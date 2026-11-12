Estados Unidos

Jensen Huang, exCEO de Nvidia, habría tenido un tercer amorío con otra empleada de la compañía

El caso se suma a las dos relaciones previas que involucraron a Alice Huang, presunta agente de inteligencia china, y a Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia

Jensen Huang mantuvo un tercer vínculo extramatrimonial con una empleada de Nvidia, según reveló la agencia Reuters (REUTERS/Manami Yamada).
Jensen Huang mantuvo un tercer vínculo extramatrimonial con una empleada de Nvidia, según reveló la agencia Reuters (REUTERS/Manami Yamada).
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El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo un tercer amorío extramatrimonial con una empleada de la compañía, según informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. La agencia de noticias no identificó a la mujer.

En un primer momento, se reveló la existencia de una relación con Alice Huang, exejecutiva de la firma de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur que compra chips a la empresa. La mujer fue señalada como agente de la inteligencia china, una acusación que Pekín negó.

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El 11 de noviembre, el medio The New York Times informó que Huang también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia y subordinada directa del entonces director ejecutivo.

De acuerdo con el diario neoyorquino, recogido por Forbes, el código de conducta de Nvidia establece que los empleados deben evitar circunstancias en las que sus acciones puedan dar lugar a conflictos de interés, incluidas aquellas derivadas de relaciones personales.

Una fuente familiarizada con la situación aseguró a The Wall Street Journal que el directorio se reunió ese mismo día para analizar la posible salida del cargo. Este jueves, Huang anunció su renuncia y dejó a la empresa ante la necesidad de resolver la sucesión.

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La revelación de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang desató sospechas sobre presuntas operaciones de inteligencia china (REUTERS/Nathan Howard/File Photo).
La revelación de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang desató sospechas sobre presuntas operaciones de inteligencia china (REUTERS/Nathan Howard/File Photo).

Nvidia investiga una posible operación extranjera

A comienzos de noviembre, el directorio inició una investigación liderada por consejeros independientes y asesores legales externos. La pesquisa busca determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. En ese momento, la junta había expresado su respaldo al entonces director ejecutivo.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 8 de noviembre que el FBI examina el caso y que Huang le dijo que desconocía los presuntos vínculos de su amante con servicios de inteligencia extranjeros.

Tras la dimisión, el directorio de Nvidia nombró a la directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina, mientras busca un reemplazo. La empresa también designó a Harvey Jones, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de Synopsys, como presidente del directorio.

Por su parte, el exCEO aceptó comparecer en una sesión privada ante el Congreso para responder por su vínculo con Alice Huang.

Las acciones de Nvidia cayeron un 5,5%. Desde el máximo alcanzado a comienzos de octubre, acumulan una baja superior al 30%, precisó Reuters.

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