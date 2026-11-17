Jensen Huang manifestó su disposición a volver a la dirección ejecutiva, pero el consejo de administración descartó esa posibilidad. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

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Nvidia presentó el martes resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las estimaciones de los analistas, en su primer informe trimestral sin Jensen Huang al frente de la compañía tras la salida del fundador por un escándalo de infidelidades. La fabricante de chips también ofreció un pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre por encima de lo esperado por Wall Street, lo que dio un respiro a los inversores después de semanas de incertidumbre.

La empresa, con sede en Santa Clara, California, reportó ingresos por 115.800 millones de dólares, un 103% más que en el mismo período del año anterior. El dato superó los 109.000 millones de dólares proyectados por los analistas de acuerdo con un consenso de FactSet.

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El beneficio neto de Nvidia alcanzó los 65.287 millones de dólares, lo que representa un incremento del 105% respecto al año anterior, según el balance difundido por la compañía. El beneficio por acción se ubicó en 2,77 dólares, por encima de los 2,48 dólares que anticipaban los analistas, de acuerdo con el reporte.

El negocio de centros de datos, motor principal de la empresa, sumó 107.600 millones de dólares, un alza del 110% frente al ejercicio anterior y también por encima del consenso del mercado. La división de computación, por su parte, facturó 8.200 millones de dólares, un 42% más que doce meses atrás.

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Las acciones de Nvidia habían cerrado casi sin cambios el martes, en 155,46 dólares, antes de la presentación de resultados. Tras conocerse las cifras, los títulos llegaron a repuntar hasta un 3,5% en operaciones fuera de horario, aunque luego moderaron ese incremento a cerca de un 2%. El avance resulta relativo: la compañía ha perdido más de una cuarta parte de su capitalización bursátil desde que, a finales de octubre, salieron a la luz las primeras revelaciones sobre Huang.

El directorio designó a Harvey Jones al frente de la junta y creó un comité de seguridad nacional y control de exportaciones. (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo)

Vera Rubin y una previsión que no cuenta con China

Para el cuarto trimestre, Nvidia proyectó ingresos de 130.000 millones de dólares, con un margen de error del 3%, frente a la estimación promedio de los analistas de 125.250 millones de dólares, de acuerdo con datos recopilados por LSEG. La compañía anticipó además un margen bruto cercano al 71,5% y gastos operativos de alrededor de 11.000 millones de dólares.

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Nvidia aclaró que esa proyección no incluye ninguna venta de chips para centros de datos en China. El pronóstico ofrece una primera impresión sobre el desempeño de Vera Rubin, la nueva generación de procesadores de inteligencia artificial que sucede a Grace Blackwell. La empresa había anticipado en agosto que Vera Rubin representaría cerca de una quinta parte de los ingresos de centros de datos en el trimestre de octubre, además de proyectar un crecimiento de ingresos del 70% para el próximo ejercicio fiscal.

Colette Kress, consejera delegada interina, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la compañía, defendió el rumbo de la empresa. “Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la constante innovación de nuestro equipo. Vera Rubin ha tenido un comienzo espectacular, nuestra hoja de ruta avanza según lo previsto y nuestra ambición nunca ha sido mayor”, sostuvo la ejecutiva.

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La previsión de ingresos de 130.000 millones de dólares para el cuarto trimestre excluye las ventas de chips en China e incorpora el debut de Vera Rubin. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

El vacío que dejó Huang al frente de la compañía

Por primera vez en casi 28 años, desde la salida a bolsa de Nvidia, Huang no estuvo presente para exponer las cuentas trimestrales. En su lugar, los inversores debieron conformarse con los comentarios de Kress, designada presidenta ejecutiva interina tras la dimisión de Huang el jueves anterior.

La salida de Huang puso fin a tres décadas de control del fundador sobre la estrategia de desarrollo de chips, los acuerdos con clientes y las relaciones con Washington. Según analistas consultados por Reuters, ese cambio implica para la gestión de Nvidia un riesgo mayor que el que supone la demanda de inteligencia artificial en el corto plazo.

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Como CEO, Huang había recorrido el mundo promoviendo la tecnología de Nvidia y la economía de la inteligencia artificial en general, además de destinar recursos de la compañía a inversiones en una variedad de empresas emergentes, clientes y proveedores. El directivo había prometido más de 100.000 millones de dólares en financiamiento para otras compañías vinculadas al desarrollo de infraestructura de IA, según detalló Bloomberg.

El directorio también elevó al consejero Harvey Jones al cargo de presidente de la junta, la primera vez que Nvidia designa a alguien en esa función. A primera hora del martes, el directorio creó además un comité sobre seguridad nacional y controles de exportación, su primera medida de gobernanza significativa desde la salida de Huang, en momentos en que crece el escrutinio sobre el papel de la compañía en materia de seguridad nacional.

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Los servicios de inteligencia de Estados Unidos investigan a la empresaria Alice Huang por presunto espionaje y desvío de chips bajo embargo hacia China. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Sospechas de espionaje chino y la posibilidad de un regreso

Nvidia cortó vínculos con Huang la semana pasada luego de que se conociera un escándalo vinculado a múltiples infidelidades. Entre ellas, una relación con la empresaria china Alice Huang, sin parentesco con el directivo, y otras dos con empleadas de la compañía.

Las agencias de inteligencia estadounidenses intentan determinar el alcance de los vínculos de Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China y qué información pudo haber transmitido a Beijing, según dos personas familiarizadas con el asunto citadas por Reuters. Los servicios de inteligencia sospechan además que la empresaria se dedicaba a labores de espionaje para China, y la investigan por haber hecho llegar chips de Nvidia a ese país pese a un embargo estadounidense, de acuerdo con la agencia AFP.

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Horas antes de la publicación de los resultados, Huang manifestó su disposición a regresar al frente de la compañía que cofundó, si el directorio así lo decidiera. El ejecutivo, de 63 años, invocó el respaldo recibido de personas que consideran que debería volver a la empresa. “Sería un honor” para él retomar el cargo si el directorio lo considerara lo mejor, afirmó Huang el martes.

Sin embargo, el consejo de Nvidia no está evaluando esa posibilidad, según informaron tres fuentes a Reuters el lunes. La creciente campaña “Stand With Jensen” ha complicado la búsqueda de un nuevo líder, mientras el directorio analiza candidatos tanto internos como externos para el puesto. La jornada del martes estuvo marcada, además, por el anuncio del testimonio de Huang ante el Congreso de Estados Unidos.

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