FILE PHOTO: Apple logo is seen in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Varios servicios de Apple registraron fallas y dejaron a miles de usuarios sin acceso a aplicaciones y plataformas de uso cotidiano. La interrupción golpeó a iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y Apple Care, con picos de reportes que superaron las dos mil incidencias en algunos de estos servicios.

El episodio se suma a una seguidilla de fallos tecnológicos que afectaron en los últimos días a bancos estadounidenses, aerolíneas y a Microsoft.

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Qué servicios de Apple sufren la caída

Apple confirmó que App Store, Apple Music y Apple Care presentaron una interrupción del servicio. En simultáneo, Apple informó que los usuarios se veían afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

(www.apple.com)

El portal DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, fue el encargado de dimensionar el alcance del problema. La plataforma registró más de 2.300 informes de fallas vinculados a Apple Pay y una cifra similar relacionada con Apple Support, el portal de asistencia técnica de la empresa.

A ese número se sumaron cerca de 700 reportes de incidencias asociados a Apple Store y Apple Music, dos de los servicios más utilizados por los usuarios de la marca para realizar compras y consumir contenido.

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El servicio de almacenamiento en la nube, iCloud, fue uno de los más golpeados por la falla. Según los registros de DownDetector, usuarios no podían iniciar sesión ni acceder con normalidad a sus cuentas.

(Downdetector)

La interrupción de los servicios de Apple comenzó a manifestarse con quejas aisladas cerca de las 8:00 a. m. en la Costa Este de Estados Unidos, un horario que obligó al equipo técnico en su sede de California a enfrentar las primeras alertas desde las 5:00 a. m. locales.

Sin embargo, el colapso masivo de la plataforma ocurrió unas horas más tarde: entre la 1:00 p. m. y la 1:30 p. m. (hora del Este), las fallas se dispararon drásticamente hasta alcanzar un pico de casi 1,800 reportes, marcando el momento más crítico del incidente para las oficinas centrales de Apple, donde recién pasaban de las 10:00 a. m.

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Tras ese pico máximo, la curva de la gráfica muestra que la compañía logró estabilizar los sistemas de manera progresiva durante las siguientes horas. Para las 3:26 p. m. en la Costa Este, el volumen de quejas de los usuarios ya había descendido a solo 405 reportes, confirmando que el equipo en California consiguió recuperar gran parte de la operatividad de sus servicios al pasar su mediodía local (12:26 p. m.), superando la fase más grave de la interrupción.

FILE PHOTO: An Apple logo and a computer motherboard appear in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fallas tecnológicas en bancos de Estados Unidos y su posible vínculo

Los inconvenientes en los servicios de Apple se produjeron un día después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase, el más grande del país, sufriera un fallo en sus sistemas. La entidad atribuyó el problema a un “error de software”.

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JPMorgan Chase descartó de manera expresa que el incidente se tratara de un ciberataque. El fallo tecnológico no se limitó a esa entidad: también afectó las cuentas bancarias de otros grandes bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Wells Fargo y US Bank.

La coincidencia temporal entre la caída de los servicios de Apple y el error registrado en el sistema bancario estadounidense se dio en un lapso de apenas 24 horas, lo que generó atención sobre la seguidilla de fallos tecnológicos que atraviesan distintas industrias en el país.

FILE PHOTO: An Apple logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Vuelos cancelados y el apagón de Microsoft 365 en los días previos

La ola de fallas tecnológicas en Estados Unidos no se limitó al sector bancario ni al tecnológico vinculado a Apple. Días antes, el transporte aéreo a nivel nacional se paralizó por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12.000 vuelos.

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El problema derivó en más de 10.000 cancelaciones durante el viernes y el sábado previos. Las autoridades estadounidenses atribuyeron el inconveniente a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

En paralelo, Microsoft también sufrió el viernes un apagón en sus servicios de Microsoft 365, entre los que se incluyen Teams y Outlook. La falla afectó tanto a la versión web como a la aplicación de escritorio de ambas herramientas.

Entre las consecuencias directas del apagón de Microsoft se registró un retraso en la entrega de mensajes, lo que generó inconvenientes para los usuarios que dependen de estas plataformas para sus comunicaciones laborales diarias.

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