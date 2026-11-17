El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan a la empresa Megaspeed por el presunto desvío de semiconductores de Nvidia. (Taryn Ng/AFP)

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El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron el 16 de noviembre que investigan a la empresa singapurense Megaspeed por presuntas infracciones a los controles de exportación de semiconductores sensibles, incluidos chips fabricados por Nvidia. En una declaración conjunta, los dos organismos precisaron que la pesquisa se inició en 2024 tras detectar actividad sospechosa vinculada a un posible desvío de esos componentes y advirtieron que aplicarán la ley ante cualquier conducta delictiva que se compruebe.

Según el comunicado oficial difundido ese día, el origen de la investigación fue el monitoreo proactivo que el Departamento de Comercio realizaba sobre el movimiento de semiconductores con restricciones de exportación. Al identificar indicios de un posible desvío en las operaciones de Megaspeed, las autoridades abrieron una investigación formal por posibles infracciones a los controles vigentes.

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Joint Statement from Department of Commerce and Department of Justice on Megaspeed Investigation. https://t.co/aAdtN9aDfF — U.S. Department of Commerce (@CommerceGov) November 17, 2026

Ambos organismos aclararon que, si bien no suelen pronunciarse sobre pesquisas en curso, en este caso consideraron que divulgar los hechos era de interés público.

El Departamento de Comercio solicitó registros a Nvidia y la empresa sumó a Megaspeed a su lista de “no vender”

En mayo de 2025, investigadores del Departamento de Comercio requirieron a Nvidia documentación sobre ventas directas o indirectas a Megaspeed. El pedido buscaba establecer si la firma singapurense había accedido a chips de alto rendimiento a través del fabricante estadounidense.

Nvidia incorporó a Megaspeed a su lista de compradores vetados tras el requerimiento de registros por parte de las autoridades estadounidenses. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Un mes después, en junio de 2025, Nvidia incorporó a Megaspeed a su lista de “no vender”, medida que implica el cese de cualquier transacción comercial con esa compañía.

Nvidia no respondió de inmediato a las consultas de medios fuera del horario habitual, según informó Reuters.

Agentes de Estados Unidos y Singapur inspeccionaron las instalaciones e interrogaron a la directora ejecutiva de Megaspeed

También en junio de 2025, agentes de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, con la colaboración de autoridades de Singapur, llevaron a cabo una verificación presencial en las instalaciones de Megaspeed para constatar el uso final de los productos. En esa instancia, entrevistaron a Alice Huang, entonces directora ejecutiva de la compañía.

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Los servicios de inteligencia de Estados Unidos analizan los nexos de Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. (REUTERS/Ann Wang)

Tras esa acción, el Departamento de Justicia asumió el liderazgo de la investigación penal. Megaspeed informó el 16 de noviembre de 2026 que Huang dejó formalmente la empresa el 30 de agosto de 2025 y que la compañía inició una investigación interna sobre sus operaciones.

El caso surgió en el marco del escándalo protagonizado por Jensen Huang, exCEO de Nvidia

La investigación tomó estado público en las últimas semanas, luego de que trascendiera una relación extramarital entre Jensen Huang, fundador y entonces presidente ejecutivo de Nvidia, y Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed. Autoridades de Estados Unidos sospechan que Alice Huang mantuvo vínculos con esfuerzos de espionaje chinos, acusación que Beijing rechaza.

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia tras la divulgación de su vínculo personal con la exdirectiva de Megaspeed. (Manuel Orbegozo/The New York Times)

Según Reuters, la agencia no pudo verificar de forma independiente esas acusaciones, que también difundieron otros medios, entre ellos The New York Times. Dos fuentes citadas por la agencia indicaron que las agencias de inteligencia de Estados Unidos aún analizan el vínculo de Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado chino, y que las pruebas reunidas hasta ahora apuntarían a que era un activo de inteligencia —alguien que compartía información— antes que una espía entrenada.

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Jensen Huang renunció a la presidencia ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre de 2026 tras hacerse públicas las revelaciones.

Megaspeed, el mayor comprador de chips Nvidia en el sudeste asiático, bajo la lupa de Singapur

Megaspeed es el mayor comprador de chips de Nvidia en el sudeste asiático y es señalada como posible canal de desvío de semiconductores avanzados hacia China, pese a las restricciones de exportación vigentes. El gobierno de Singapur acordó continuar las conversaciones con Washington sobre el caso.

La Casa Blanca dispuso nuevas restricciones sobre el acceso de China a procesadores de inteligencia artificial producidos por fabricantes estadounidenses. (REUTERS/Suhaimi Abdullah/File Photo)

Las autoridades de la ciudad-estado tienen prohibido el reingreso de Alice Huang a su territorio, mientras continúa la investigación sobre Megaspeed y otras seis personas. La policía singapurense no halló pruebas suficientes para imputarla por declaraciones falsas sobre compras de servidores, pero la advirtió por haber minimizado su rol en la empresa.

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Las sanciones por control de exportaciones aumentaron 18 veces respecto de la administración Biden

En el plano institucional, el caso también generó tensiones entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsabilizó públicamente al titular de Comercio, Howard Lutnick, por no haber supervisado de forma adecuada las exportaciones de chips. Lutnick fue citado a testificar ante el Comité Bancario del Senado el mes próximo.

Por su parte, Jensen Huang acordó comparecer ante el Comité Especial de la Cámara de Representantes sobre China para explicar si su relación comprometió la seguridad nacional. La Casa Blanca anunció el 16 de noviembre nuevas restricciones al acceso de China a chips de inteligencia artificial de empresas como Nvidia.

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En el comunicado conjunto, el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia destacaron su historial en casos similares: bajo la administración Trump, 17 acusados en seis investigaciones independientes fueron imputados por presunto contrabando de semiconductores valuados en miles de millones de dólares.

Según el mismo comunicado, las sanciones monetarias en casos de controles de exportación registraron un aumento de 18 veces frente a la administración Biden. Ambos organismos reiteraron que los semiconductores sensibles son “uno de los activos más valiosos y estratégicos de la economía estadounidense” y que mantendrán la vigilancia contra quienes intenten comprometer la ventaja tecnológica del país.

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