Crédito: Europa Press)
Jensen Huang, fundador de Nvidia, quedó en el centro de una investigación independiente anunciada por el directorio (Crédito: Europa Press)
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El domingo 8 de noviembre, el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente sobre su propio fundador. Jensen Huang, de 63 años, fue el blanco de una operación de inteligencia extranjera, según informaron The New York Times y el Financial Times.

Ese mismo día, en un mensaje a los empleados, Huang admitió que fue infiel a su esposa. La empresa que simboliza la IA tiene su mayor riesgo en el escritorio del CEO.

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La mujer es Alice Huang, también conocida como Huang Le, ciudadana china y hasta hace poco alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. No tiene parentesco con el CEO.

Jensen Huang y Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, en una fiesta en Taipéi (Foto: NetThunder/LinkedIn)
Jensen Huang y Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, en una fiesta en Taipéi (Foto: NetThunder/LinkedIn)

Según The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos concluyó el año pasado que ella pasaba información a Beijing mientras trabajaba con Nvidia en centros de datos en Asia.

Hace diez días, cuando el Times publicó la primera versión de esta historia, Nvidia respondió que su CEO se reúne con miles de ejecutivos de clientes por año y que no había nada raro. Según Bloomberg, Huang había negado tener algo más que una relación “normal” con ella.

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El viernes, el Financial Times informó que el gobierno creía que el vínculo era sentimental. El domingo, Huang dejó de negarlo.

El memo pide perdón primero a la familia y después a Wall Street

El texto, publicado completo por Bloomberg, empieza así: “Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice.” Después se dirige a colegas, directorio, socios y accionistas: “Merecen algo mejor de mí”.

Sobre lo que importa para la seguridad nacional, Huang dice que apoya la investigación y va a cooperar. Y cierra con una línea que no es casual en un ejecutivo nacido en Taiwán que lleva años negociando con Washington: “Estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

El directorio, por su parte, armó un comité de directores independientes con abogados externos. Y dejó una frase que a mi lectura es la más importante del día: no tiene motivos para creer que se comprometieron secretos de la empresa ni la seguridad nacional, pero va a examinar “toda la información disponible”. El veredicto, antes que la investigación.

Huang sigue como CEO, pero ya no de manera incondicional

Un vocero de Nvidia le dijo al Journal que la noticia no va a frenar a la empresa y que Huang sigue al frente “sin interrupción”. Bloomberg agrega el matiz que falta en esa frase: sigue como CEO a la espera del resultado de la investigación. Son dos oraciones distintas. La segunda es la que vale.

Acá hay que separar dos cosas. La infidelidad la confesó él y es asunto de su familia. Lo del espionaje es otra historia: es una evaluación de inteligencia, no una causa judicial.

Jensen Huang continúa como CEO de Nvidia mientras avanza la investigación, según Bloomberg (EFE/JUNG YEON-JE)
Jensen Huang continúa como CEO de Nvidia mientras avanza la investigación, según Bloomberg (EFE/JUNG YEON-JE)

Nadie acusó a Alice Huang ni a Megaspeed de un delito. Beijing calificó la denuncia de infundada. Y nadie afirma que el CEO supiera algo. El directorio lo dice con todas las letras.

Pero el problema de Nvidia no es penal. Es de confianza. La compañía dijo que no había nada raro y había algo. El propio Huang lo admitió.

Cuando el que vende la historia de la IA a Wall Street, a los clientes y al Congreso tiene que corregir su versión sobre sí mismo, lo que se devalúa no es el chip. Es la palabra.

El momento no podía ser peor para la acción

Según The New York Times, Alice Huang habría sido reclutada para empujar a Huang a presionar a Washington por un permiso para vender chips avanzados a China. Es la posición que él defiende en público desde hace años.

Que la haya tenido antes de conocerla no lo exculpa ni lo condena: vuelve imposible saber dónde termina la convicción y dónde empieza la influencia.

Y todo esto cae sobre una acción que ya venía golpeada. Nvidia cerró el viernes su quinta semana seguida en baja, según la cobertura de mercado de Yahoo Finance, y en las últimas semanas le cedió a Apple, más de una vez, el título de empresa más valiosa del mundo.

El martes 17 de noviembre, Huang tiene que presentar resultados trimestrales, con una proyección propia de USD 108.000 millones de ingresos, ante inversores que ahora también le van a preguntar por la investigación.

Lo que nadie puede medir todavía es cuánto vale Nvidia sin Huang. No hay sucesor anunciado. El hombre de la campera de cuero es la marca, el vendedor y el lobista al mismo tiempo. El directorio lo sostiene mientras investiga. Esa es la apuesta: que el hombre que vale más que la empresa no sea también su pasivo más grande.

Nvidia dedicó años a convencer al mundo de que su riesgo estaba en la competencia, en los clientes o en los permisos de exportación. El riesgo estaba adentro, en el único activo que no figura en el balance: el criterio del CEO.

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