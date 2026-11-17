El estudio del Centro de Investigación de Política Educativa de Harvard analizó datos de 49 estados y el Distrito de Columbia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alumnos de Estados Unidos cuyas escuelas obligan a guardar el celular en bolsas con candado durante toda la jornada aprenden entre una y dos semanas más por año, según un estudio del Centro de Investigación de Política Educativa de Harvard publicado el 17 de noviembre. El análisis siguió a 3,3 millones de estudiantes.

La investigación, hecha junto con la organización de evaluación educativa NWEA y la Universidad de Dartmouth, comparó el progreso en matemáticas y lectura de cada alumno antes y después de la prohibición. Usó datos de las evaluaciones de las temporadas escolares 2021-22 a 2025-26, de estudiantes de tercero a décimo grado en 49 estados y el Distrito de Columbia.

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Las bolsas son de la empresa Yondr y tienen cierre magnético: el alumno las entrega al llegar y recién las recupera al final del día. Según el estudio, el efecto fue de 0,01 desviaciones estándar por año, una medida estadística equivalente a esas una o dos semanas adicionales de aprendizaje, o a recuperar dos minutos por cada hora de clase.

Tom Kane, director de la investigación y profesor de Harvard, atribuyó la mejora a la reducción del uso del celular en clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un efecto pequeño que no se desvanece

Las ganancias aparecieron en el primer año y siguieron hasta tres años después, según los autores. No variaron de forma significativa entre primaria, secundaria y bachillerato, ni entre escuelas pobres y ricas. Las bolsas también redujeron la proporción de alumnos con caídas fuertes en lectura.

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El director del estudio, Tom Kane, profesor de Harvard, lo vinculó con una pérdida anterior. Desde 2013, dijo, los estudiantes estadounidenses perdían de dos a tres semanas de aprendizaje por año. “Las prohibiciones estrictas parecen tapar cerca de la mitad de esa filtración”, afirmó, y calificó la pérdida acumulada como un retraso de casi un año en octavo grado.

Para Kane, el costo también justifica la medida. Las bolsas cuestan entre USD 25 y USD 30 por estudiante, según Chalkbeat, y esa cifra es menor que pagar a docentes por una o dos semanas extra de clase.

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Las pruebas de NWEA midieron el progreso en matemáticas y lectura de estudiantes de tercero a décimo grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio no encontró mejoras

El resultado contrasta con un trabajo de abril, que según NPR halló un impacto “cercano a cero” de las bolsas sobre las pruebas. Ese estudio sí fue revisado por pares; el nuevo, no. Brian Jacob, profesor de la Universidad de Míchigan y coautor del primero, dijo que lo nuevo es alentador si el beneficio persiste y se acumula.

Los diseños difieren. El análisis de abril usó promedios de varios miles de escuelas. El de Harvard trabajó con puntajes individuales en 844 escuelas que usan las bolsas y las pruebas de NWEA, según NPR. Ambos coinciden en que los alumnos usaron menos el teléfono, algo que destacó el economista David Figlio, de la Universidad de Rochester.

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Tom Dee, profesor de la Universidad de Stanford y coautor del trabajo de abril, calificó las estimaciones de pequeñas y sensibles. “No me siento cómodo proyectando eso”, dijo sobre la idea de que las ganancias se sumen con los años, porque se basan en pocos años de prohibiciones.

Un estudio previo de abril, revisado por pares, había encontrado un efecto "cercano a cero" en los resultados académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también examinó prohibiciones estatales en 22 estados durante el ciclo 2025-26. Los estados con prohibición durante todo el horario escolar mostraron una mejora de 0,016 desviaciones en lectura, y los que la limitaron a las horas de clase, de 0,019 en matemáticas. Los autores advirtieron que esos estados ya venían con otras tendencias, por lo que no se puede atribuir el cambio a la norma.

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Figlio dijo que el análisis de las bolsas le resulta convincente, pero no el de las leyes estatales. Los investigadores también reconocen que se sabe poco sobre el efecto de los teléfonos y las redes sociales fuera de la escuela.

Para avanzar en ese punto, el comunicado de Harvard propone aprovechar el acuerdo de Meta para limitar el acceso de menores fuera del horario escolar. Recomienda extender restricciones similares a otras plataformas y medir el tiempo en redes antes y después, junto con indicadores de participación escolar y salud mental.