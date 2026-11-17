Jeff Bezos transfirió 771.492 acciones de Amazon a entidades sin fines de lucro en noviembre (EFE/Michael Nelson/Archivo)

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El fundador y presidente ejecutivo del consejo de administración de Amazon, Jeff Bezos, transfirió 771.492 acciones de la empresa a organizaciones sin fines de lucro el 12 y el 13 de noviembre, según documentos presentados el lunes 16 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La operación se estima en cerca de USD 198,9 millones y cobra relevancia porque los registros públicos no identifican a los receptores de la mayor parte de los títulos.

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La transferencia incluyó 674.088 acciones entregadas el 12 de noviembre y otras 97.404 cedidas al día siguiente. El Formulario 4, que registra cambios en la propiedad de acciones, clasifica ambas operaciones como contribuciones a entidades sin fines de lucro.

Un aviso de venta presentado ante el mismo organismo identifica a la Bezos Earth Fund Foundation como receptora del segundo paquete, pero no revela quién recibió las 674.088 acciones restantes.

La revista Forbes calculó el valor de mercado del paquete donado en cerca de 198,9 millones de dólares (REUTERS/Abdul Saboor)

Según informó Forbes, revista de negocios, las 771.492 acciones tenían un valor aproximado de USD 198,9 millones al precio de cierre de Amazon del lunes, de USD 257,75 por título. Esa cifra refleja el valor de mercado de los papeles y no el dinero que las organizaciones hayan recibido.

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La Bezos Earth Fund Foundation recibió 97.404 acciones

El Formulario 4 presentado por Bezos registra las transferencias a un precio de USD 0 e indica que, después de la operación, conserva 878.551.932 acciones ordinarias de Amazon. Un representante legal del empresario presentó el documento el 16 de noviembre.

El aviso de venta de la Bezos Earth Fund Foundation, una entidad sin fines de lucro fundada por Bezos, identifica a esa organización como receptora de las 97.404 acciones cedidas el 13 de noviembre.

El registro comunica una venta propuesta a través de Morgan Stanley Smith Barney y calcula que ese paquete tenía un valor de USD 25,32 millones.

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La Bezos Earth Fund Foundation recibió 97.404 títulos de la compañía como regalo de su fundador (EFE/ Alessandro Di Marco)

La presentación indica que la fundación recibió los títulos como regalo de Bezos, que los había adquirido el 5 de julio de 1994.

El aviso señala el 16 de noviembre como fecha aproximada para la venta en el mercado Nasdaq, pero no precisa a qué programa, país o proyecto se destinarían los fondos que pudiera generar la operación.

Siguen sin identificar a los receptores de 674.088 acciones

El formulario de Bezos describe la transferencia de 674.088 acciones de Amazon del 12 de noviembre como una contribución a organizaciones sin fines de lucro, pero no menciona a las entidades receptoras.

Con la cotización utilizada por Forbes para calcular el valor total, ese tramo equivale a unos USD 173,6 millones.

La ausencia de esa información impide establecer qué organizaciones recibieron la mayor parte de la donación, a qué se dedican y qué destino podrían dar a los recursos.

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El documento de la Comisión de Bolsa y Valores solo clasifica ambas entregas como contribuciones a entidades sin fines de lucro.

Los registros regulatorios omitieron los nombres de los destinatarios de 674.088 acciones cedidas por el empresario

El aviso de venta de la Bezos Earth Fund Foundation también consigna otras transferencias de acciones. De acuerdo con ese documento, Bezos entregó 1.089.668 títulos de Amazon a organizaciones sin fines de lucro el 25 y el 26 de agosto y el 12 de noviembre de 2025.

El documento señala que esas entidades podrían haber vendido parte de las acciones durante los tres meses previos a la presentación.

Forbes señaló que las contribuciones de Bezos informadas durante 2026 sumaron al menos 2,44 millones de acciones de Amazon, valoradas en cerca de USD 629 millones con la cotización de referencia empleada por la revista.

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El cálculo reúne transferencias de acciones informadas en documentos regulatorios y no equivale necesariamente al dinero que las organizaciones recibieron o utilizaron.

El fundador de Amazon conserva más de 878 millones de acciones ordinarias tras concretar las transferencias benéficas (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

La transferencia se conoció mientras Bezos mantenía de forma directa 878.551.932 acciones ordinarias de Amazon, de acuerdo con el Formulario 4.

Con la cotización de cierre usada por Forbes, esa participación tenía un valor aproximado de USD 226.400 millones después de las donaciones declaradas.