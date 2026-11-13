Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River Plate en el Monumental

El Inter Miami del crack argentino se presentará en el Monumental

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El fútbol argentino conoció este viernes una noticia de alto impacto: Lionel Messi jugará un amistoso con el Inter Miami ante River Plate en el Estadio Monumental el martes 19 de enero del 2027.

El encuentro del Millonario contra las Garzas en Núñez se dará en el marco de la pretemporada que realizará el equipo norteamericano. Será la primera vez que el Inter Miami lleve a cabo una presentación en Argentina luego de realizar giras en años anteriores por distintos países del mundo. Además, tendrá un duelo contra un club del país por segunda vez tras recibir a Newell’s en Fort Lauderdale a comienzos del 2024.

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Para Lionel Messi será sin dudas un regreso especial al país y al Monumental luego de disputar el pasado 6 de octubre su último partido con la camiseta de la selección argentina en un amistoso ante Benín. Bajo el lema “Un encuentro Monumental”, el duelo organizado por COC Global también espera tener en cancha a otras figuras de talla mundial que forman parte del Inter Miami como el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Casemiro, el español Sergio Reguilón o el propio Rodrigo De Paul, más allá de los jugadores relevantes de River Plate como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa o Gonzalo Montiel, por citar algunos.

“El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años. Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo”, expresaron desde la empresa a cargo de la organización del evento. Los detalles sobre la venta de entradas y otras actividades vinculadas al amistoso se anunciarán próximamente por intermedio de los canales oficiales de cada club.

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"Un encuentro Monumental", el lema del partido entre River Plate e Inter Miami que se disputará el 19 de enero del 2027

El equipo que dirige el argentino Cristian Kily González tiene en sus filas a otros albicelestes como el arquero Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Germán Berterame (nacionalizado mexicano). También hay nombres conocidos en el país como el ex River Matías Galarza Fonda y el juvenil Santiago Morales, hijo del ex futbolista Javier Morales.

De esta manera, Argentina se sumará a la lista de países que ya visitó Inter Miami desde que Lionel Messi revolucionó el fútbol norteamericano. Previamente jugó en Colombia (frente al Atlético Nacional), Perú (vs. Alianza Lima y Universitario), Ecuador (contra Barcelona SC), Puerto Rico (ante Independiente del Valle), Honduras (ante Deportivo Olimpia), El Salvador (ante el seleccionado local), Panamá (contra el Sporting San Miguelito), Arabia Saudita (frente Al Nassr y Al Hilal), Hong Kong (enfrentó a un combinado de estrellas locales) y Japón (ante Visel Kobe).

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River también mantiene un esquema de amistosos internacionales en sus últimas pretemporadas. El combinado de Núñez realizó su última preparación en España y enfrentó al Flamengo de Brasil en Portugal durante ese lapso. Previamente, en años anteriores, disputó duelos ante Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo Colo (Chile), Olimpia (Paraguay), Millonarios (Colombia), Monterrey y Pachuca (México).

Messi volverá al Monumental tras su último partido con la selección argentina en ese estadio (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Más allá de la expectativa por esta presentación, tanto el Millonario como las Garzas deben continuar enfocados en su actividad oficial actual. River enfrentará el próximo domingo 22 de noviembre a Lanús como local desde las 19.00 en el choque de octavos de final del Torneo Clausura que es clave para los dirigidos por Leonardo Ponzio: necesitan ser campeones de este certamen para lograr clasificar a la Copa Libertadores 2027, más allá de que tienen sellado el pase para la Sudamericana del año próximo.

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En caso de superar al Granate, tendrá un enfrentamiento de cuartos de final contra el vencedor del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán.

El Inter Miami, por su parte, acaba de terminar en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos lejos del líder Nashville SC (77 unidades). En ese marco, será local en el Nu Stadium de Florida el próximo sábado 21 noviembre ante Columbus Crew (7° en la Conferencia Este) a partir de las 20.00 en el duelo de ida de la primera ronda de playoff de la MLS. Los del Kily afrontarán la llave de vuelta contra el mismo rival el siguiente viernes 27 de noviembre (a partir de las 22) en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio. El vencedor de ese cruce se topará en las semifinales de conferencia contra el ganador del compromiso entre New England Revolution y Philadelphia Union.

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Lionel Messi aterrizó como refuerzo del Inter Miami a mediados del 2023 tras sus estadías en Barcelona de España y París Saint Germain de Francia. Hace un año, el club y el crack rosarino de 39 años oficializaron la extensión del contrato. En su estadía, el club de Miami ya celebró los títulos de la Leagues Cup en 2023, la MLS Supporters’ Shield del 2024, la MLS del 2025 y la Campeones Cup en 2026.