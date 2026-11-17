Las autoridades federales recomiendan conservar los mensajes, no transferir dinero y denunciar los casos ante el FBI o el NCMEC (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Guardar

Si un adulto amenaza a tu hijo con publicar fotos íntimas, la primera respuesta importa. No pagar, no borrar los mensajes y denunciar al FBI o al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) son los pasos que las autoridades federales recomiendan a los padres.

La sextorsión —el chantaje que consiste en amenazar con difundir imágenes íntimas— se convirtió en uno de los delitos de explotación infantil de mayor crecimiento en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Solo en 2024, el NCMEC recibió más de 456 mil denuncias de captación en línea, categoría que incluye este delito, una cifra que triplica los casos registrados entre 2021 y 2023. El FBI advirtió que los victimarios apuntan especialmente a adolescentes varones, aunque cualquier menor con acceso a internet puede ser blanco.

Pagar casi nunca detiene las amenazas

La reacción instintiva de muchas familias es ceder para evitar que las imágenes se publiquen. Los especialistas advierten que ese camino casi siempre agrava la situación. “Si los menores pagan, las amenazas inevitablemente continúan”, señaló Lindsay Lobb, directora de servicios de apoyo del Centro Canadiense para la Protección de la Infancia (C3P), en declaraciones a AP y Frontline.

PUBLICIDAD

Los datos del C3P respaldan esa afirmación: menos de uno de cada diez jóvenes que sufrieron sextorsión financiera reportaron que sus imágenes fueron compartidas. Ceder al chantaje confirma al agresor que la víctima seguirá pagando.

Los primeros pasos ante una amenaza

Las autoridades federales y los organismos de protección infantil establecen un protocolo claro para padres y cuidadores que enfrentan esta situación:

No eliminar mensajes ni perfiles: Conservar capturas de pantalla de las conversaciones y del perfil del agresor es necesario para que las plataformas y las fuerzas del orden puedan investigar el caso.

Bloquear al agresor: Una vez guardadas las capturas, hay que bloquear la Una vez guardadas las capturas, hay que bloquear la cuenta del chantajista . Esto interrumpe el contacto sin eliminar las pruebas.

Denunciar la cuenta en la plataforma: Cada red social tiene mecanismos de denuncia de contenido abusivo. Hacer la denuncia directamente en la plataforma puede acelerar la suspensión de la cuenta.

Presentar una denuncia ante el FBI: Las familias pueden contactar con la oficina local del FBI o presentar una queja en línea en tips.fbi.gov . La línea directa es 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

Contactar al NCMEC: La organización opera la CyberTipline, accesible en report.cybertip.org, el sistema centralizado de denuncia de explotación sexual infantil en línea de Estados Unidos. El NCMEC revisa cada reporte y lo remite a la agencia competente. También ofrece intervención en crisis y derivaciones a asesoramiento local. Se puede llamar al 1-800-843-5678.

Cómo operan los chantajistas

Menos de uno de cada diez jóvenes víctimas de sextorsión financiera sufre la difusión real de sus imágenes íntimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sextorsión suele comenzar con una solicitud de contacto en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Los delincuentes construyen perfiles falsos —a veces con imágenes generadas por inteligencia artificial— para ganarse la confianza del menor. Una vez que obtienen una imagen íntima, el tono cambia de inmediato: amenazan con enviarla a familiares, amigos o compañeros de escuela si la víctima no envía más fotos o dinero.

PUBLICIDAD

En muchos casos, los chantajistas ni siquiera poseen imágenes reales del menor y solo afirman tenerlas para infundir miedo. Las amenazas también incluyen falsas acusaciones ante la policía, la expulsión escolar o el despido de los padres. Los especialistas estiman que la mayoría de los casos nunca llega a las autoridades.

Retirar imágenes de internet es posible

Cuando las imágenes ya circulan en la red, el NCMEC ofrece el programa Take It Down, un servicio gratuito para eliminar fotos o videos explícitos tomados cuando la persona era menor de 18 años. El proceso puede iniciarse en MissingKids.org. Según la ley federal de Estados Unidos, las plataformas están obligadas a retirar ese material una vez notificadas.

PUBLICIDAD

La vergüenza es el principal aliado del agresor

El diálogo previo sobre riesgos digitales entre padres e hijos permite frenar el chantaje antes de que la situación escale (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las víctimas no pide ayuda por miedo al castigo o vergüenza. Eso permite que un solo chantajista acumule cientos de víctimas sin ser detectado. Los menores que hablan con un adulto de confianza —padre, docente o consejero escolar— tienen más probabilidades de frenar el chantaje antes de que escale.

El FBI y el NCMEC recomiendan que padres y cuidadores conversen con sus hijos sobre los riesgos en línea antes de que se produzca una amenaza, con énfasis en que pedir ayuda no traerá consecuencias negativas para el menor. Para quienes no cuentan con esa red de apoyo, el NCMEC ofrece asistencia directa a través de su línea de atención las 24 horas.

PUBLICIDAD