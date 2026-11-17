Jensen Huang, entonces CEO de Nvidia, habla con la prensa antes de reunirse con el Comité Bancario del Senado, en Washington, el 3 de diciembre de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El ex presidente de Nvidia, Jensen Huang, comparecerá el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investigan el escándalo de espionaje que lo obligó a renunciar, informaron el martes los legisladores. Un día después, el 2, será el turno del abogado general de la empresa, Tim Teter.

Los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores, de Inteligencia y del Comité Selecto sobre China dijeron en un comunicado conjunto que esperan escuchar a ambos sobre “su papel en una potencial violación de nuestra seguridad nacional”. Agregaron que “el pueblo estadounidense necesita respuestas” sobre el rol de Huang y de Nvidia “en permitir que actores peligrosos [chinos] accedan a nuestros chips más avanzados”, así como sobre “el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo”.

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Según los legisladores, se trata de entrevistas transcritas y a puertas cerradas, y no de audiencias públicas. Huang comparecerá ante los tres comités en una sola jornada.

El ejecutivo, cofundador de la compañía que domina el mercado de chips de inteligencia artificial, renunció el 12 de noviembre después de que se conocieran sus relaciones extramatrimoniales. Entre ellas está la que mantuvo con Alice Huang, una empresaria china a quien Estados Unidos sospecha vinculada con la inteligencia de su país, algo que Beijing niega. Ella dirigió Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur sobre la que existen sospechas de haber canalizado productos de Nvidia hacia China. Mientras ella buscaba acceso a los chips, su esposo, Kang Wei, construía en China una red de centros de datos con respaldo del Estado, con inversiones propuestas por más de 9.000 millones de dólares, según reveló este martes el diario The Wall Street Journal.

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Jensen Huang, entonces presidente de Nvidia, abraza a la empresaria china Alice Huang tras su discurso en Computex, en Taipéi, el 2 de junio de 2024. (REUTERS/Ann Wang)

La empresa, que hasta hace poco era la más valiosa del mundo entre las que cotizan en bolsa, sufrió una fuerte caída de sus acciones. Está en el centro del auge de la inteligencia artificial que llevó a los mercados a máximos históricos. El martes, Nvidia anunció la creación de un comité para supervisar sus políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles a la exportación. Huang, por su parte, dijo en un comunicado que estaría dispuesto a volver como director ejecutivo si el directorio lo considera lo mejor para la compañía, aunque el consejo no evaluaba su reincorporación.

La citación del Congreso llega un día después de que el Gobierno de Donald Trump endureciera las restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial. La norma del Departamento de Comercio exige licencias para enviar chips y servidores a centros de datos de cualquier lugar del mundo que puedan prestar capacidad de cómputo a empresas de China u otros países sujetos a embargo. Con eso busca cerrar la vía del acceso remoto. La regla suma además requisitos de licencia para los envíos a Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Brasil, por riesgo de desvío de mercadería.

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Beijing condenó las medidas poco antes de la cumbre de la APEC, el foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, donde Trump y el presidente chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse esta semana.