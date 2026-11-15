Estados Unidos

Dos aviones chocaron en el aeropuerto internacional de Miami en medio de las cancelaciones y demoras de vuelos

El impacto se produjo a las 21:15 del sábado (hora local), cuando el viaje de Copa Airlines procedente de Ciudad de Panamá tocó con su ala la parte frontal de un carguero de la empresa UPS que intentaba partir hacia Colombia

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Un avión de carga de UPS y un vuelo de pasajeros de Copa Airlines chocaron el sábado por la noche en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, sin heridos de gravedad y sin afectación inmediata en las operaciones de la terminal.

El incidente ocurrió cerca de las 21:15, hora local, en la intersección de dos calles de rodaje. El Boeing 737 de Copa Airlines, que llegaba desde Ciudad de Panamá, golpeó con una punta de su ala la parte frontal de un Boeing 767 de UPS que se preparaba para despegar hacia Bogotá.

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“Aproximadamente a las 21:15, una aeronave que aterrizaba y otra que despegaba colisionaron en la intersección de dos calles de rodaje. No se han reportado heridos y los vuelos están siendo desviados a otras calles de rodaje, por lo que, por el momento, no hay impacto en las operaciones del aeropuerto”, declaró Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, en diálogo con CBS News.

Aviones de Copa Airlines y UPS chocan en la pista del aeropuerto de Miami (@UPSAirlines)
Aviones de Copa Airlines y UPS chocan en la pista del aeropuerto de Miami (@UPSAirlines)

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade atendió en el lugar a dos personas con heridas leves, que no requirieron traslado a un centro médico. La Administración Federal de Aviación informó que los controladores habían ordenado a la tripulación de UPS ceder el paso al avión de Copa. La agencia abrió una investigación para establecer las causas de la colisión.

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Estamos al tanto de un incidente que involucra a una de nuestras aeronaves en tierra en Miami. Nuestra tripulación está a salvo, y estamos comprometidos a trabajar con las autoridades para determinar qué sucedió. La seguridad de nuestros empleados y el público es nuestra máxima prioridad”, comunicó UPS vía X.

Un controlador indicó que UPS debía ceder el paso al vuelo 427 de Copa. Ante la consulta sobre el impacto, el piloto de la empresa de carga respondió: “Nos pasamos de la raya y entonces nos golpeó con el ala”.

El accidente ocurrió mientras el aeropuerto aún registraba retrasos y cancelaciones vinculadas a la suspensión nacional de vuelos del viernes. Las autoridades federales atribuyeron esa interrupción a fallas en equipos de control aéreo, entre ellos conmutadores y enrutadores sobrecargados, que generaron problemas intermitentes en las comunicaciones y los sistemas de radar.

Más de 6.400 vuelos programados para el sábado fueron cancelados en Estados Unidos tras la suspensión nacional ordenada el viernes, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) prevé que las aerolíneas recuperen sus cronogramas antes del cierre del domingo.

FlightAware contabilizó además más de 800 cancelaciones para el domingo. La interrupción afectó los planes de viaje a pocos días del aumento de la demanda por el feriado de Acción de Gracias.

El administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, afirmó que el sistema de control de tránsito aéreo se mantuvo estable durante el sábado. Indicó que varios miles de vuelos retomaron las operaciones después de la suspensión, aunque unos 12.000 vuelos previstos para el viernes no pudieron despegar.

Bedford ofreció disculpas a los viajeros afectados y agradeció a los controladores aéreos, pilotos y tripulantes de cabina por su labor durante la crisis. También afirmó que las autoridades confían en la seguridad de las operaciones. “Si no fuera así, mantendríamos los aviones en tierra”, señaló.

El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., Bryan Bedford, interviene mientras el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, escucha durante una rueda de prensa (REUTERS/Eric Lee)
El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., Bryan Bedford, interviene mientras el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, escucha durante una rueda de prensa (REUTERS/Eric Lee)

Las aerolíneas deben ofrecer a los pasajeros un cambio de reserva sin costo en otro vuelo o un reembolso total ante una cancelación. Bedford indicó que la FAA coordina con las compañías, que levantaron restricciones y condiciones para los clientes afectados.

Algunas empresas habilitaron cambios de fecha para quienes tenían vuelos previstos el viernes y el sábado. Otras extendieron esas facilidades a pasajeros con reservas para el domingo e incluso el lunes.

Bedford recomendó a los viajeros consultar directamente con cada aerolínea para conocer las condiciones aplicables a sus vuelos.

(Con información de Associated Press)

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