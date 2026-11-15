Estados Unidos

Jensen Huang analiza volver a Nvidia tres días después de renunciar

Lo informó el Financial Times. Inversores y empresarios presionan al directorio para que lo reincorpore, y el secretario del Tesoro pide buscar un reemplazo afuera

Referentes tecnológicos piden el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia (Go Nakamura/Pool Foto vía AP)
Referentes tecnológicos piden el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia (Go Nakamura/Pool Foto vía AP)
Guardar

Jensen Huang analiza volver como CEO de Nvidia, tres días después de que la empresa anunciara su renuncia. Lo informó este domingo el Financial Times, con fuentes al tanto, y lo recogieron Bloomberg y Reuters. Según el diario, habló de esa posibilidad con personas de su confianza.

Huang dejó el cargo después de admitir una relación con una presunta espía china y de que The New York Times informara otra, con una vicepresidenta de la empresa. Según Bloomberg, el directorio no le dejó otra salida.

PUBLICIDAD

Los inversores y empresarios que piden su regreso

La presión empezó a fines de la semana. Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, publicaron en X una carta al directorio. Le piden un proceso “lento, medido y deliberado” para definir la conducción y que evalúe, entre las opciones, el regreso de Huang.

Elon Musk y Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, apoyaron otra carta pública con el mismo pedido, según Yahoo Finance. Y un aliado de Huang arma un equipo de ejecutivos tecnológicos para presionar al directorio y a la Casa Blanca, de acuerdo con el Financial Times.

Elon Musk, CEO of Tesla y SpaceX, pidió por el regreso de Jensen Huang a Nvidia (REUTERS/Kylie Cooper)
Elon Musk, CEO of Tesla y SpaceX, pidió por el regreso de Jensen Huang a Nvidia (REUTERS/Kylie Cooper)

También hay accionistas que condicionan su plata. El inversor Leo KoGuan le dijo a Bloomberg que dejó de comprar acciones: “Ninguna inversión más sin Jensen”.

PUBLICIDAD

El gobierno quiere a alguien de afuera

En Washington el mensaje es el contrario. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este domingo en Fox News que Nvidia necesita un recambio drástico en su conducción y que debería buscar a su próximo líder fuera de la empresa.

Bessent lo vinculó con las acusaciones de que la compañía facilitó la venta de chips avanzados a entidades chinas. Según Fortune, también hizo una comparación: si Nvidia fuera un banco, a muchos de sus ejecutivos los habrían removido.

Quién decide si vuelve

La decisión es del directorio. Huang conserva unos 812 millones de acciones, que al cierre del viernes valían cerca de USD 132.000 millones, según Yahoo Finance. Es el mayor accionista individual, pero no tiene el control de la empresa.

Hasta el viernes, el directorio no había elegido a la consultora que buscará al reemplazo, según le dijo a CNBC. La investigación interna sobre la conducta de Huang sigue abierta, y él debe declarar ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias.

Nvidia presenta resultados el martes 17 de noviembre, los primeros sin Huang. El directorio que aceptó su renuncia el miércoles es el mismo que tendría que votar su regreso.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de Nueva York abatió a un presunto secuestrador en Brooklyn

Dos testigos alertaron al 911 tras oír gritos dentro de una furgoneta, aunque la presunta víctima logró escapar sana y salva antes del trágico desenlace ocurrido sobre la autopista Belt Parkway

La Policía de Nueva York abatió a un presunto secuestrador en Brooklyn

Miami-Dade busca regular los robots de reparto con límites de velocidad, permisos obligatorios y multas de hasta USD 500

La Junta de Comisionados vota el 17 de noviembre una ordenanza que también obliga a los operadores a monitorear sus dispositivos en tiempo real e informar incidentes en 24 horas

Miami-Dade busca regular los robots de reparto con límites de velocidad, permisos obligatorios y multas de hasta USD 500

Miami inauguró el sendero The Underline de 16 kilómetros para bicicletas y peatones

La obra, realizada durante ocho años con una inversión cercana a USD 150 millones, habilitó un corredor bajo las vías del Metrorail que conecta Brickell y Dadeland

Miami inauguró el sendero The Underline de 16 kilómetros para bicicletas y peatones

Jonathan Kreiss-Tomkins ganó la gobernación de Alaska: se convirtió en el mandatario más joven del estado, tras 28 años de dominio republicano

Exultramaratonista y arquitecto de coaliciones bipartidistas, el nuevo gobernador llega a Juneau dispuesto a sanear las finanzas de un estado que depende casi por completo del petróleo

Jonathan Kreiss-Tomkins ganó la gobernación de Alaska: se convirtió en el mandatario más joven del estado, tras 28 años de dominio republicano

Qué es importante saber sobre los viajes aéreos tras la suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos

Una actualización técnica desencadenó fallas en instalaciones de control, afectó comunicaciones y radares. Miles de pasajeros quedaron varados, mientras las autoridades reconstruyeron la secuencia que paralizó operaciones comerciales

Qué es importante saber sobre los viajes aéreos tras la suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos

TECNO

Una de las tarjetas gráficas más caras de Nvidia vuelve a las tiendas, pero cuesta más del triple

Una de las tarjetas gráficas más caras de Nvidia vuelve a las tiendas, pero cuesta más del triple

Cómo cuidar una freidora de aire: 5 trucos para evitar daños y reemplazos prematuros

Subir el rendimiento del PC es posible con este truco gratis y oculto en Windows 11

Ver España vs Inglaterra en Fútbol Libre o Roja Directa llena el celular de publicidad invasiva y virus

Publicar un juego en Steam demora hasta tres semanas y los desarrolladores culpan a la IA

ENTRETENIMIENTO

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

MUNDO

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel

Descubren una nueva especie de pez de menos de dos centímetros en el Mar Rojo: solo se encontraron dos ejemplares

Un huevo de ave extinta hallado en 1966 vuelve a Nueva Zelanda después de seis décadas

La Marina francesa interceptó un semisumergible sin bandera que transportaba toneladas de cocaína en el Atlántico

Científicos identifican un animal marino sin registro silvestre desde hace dos décadas