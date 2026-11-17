Los condados y ciudades de Texas otorgaron al menos USD 1.000 millones en rebajas de impuestos inmobiliarios a centros de datos (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

Guardar

Las ciudades y los condados de Texas otorgaron al menos USD 1.000 millones en rebajas de impuestos inmobiliarios a centros de datos, según un relevamiento de Texas Tribune.

Los acuerdos locales abarcan 53 convenios asociados con 34 instalaciones y comprometen reducciones tributarias a cambio de inversiones, obras y, en algunos casos, una cantidad limitada de empleos permanentes.

PUBLICIDAD

El mayor acuerdo corresponde al proyecto de Meta en El Paso. La compañía obtuvo una reducción del 80 % de su impuesto inmobiliario por 35 años para un centro de datos cuya inversión anunciada pasó de USD 1.500 millones a más de USD 10.000 millones.

El contrato exige mantener 50 puestos de trabajo, aunque la empresa prevé contratar a 300 trabajadores permanentes cuando la instalación entre en operación.

El relevamiento identificó 465 empleos garantizados en el conjunto de los acuerdos. Cerca de la mitad de los contratos no incluye una obligación laboral para las empresas.

La información vuelve a poner el foco sobre el costo fiscal de los incentivos locales, mientras Texas concentra proyectos vinculados con la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

PUBLICIDAD

Meta obtuvo una reducción tributaria del 80 por ciento durante 35 años para su centro de datos en El Paso (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)

El acuerdo de Meta en El Paso concentra más de la mitad de las rebajas identificadas

El proyecto de El Paso fue presentado inicialmente bajo el nombre de Wurldwide, LLC, una sociedad que no identificaba a Meta en los registros públicos.

La exención se calculó en USD 550 millones cuando la inversión prevista era de USD 1.500 millones. Dado que la escala anunciada ya supera los USD 10.000 millones, el valor del beneficio puede aumentar en la misma proporción.

El campus se extiende por más de 400 hectáreas (1.000 acres) en el noreste de la ciudad. La superficie construida se anunció inicialmente en cerca de 111.000 metros cuadrados (1,2 millones de pies cuadrados), con una ampliación posible hasta unos 372.000 metros cuadrados (4 millones de pies cuadrados).

PUBLICIDAD

Su demanda estimada alcanzará 1 gigavatio de electricidad, una cantidad equivalente al consumo de 750.000 hogares y tres veces superior al consumo residencial de El Paso, de acuerdo con cálculos expuestos en una reunión municipal.

Meta afirmó que sus centros de datos de Fort Worth, Temple y El Paso respaldan unos 2.500 empleos de tiempo completo y más de 6.400 puestos especializados durante los períodos de construcción.

Francis Brennan, portavoz de la compañía, sostuvo que la empresa financia la energía, el agua y la infraestructura eléctrica de sus instalaciones para que esos costos no recaigan en las comunidades.

El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, indicó que unas 1.800 personas de 15 sindicatos trabajan en la construcción del complejo. La cifra podría llegar a 4.000 en el momento de mayor actividad.

PUBLICIDAD

Samaniego señaló que la ciudad buscaba inversiones ante la salida de jóvenes y dificultades económicas, aunque reconoció que, con la información actual, habría negociado el acuerdo de otra manera.

El futuro complejo de Meta en El Paso demandará una potencia eléctrica equivalente al consumo residencial de 750.000 hogares (REUTERS/Eric Cox/File Photo)

Los contratos exigen menos empleos permanentes que los anunciados por las compañías

Los convenios suelen exigir que los puestos superen el salario medio local. En El Paso, la remuneración horaria promedio era de USD 24,94 en mayo de 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La mediana salarial por hora se ubicaba en torno a USD 18,99.

Sin embargo, las obligaciones laborales varían entre contratos y no siempre coinciden con las proyecciones empresariales.

En Fort Worth, Meta debe sostener al menos 40 empleos permanentes en una instalación que opera desde 2017. La empresa informó que el centro mantiene más de 200 puestos operativos.

PUBLICIDAD

La ciudad calcula que devolverá al menos USD 271 millones en impuestos durante 20 años. Microsoft, por su parte, acordó en 2013 mantener 20 empleados de tiempo completo en su centro de datos de San Antonio y recibió hasta ahora USD 5,4 millones en devoluciones fiscales.

Equinix firmó en 2021 un convenio con el condado de Dallas para crear 25 puestos permanentes a cambio de cerca de USD 910.000 en impuestos reducidos durante diez años.

Las obras de centros de datos en el condado de Ellis suscitaron quejas vecinales por ruidos, polvo y desvalorización inmobiliaria (REUTERS/Eric Cox/File Photo)

Anthony Elmo, analista de Good Jobs First, cuestionó la diferencia entre las cifras de empleo divulgadas por la industria y las exigencias contractuales: “¿Los centros de datos generan inversión y empleo? Sí, pero ¿los generan al nivel que plantea la industria? En absoluto”.

