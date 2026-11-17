El impacto del carguero provocó la inclinación del crucero fluvial y un corte eléctrico que dificultó la evacuación (AP Foto/Gerald Herbert)

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Leelah Hager, trabajadora a bordo del crucero fluvial que se hundió en Nueva Orleans tras ser embestido por un carguero, contó cómo saltó al río Misisipi para sobrevivir y ayudó a rescatar compañeros mientras el agua subía en la embarcación, informó ABC News.

El golpe, la inclinación y el corte de energía

La primera señal del impacto fue un sonido ensordecedor. “Escuché unos grandes cláxones y de repente el barco entero se movió, se inclinó hacia un costado”, declaró Hager en una entrevista con el programa Good Morning America, de ABC News. Instantes después se cortó la energía eléctrica y los intercomunicadores dejaron de funcionar, lo que dificultó coordinar la evacuación.

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Chalecos salvavidas y puertas sostenidas hasta el final

La tripulante Leelah Hager saltó al río Misisipi y auxilió a un compañero antes de comunicarse con su familia (Leelah Hager)

Hager fue una de las últimas personas en abandonar su cubierta. La pasarela de desembarque colapsó cuando intentaban evacuar, por lo que ella y otros tripulantes se concentraron en repartir chalecos salvavidas y mantener abiertas las puertas de acceso. “El agua subía más y más rápido, y yo sostenía las puertas para que los marineros y los oficiales pudieran entrar y salir con los chalecos”, describió ante el medio estadounidense.

El salto al Misisipi y el rescate de un compañero

Al ver que la embarcación comenzaba a hundirse, tomó un chaleco salvavidas y saltó al agua. “Me lo puse lo más rápido que pude y me tiré”, afirmó. Ya en el Misisipi, auxilió a un compañero que había quedado enredado en su propio chaleco antes de hacer una videollamada a su padre. “El barco se hundió, bro”, le dijo al comunicarse desde el río.

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Wayne Hager, el padre, describió el impacto de recibir esa llamada: “Me estaba llamando por FaceTime, histérica, con un chaleco salvavidas, en medio del río Misisipi, llorando: ‘Papá, papá, tuve que saltar del barco’”, relató también a Good Morning America.

“Pensé que la gente estaba siendo aplastada”

Wayne Hager relató que recibió una videollamada de su hija desde el agua inmediatamente después del naufragio (Leelah Hager)

El momento más aterrador fue cuando vio el barco volcarse y escuchó los gritos de quienes seguían a bordo. “Estaba genuinamente aterrorizada. El agua estaba muy fría. Escuché gritos detrás de mí, vi el barco darse vuelta y a la gente en el otro lado. Y mientras escuchaba esos gritos, pensé que las personas estaban siendo aplastadas”, relató.

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Las 190 personas que viajaban a bordo sobrevivieron, aunque un pequeño grupo sufrió heridas que requirieron hospitalización, confirmaron las autoridades.

La investigación de la NTSB sobre la falla en el carguero

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su siglas en inglés) señaló en sus hallazgos preliminares que una probable falla en el sistema de dirección del carguero habría provocado el impacto. Los resultados formales de la investigación no se esperan antes de varias semanas.

El “American Heritage”, sus ocho días de viaje y el impacto del carguero

El barco siniestrado era el American Heritage, un paddleboat de cinco pisos operado por American Cruise Lines, construido en 2015 y con capacidad para 150 pasajeros, según informó la agencia Associated Press (AP). La embarcación completaba un recorrido de ocho días por varios destinos del río Misisipi en Luisiana y Misisipi cuando el carguero Atlantic Asphalt la embistió de costado alrededor de las 12:30 del viernes 13 de noviembre, con parte de los pasajeros ya en proceso de desembarco, de acuerdo con AP y la agencia AFP.

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La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó la supervivencia de los pasajeros como un milagro en el Misisipi (AP Foto/Gerald Herbert)

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, calificó el saldo sin víctimas fatales de “un milagro en el Misisipi” durante una conferencia de prensa. Dos agentes de la policía portuaria cayeron al agua mientras auxiliaban la evacuación, aunque ninguno sufrió heridas graves, según precisó CNN. American Cruise Lines confirmó el incidente en un comunicado y señaló que alojó a los pasajeros en hoteles y cubrió sus necesidades inmediatas, incluidos medicamentos.