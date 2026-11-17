El videojuego se estrena el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con lanzamientos escalonados según cada zona horaria.

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Miami se convirtió en una extensión de Vice City, la ciudad ficticia de Grand Theft Auto VI, antes del estreno del videojuego este jueves. Una campaña de promoción llevó el universo del juego a espacios públicos, equipos deportivos y negocios de la ciudad.

El condado de Miami-Dade firmó un acuerdo de USD 3,9 millones con Rockstar Games. Entre las acciones previstas se destaca el letrero “Bienvenidos a Vice City”, ya instalado en la azotea del estadio Kaseya Center, donde juegan los Miami Heat.

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A su vez, el equipo vestirá camisetas negras y rosas con la inscripción “Vice City”, en la víspera del lanzamiento del videojuego el miércoles.

El condado de Miami-Dade acordó con Rockstar Games una inversión de 3,9 millones de dólares para promocionar Grand Theft Auto VI (AP Photo/Daniel Kozin).

La intervención no se limita al estadio de los Heat. Rockstar encargó una serie de murales, varios de ellos en el barrio de Wynwood, reconocido por su circuito de arte callejero.

Por su parte, las ciudades de Miami y Miami Beach alcanzaron acuerdos para exhibir material promocional en el transporte público, las playas y otros espacios de uso común.

El sector privado también se sumó con iniciativas propias. El club E11EVEN Miami adoptará temporalmente el nombre NINE1NINE, su equivalente dentro del universo del juego, y organizará una fiesta de lanzamiento el viernes.

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La campaña publicitaria de GTA VI abarca murales artísticos en Wynwood, playas y el transporte público de Miami Beach (AP Photo/Marta Lavandier).

El uso de recursos públicos abre una discusión entre funcionarios

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, cuestionó el uso de fondos y espacios públicos para promover un juego que recompensa conductas delictivas, incluida la violencia contra las fuerzas de seguridad, precisó Associated Press.

El comisionado de Miami Beach, David Suarez, vinculó el debate con las políticas implementadas por la ciudad para contener los incidentes durante las vacaciones de primavera en South Beach.

El Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, exhibe un cartel de "Bienvenidos a Vice City" (AP Photo/Daniel Kozin).

“Como comisionado municipal elegido por el pueblo, no puedo, en conciencia, asociar nuestra marca con algo de lo que hemos estado tratando desesperadamente de alejarnos durante los últimos dos años”, declaró a Associated Press.

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Por el contrario, la comisionada Monica Matteo-Salinas respaldó la participación municipal: “Creo que la ciudad de Miami Beach puede aprovechar este material promocional, que solo dura seis semanas, sin por ello aprobar el videojuego en sí ni las acciones que conlleva”.

Bañistas toman sol en reposeras rosas y azules temáticas de Grand Theft Auto VI en South Beach (AP Photo/Daniel Kozin).

Vice City retoma una versión ficticia del sur de Florida

La campaña se apoya en la relación previa de la franquicia con la región. La saga ya había ambientado dos juegos en una versión ficticia del sur de Florida: Grand Theft Auto: Vice City, de 2002, y Grand Theft Auto: Vice City Stories, de 2006.

Para la nueva entrega, el equipo de Rockstar recorrió Miami, los Cayos, los Everglades y localidades cercanas. Además, investigó la historia y la arquitectura de la zona, explicó el desarrollador Aaron Garbut a Associated Press.

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La guía de la Miami Design Preservation League, Julie Fornary, señaló que los adelantos del videojuego reproducen casi a la perfección los lugares: “Me encantó cómo captaron el color, la luz, la mezcla de lo sofisticado y lo popular aquí en Miami”.

Los desarrolladores de Rockstar recorrieron los Cayos y los Everglades para recrear los escenarios del estado ficticio de Leonida (AP Photo/Marta Lavandier).

GTA VI seguirá a Jason y Lucia en una conspiración criminal en Leonida

De acuerdo con Forbes, la nueva entrega seguirá a Jason y Lucia, una pareja cuya búsqueda de un golpe fácil sale mal y los arrastra a una conspiración criminal que se extiende por Leonida, la versión ficticia de Florida creada para el juego.

Ante el avance del peligro, ambos deberán depender el uno del otro para sobrevivir. Los jugadores podrán alternar el control entre los dos personajes.

El juego estará disponible el jueves 19 de noviembre a las 00:00 de cada zona horaria para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El sistema implica un lanzamiento escalonado por regiones, en lugar de una habilitación simultánea en todo el mundo.

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La edición estándar costará USD 79,99 en Estados Unidos, mientras que la edición Ultimate tendrá un precio de USD 99,99.