PUBLICIDAD

Funcionarios de la Contraloría de Texas declararon en julio ante un comité legislativo que revisaron 20 centros incluidos en el programa estatal de exención del impuesto a las ventas.

Uno de cada cinco no cumplía el requisito de crear entre 20 y 40 empleos. La oficina no difundió los nombres de las empresas observadas.

La reducción tributaria se debate mientras El Paso proyecta un déficit para 2028

El convenio fiscal de 35 años reduce en 80 % el impuesto inmobiliario de Meta. No hay una estimación pública verificable sobre el monto anual que la compañía pagará ni sobre el total de ingresos que el municipio recibiría durante la vigencia del acuerdo.

La discusión ocurre mientras la ciudad proyecta un déficit presupuestario de USD 33 millones para 2028. El representante estatal demócrata por El Paso, Vincent Perez, cuestionó el alcance de la reducción tributaria concedida al proyecto.

PUBLICIDAD

Además de los beneficios locales, los centros de datos pueden acceder a devoluciones estatales del impuesto a las ventas. Texas dejará de recaudar al menos USD 3.200 millones por ese programa en los próximos dos años, y al menos 25 instalaciones reciben a la vez el incentivo estatal y una reducción del impuesto inmobiliario local.

Los acuerdos también pueden incluir aportes públicos a infraestructura. El Paso comprometió USD 12,5 millones para obras viales alrededor del proyecto de Meta.

Garland acordó en 2015 construir una subestación eléctrica y entregar USD 1,5 millones a RagingWire Data Centers para fibra óptica. Lancaster aprobó en 2024 hasta USD 1,5 millones en reintegros de infraestructura para otro desarrollador.

PUBLICIDAD

La Contraloría de Texas constató que una de cada cinco instalaciones observadas incumplió las metas obligatorias de empleo (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

Red Oak vinculó sus incentivos con mayores ingresos municipales y condiciones urbanísticas

La ciudad de Red Oak, en el condado de Ellis, tiene dos complejos en funcionamiento, incluido uno de Google, otros cinco previstos y dos acuerdos tributarios vigentes. Sus ingresos municipales pasaron de USD 23 millones en 2024 a USD 33 millones en 2026, según el alcalde Mark Stanfill.

Google recibió hasta ahora USD 2,8 millones en reducciones municipales y puede descontar hasta el 85 % de su impuesto inmobiliario hasta 2031.

El acuerdo fija una inversión de USD 300 millones y 40 empleos. Stanfill sostuvo que los convenios permitieron establecer exigencias sobre ruido, iluminación, construcción y paisajismo.

El complejo Compass, cerca de Red Oak, ocupa 242.000 metros cuadrados (2,6 millones de pies cuadrados) y obtuvo del condado de Ellis una rebaja de al menos el 75 % de su valor imponible.

Tras las críticas locales, la empresa donó en 2025 un edificio valuado en USD 12,6 millones al Texas State Technical College para un curso de 12 semanas sobre electricidad, plomería y climatización aplicada a centros de datos.

Benny Cowart, residente próximo al complejo, relató que las obras iniciadas en 2023 generaron tránsito, ruido temprano y polvo en su propiedad. También señaló que la cercanía con la instalación dificultó vender su vivienda por un valor cercano al tasado.

Texas dejará de recaudar al menos USD 3.200 millones en dos años por el programa estatal de exención de impuestos a las ventas (REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)

La Legislatura de Texas debatirá los incentivos y la transparencia de los acuerdos en 2027

La sesión legislativa de 2027 comenzará en enero. El gobernador saliente Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick expresaron su intención de eliminar la exención estatal del impuesto a las ventas.

La gobernadora electa Gina Hinojosa y la vicegobernadora electa Vikki Goodwin hicieron el mismo planteo durante sus campañas.

Perez presentó una iniciativa para excluir a los centros de datos de rebajas inmobiliarias, subsidios municipales o condales, beneficios de zonas empresariales y recursos del Fondo Empresarial de Texas.

Otro proyecto propone que todos los convenios sean públicos. La comisionada del condado de El Paso, Jackie Butler, pidió además más facultades regulatorias para los condados, que no cuentan con atribuciones de zonificación.

El senador republicano por Houston Paul Bettencourt afirmó que su equipo solo identificó 10 acuerdos locales y señaló que la documentación disponible es insuficiente.

Dan Diorio, de la Data Center Coalition, indicó que la industria respalda una mayor transparencia. Ryan Kuithe, de QTS Data Centers, declaró ante legisladores que la disponibilidad de generación eléctrica pesa más que los incentivos fiscales al decidir nuevas inversiones.