Jensen Huang analiza volver a Nvidia tres días después de renunciar

Referentes tecnológicos piden el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia (Go Nakamura/Pool Foto vía AP)

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Jensen Huang analiza volver como CEO de Nvidia, tres días después de que la empresa anunciara su renuncia. Lo informó este domingo el Financial Times, con fuentes al tanto, y lo recogieron Bloomberg y Reuters. Según el diario, habló de esa posibilidad con personas de su confianza.

Huang dejó el cargo después de admitir una relación con una presunta espía china y de que The New York Times informara otra, con una vicepresidenta de la empresa. Según Bloomberg, el directorio no le dejó otra salida.

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Los inversores y empresarios que piden su regreso

La presión empezó a fines de la semana. Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, publicaron en X una carta al directorio. Le piden un proceso “lento, medido y deliberado” para definir la conducción y que evalúe, entre las opciones, el regreso de Huang.

Elon Musk y Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, apoyaron otra carta pública con el mismo pedido, según Yahoo Finance. Y un aliado de Huang arma un equipo de ejecutivos tecnológicos para presionar al directorio y a la Casa Blanca, de acuerdo con el Financial Times.

Elon Musk, CEO of Tesla y SpaceX, pidió por el regreso de Jensen Huang a Nvidia (REUTERS/Kylie Cooper)

También hay accionistas que condicionan su plata. El inversor Leo KoGuan le dijo a Bloomberg que dejó de comprar acciones: “Ninguna inversión más sin Jensen”.

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El gobierno quiere a alguien de afuera

En Washington el mensaje es el contrario. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este domingo en Fox News que Nvidia necesita un recambio drástico en su conducción y que debería buscar a su próximo líder fuera de la empresa.

Bessent lo vinculó con las acusaciones de que la compañía facilitó la venta de chips avanzados a entidades chinas. Según Fortune, también hizo una comparación: si Nvidia fuera un banco, a muchos de sus ejecutivos los habrían removido.

Quién decide si vuelve

La decisión es del directorio. Huang conserva unos 812 millones de acciones, que al cierre del viernes valían cerca de USD 132.000 millones, según Yahoo Finance. Es el mayor accionista individual, pero no tiene el control de la empresa.

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Hasta el viernes, el directorio no había elegido a la consultora que buscará al reemplazo, según le dijo a CNBC. La investigación interna sobre la conducta de Huang sigue abierta, y él debe declarar ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias.

Nvidia presenta resultados el martes 17 de noviembre, los primeros sin Huang. El directorio que aceptó su renuncia el miércoles es el mismo que tendría que votar su regreso.