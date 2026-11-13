La dimisión del CEO de Nvidia agrava la inquietud sobre el acceso de China a los chips de Inteligencia Artificial

El ahora exCEO de Nvidia, Jensen Huang (REUTERS/Manami Yamada/Archivo)

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Las acciones chinas del sector de la inteligencia artificial se desplomaban el viernes, ante la preocupación de los inversores de que la salida de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia pudiera restringir aún más el acceso de China a los chips avanzados de EEUU, lo que agrandaría la brecha tecnológica entre las dos mayores economías del mundo.

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, dijo el jueves que existía un consenso cada vez mayor en el Congreso para limitar las exportaciones de chips a China, después de que un escándalo de espionaje obligara a dimitir a Huang, quien había presionado para mantener el acceso al mercado chino y tiene estrechos vínculos con el presidente de EEUU, Donald Trump.

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Huang dimitió tras las noticias sobre una relación sentimental con una empresaria china que según las autoridades estadounidenses podría ser una espía de Pekín.

Desde entonces, parlamentarios de ambos partidos han pedido restricciones más estrictas al acceso de China a los chips avanzados de inteligencia artificial, lo que pone en peligro el acceso a los chips que sustentan el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial en China.

Altos cargos de la Casa Blanca también estaban debatiendo si se debía destituir al secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmaron dos personas cercanas al proceso, a medida que crecía en Washington el deseo de tomar medidas.

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Un número cada vez mayor de legisladores ha criticado a Lutnick por la negativa de la Administración a incluir a docenas de empresas chinas en una lista negra comercial de EEUU, y ha cuestionado si el Gobierno estaba supervisando adecuadamente las exportaciones de Nvidia a China.

Los chips avanzados de IA de Nvidia se utilizan para desarrollar modelos de IA de vanguardia, lo que convierte a la empresa en una pieza clave en la carrera de EEUU contra China por construir sistemas de IA superiores. EEUU lleva años intentando limitar el acceso de China a los chips de Nvidia porque no quiere que el ejército chino se beneficie de ellos.

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“Los controles de exportación de chips a China han sido un tema muy importante por aquí”, dijo Johnson, republicano por Luisiana, a los periodistas en el Capitolio de EEUU, y añadió que estaba a favor de limitar el acceso de China a la tecnología avanzada. “Creo que se está forjando un consenso en el Congreso en torno a que esa es una postura importante que hay que adoptar”.

El viernes, los inversores se deshicieron de las acciones de los proveedores chinos de modelos de IA y “hardware” para EEUU, y las acciones de las empresas de modelos de IA Z.AI 2513.HK y MiniMax Group 0100.HK se desplomaron un 12% y un 8,4%, respectivamente.

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Los proveedores de centros de datos Zhongji Innolight 300308.SZ y Eoptolink Technology 300502.SZ, cuyos negocios dependen en gran medida de los mercados estadounidenses, también se desplomaron más de un 8%.

La empresaria china en el centro del escándalo, Alice Huang, era directiva de Megaspeed, un socio de Nvidia del que el Gobierno de EEUU sospecha que ayudó a China a obtener chips avanzados de inteligencia artificial sujetos a restricciones de exportación por parte de EEUU. Pekín ha negado que Alice Huang sea una espía.

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, dijo el jueves que existía un consenso cada vez mayor en el Congreso para limitar las exportaciones de chips a China (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Los republicanos apuestan por las restricciones a la exportación

El caso ha reavivado las críticas en Washington hacia las políticas de exportación de EEUU, consideradas demasiado laxas, lo que ha impulsado los llamamientos a imponer más restricciones.

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Reuters informó de que las empresas chinas de IA están intentando alquilar capacidad informática basada en tecnología de Nvidia fuera de China, ya que les preocupa que las acusaciones contra Jensen Huang puedan impulsar a Washington a endurecer las restricciones sobre su capacidad para acceder de forma remota a los chips de la empresa.

Los republicanos del Congreso están decididos a incluir nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados de IA a China en el proyecto de ley anual de autorización de defensa, una medida de aprobación obligatoria que financia al ejército y que suele contar con apoyo bipartidista, según un asistente del Senado que habló bajo condición de anonimato.

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Los parlamentarios están presionando a sus colegas para que aprueben al menos cuatro proyectos de ley sobre la exportación de chips, según declaraciones realizadas desde el lunes. La “AI Overwatch Act” otorgaría al Congreso más poder sobre las exportaciones de chips avanzados de IA. La “Chip Security Act” obligaría a las empresas a rastrear la ubicación de los procesadores avanzados de IA para evitar el contrabando.

La “Match Act” presionaría a los aliados de EEUU para que restringieran la venta y el mantenimiento de equipos avanzados de fabricación de chips destinados a China. La “Remote Access Security Act” dotaría al Departamento de Comercio de las herramientas necesarias para impedir que las empresas chinas alquilen centros de datos en el extranjero para acceder a los chips de Nvidia.

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Jensen Huang (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

Es probable que continúe la investigación a Huang

Es poco probable que la dimisión de Huang ponga fin al escrutinio del Congreso sobre Nvidia y podría dejar al antiguo director ejecutivo más expuesto a una investigación, afirmó Sunny Cheung, analista de la Fundación Jamestown, con sede en Washington.

“El Congreso aún puede citarlo a declarar, y Nvidia debería llevar a cabo una investigación independiente para determinar si los problemas van más allá de Huang”, señaló Cheung.

Cheung señaló que la salida de Huang podría debilitar la influencia de Nvidia en Washington y dar un nuevo impulso a la legislación que endurece las restricciones a la exportación de chips avanzados. Añadió que la nueva dirección de Nvidia también podría reconsiderar la estrategia de la empresa respecto a China, en su intento por recuperar la confianza de los dirigentes estadounidenses.

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Por otra parte, se espera que Jensen Huang testifique ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra el 26 de noviembre. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, republicano por Florida, dijo el jueves a los periodistas que el personal del Congreso había hablado con Nvidia el miércoles por la noche sobre la fecha y el lugar de su testimonio.

Mast y otros dos destacados republicanos de la Cámara de Representantes pidieron a Huang la semana pasada que les informara a puerta cerrada sobre su relación con Alice Huang.

(Reuters)