El Parlamento de Israel eligió a Matan Kahana como nuevo presidente de la Knéset tras vencer al candidato del Likud, Ofir Katz. (@matan_kahana)

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El Parlamento de Israel (Knéset) eligió este martes al diputado Matan Kahana como su nuevo presidente, en una votación que modificó el equilibrio de fuerzas dentro del Poder Legislativo y otorgó al bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot mayor capacidad para definir las prioridades parlamentarias. El legislador se impuso con 66 votos frente a los 52 obtenidos por Ofir Katz, representante del Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y reemplazará en el cargo a Amir Ohana.

La designación representa un avance para la coalición de partidos que busca desplazar al actual oficialismo de la conducción política del país. Aunque Netanyahu continúa al frente de un gobierno interino, su espacio perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre. El resultado abrió una disputa por el control de las instituciones legislativas, mientras las distintas fuerzas intentan alcanzar un acuerdo para constituir una nueva administración.

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La votación necesitaba el respaldo de al menos 61 de los 120 integrantes de la Knéset. Kahana consiguió superar ese umbral gracias a los apoyos de las cuatro formaciones que integran el espacio encabezado por Eisenkot y de los partidos árabes Ra’am y Lista Conjunta.

El resultado llegó después de más de seis horas de intervenciones y maniobras parlamentarias destinadas a demorar la definición. La sesión se prolongó hasta entrada la noche, en medio de discursos extensos de legisladores del sector de Netanyahu. Uno de los principales obstáculos fue la intervención del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien utilizó su turno para extender el debate.

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La designación legislativa fortalece al bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot frente al gobierno interino de Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

El enfrentamiento también dejó expuesta la controversia sobre el papel de las agrupaciones árabes en la nueva mayoría parlamentaria. Desde el bloque de Netanyahu cuestionaron que Eisenkot recurriera a sus votos para conseguir el nombramiento. Katz, antes de la elección, pidió expresamente a esos partidos que no respaldaran su candidatura.

“No estoy dispuesto a manchar la institución del presidente de la Knéset ni a ser elegido con los votos de quienes apoyan el terrorismo”, afirmó el candidato del Likud, al reclamar que las bancadas árabes no participaran de la votación a su favor.

Kahana rechazó esa postura y defendió la participación de todas las representaciones parlamentarias en el funcionamiento de la institución. Antes de asumir, prometió que el recinto sería un espacio de “diálogo respetuoso y sustancial”, en el que ningún sector se sintiera “derrotado, humillado o excluido”.

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Eisenkot también respondió a las críticas y cuestionó los intentos de establecer diferencias entre los representantes elegidos por la ciudadanía. “No hay ciudadanos israelíes de primera categoría y ciudadanos de segunda, ni diputados de primera y diputados de segunda”, sostuvo. Además, defendió la designación de Kahana como una decisión democrática respaldada por la mayoría surgida de las urnas.

El representante del Likud, Ofir Katz, rechazó el respaldo de las bancadas árabes y las acusó de apoyar el terrorismo. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

La disputa tuvo otro capítulo cuando el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ofreció respaldar a Kahana a cambio de que se comprometiera a no designar vicepresidentes parlamentarios de Ra’am ni de la Lista Conjunta. También pretendía que el nuevo titular dejara el cargo si así lo solicitaba el gobierno que finalmente se constituya.

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El diputado rechazó esas condiciones en una respuesta dirigida a Smotrich. “Rechazo su exigencia contraria al interés institucional y lo insto a respetar el proceso democrático y sus resultados”, escribió, en referencia al intento de condicionar su nombramiento.

Más allá de la presidencia, el cambio tendrá consecuencias concretas sobre el funcionamiento legislativo. El titular de la Knéset dispone de atribuciones relevantes para organizar las sesiones, ordenar el tratamiento de iniciativas y participar en decisiones vinculadas con la actividad de las comisiones. Por eso, el reemplazo de Ohana permitirá al bloque de Eisenkot avanzar con proyectos que hasta ahora enfrentaban obstáculos bajo la conducción del Likud.

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Entre las prioridades anunciadas figura la derogación de disposiciones impulsadas por la anterior coalición de Netanyahu, especialmente aquellas relacionadas con la controvertida reforma judicial. También se presentó una iniciativa para establecer una comisión estatal de investigación sobre la masacre del 7 de octubre de 2023, una demanda que el gobierno saliente había resistido durante su gestión.