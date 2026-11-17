La negociación con Pattinson habría sido más compleja de lo esperado para los responsables del casting (Composición fotográfica/REUTERS)

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Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond el lunes 16 de noviembre, después de varios meses de especulaciones sobre quién asumiría el papel que Daniel Craig dejó vacante. Sin embargo, su elección no habría sido sencilla. El actor de Crepúsculo tuvo que superar a varios candidatos y cerrar un acuerdo con condiciones diferentes a las que habrían aceptado sus competidores.

Un reporte de Puck News reveló que las negociaciones con los aspirantes al personaje no fueron iguales. Entre los actores que participaron en el proceso figuraban Jack Lowden, Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult, además de Pattinson, quien finalmente obtuvo el papel.

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Según tres fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el medio, Lowden y O’Connor debían comprometerse a protagonizar cuatro películas de James Bond si eran seleccionados. Pattinson, en cambio, consiguió reducir esa obligación a tres entregas y habría recibido una remuneración considerablemente mayor.

El acuerdo con el actor de 40 años tampoco habría sido fácil de concretar. Dos fuentes consultadas por el medio aseguraron que su contrato para participar solamente en las pruebas de cámara fue “tan difícil de cerrar” que algunas personas involucradas se preguntaron por qué los realizadores insistían tanto si no estaban realmente interesados en él.

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Tras varios meses de búsqueda, Josh O’Connor, Callum Turner y Jack Lowden, fueron algunos de los actores convocados a las pruebas de cámara para interpretar a James Bond.(Composición fotográfica/REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte también planteó que el giro de la búsqueda hacia estrellas reconocidas, como Pattinson y Hoult, respondía a una estrategia de Amazon MGM Studios para incorporar un nombre de peso a su franquicia más importante. A diferencia de otros intérpretes que asumieron el papel con menor reconocimiento internacional, el protagonista de The Batman ya contaba con una trayectoria capaz de atraer a distintas generaciones.

Su popularidad entre los millennials, gracias a la saga Crepúsculo, y su presencia en películas recientes de cineastas reconocidos podían acercar a nuevos espectadores a la historia del agente británico. Además, su experiencia frente a la atención mediática sería una ventaja para afrontar la exposición que implica interpretar al agente 007.

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Josh O’Connor habría sido uno de los favoritos de Denis Villeneuve

Josh O’Connor habría reconsiderado su participación antes de realizar la prueba para el personaje.

Uno de los detalles que modificó el panorama de la selección fue la supuesta retirada de Josh O’Connor. Según Daily Mail, el protagonista de The Crown era uno de los favoritos iniciales del director Denis Villeneuve y de los productores Amy Pascal y David Heyman.

El actor habría dudado varias veces antes de aceptar la invitación para realizar una prueba de cámara en Bray Studios. Aunque finalmente participó, poco después decidió retirarse de la competencia por sus reservas ante la exposición pública y las responsabilidades que implica interpretar a un personaje tan reconocido.

El periodista Matthew Belloni, de Puck News, señaló que la salida de O’Connor coincidió con el interés de los realizadores en Pattinson, quien siempre había sido un nombre que Villeneuve quería evaluar.

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El requisito clave del director para el nuevo James Bond

Denis Villeneuve quería que el nuevo 007 transmitiera una personalidad intimidante y peligrosa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Antes del anuncio oficial, el director explicó a GQ qué buscaba en el próximo intérprete del agente 007. “Lo primero es que necesito creer que este hombre es un asesino, porque Bond es más que un espía: es un sicario. Necesito esa clase de ira en lo profundo de su mirada. No todos la tienen”, explicó Villeneuve.

También señaló que buscaba un actor con carisma, sensualidad, inteligencia y humor oscuro, capaz de atraer la atención cuando entrara en una habitación.

Pattinson, que ya tenía una relación profesional con el director por Dune: Part Three, habría cumplido con esas expectativas. Al anunciar su elección, Villeneuve expresó su entusiasmo: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”.

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El rodaje de Bond 26 comenzará en algún momento de 2027. Para Pattinson, asumir el papel representa un nuevo desafío en su carrera y “el honor de toda una vida”.