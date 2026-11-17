Las relaciones extramatrimoniales de Jensen Huang motivaron un agresivo "sell off" para Nvidia.

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Las acciones Nvidia rebotan más de 1% este martes en la operaciones electrónicas previas a la apertura formal del mercado, antes del balance del tercer trimestre del año, que brindará la compañía al cierre de la operatoria de Wall Street esta tarde.

La empresa viene de sufrir una pérdida de 27% en su valuación de mercado el último mes, tendencia que se acentuó desde finales de octubre, cuando se hizo público el escándalo en torno a Jensen Huang (ex-CEO de Nvidia) luego de que The New York Times revelara las sospechas sobre su relación con Alice Huang y sus posibles vínculos con la inteligencia china.

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En este sentido, Nvidia creó el martes un comité de seguridad nacional y control de exportaciones a nivel de junta directiva, ya que las repercusiones de la renuncia del director ejecutivo por relaciones extramatrimoniales intensificaron el escrutinio del negocio de la empresa de chips en China.

“Las relaciones de Huang, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China, intensificaron el escrutinio sobre la gobernanza de Nvidia y si su supervisión estuvo a la altura de su crecimiento explosivo y su creciente importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. La crisis había reducido el valor de mercado de Nvidia en más de 400 mil millones de dólares al cierre del lunes”, informó Reuters.

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Las acciones de Nvidia se desplomaron 27% en el último mes.

Nvidia anunció que el Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones estará presidido por la directora Suzanne Nora Johnson, ex vicepresidenta de Goldman Sachs y veterana directora corporativa estadounidense, e incluirá a los directores Stephen Neal, ex director ejecutivo del bufete de abogados Cooley LLP, y John Dabiri, profesor de aeronáutica e ingeniería mecánica en Caltech.

A la vez, el presidente estadounidense Donald Trump recibió con satisfacción el martes esta iniciativa de Nvidia y afirmó que era una buena idea que la compañía lanzara una estrategia de seguridad nacional.

La formación del comité se produjo un día después de que la administración Trump anunciara que restringiría aún más el acceso de China a los chips de IA avanzados de empresas como Nvidia, endureciendo los controles mientras Trump se dirigía a China para conversar con el presidente Xi Jinping.

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Durante años, Washington intentó limitar el acceso del gobierno del país asiático a los procesadores más sofisticados de Nvidia, lo que situó el negocio de la compañía en China en el centro de un debate cada vez más polémico sobre la seguridad nacional, el comercio y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

Sin embargo, las empresas chinas encontraron repetidamente maneras de sortear las restricciones. Huang había defendido durante mucho tiempo la idea de permitir un mayor volumen de exportaciones de chips a China.

Nvidia creó un comité de control de exportaciones tras las preocupaciones de seguridad suscitadas por el caso Huang

El nuevo comité supervisará los programas de seguridad nacional y cumplimiento normativo en materia de comercio global de Nvidia y trabajará con expertos independientes en derecho, seguridad nacional y cumplimiento normativo comercial.

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El actual Equipo de Seguridad Nacional y el Equipo de Cumplimiento de Comercio Global de Nvidia rendirá cuentas al comité, mientras que la directora ejecutiva interina, Colette Kress, supervisará las operaciones diarias. El comité tiene previsto reunirse al menos trimestralmente, incluyendo reuniones con la dirección y sesiones ejecutivas.

Según su informe de representación de 2026, la empresa no contaba con un director de cumplimiento normativo.

“Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con el gobierno y los socios de la industria para ayudar a establecer y promover un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional al tiempo que apoya la continua innovación tecnológica”, comentó Harvey Jones, presidente de la junta directiva de Nvidia.

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Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado el martes. Según algunas estimaciones, la compañía tiene más de USD 500.000 millones en compromisos, que incluyen garantías de suministro y capacidad para la compra de chips, arrendamientos de centros de datos e inversiones de capital, aunque esto sigue siendo solo una fracción de su capitalización bursátil.