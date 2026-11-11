La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

El video sobre la maniobra de Colapinto ante Gasly en Brasil de la F1

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Franco Colapinto adelantó a Pierre Gasly bajo la lluvia en la vuelta 63 del Gran Premio de Brasil y entró antes que su compañero de Alpine a los boxes. La maniobra le permitió terminar 13°, por delante de su compañero de equipo, en una carrera condicionada por el bajo agarre del A526 sobre el asfalto mojado de Interlagos.

Y fue justamente la Fórmula 1, y los fanáticos de la Máxima, los que se sorprendieron al ver la calidad de manejo que tuvo el piloto argentino frente a una pista cubierta por la lluvia y con neumáticos para piso seco. “Este épico control del coche de Colapinto. Con neumáticos lisos en mojado, Franco hace una maniobra sobre su compañero de equipo Pierre Gasly para ser el primero en la doble parada en boxes”, escribió la categoría junto a un video en el que mostró al audio con su ingeniero Stuart Barlow.

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“OK, amigo. Box, box para cambiar gomas”, le dijo el encargado de guiar a Colapinto en cada sesión o carrera. Allí fue cuando Franco aprovechó para sobrepasar a Gasly y llegar a los pits por delante de su compañero.

La maniobra generó una lluvia de elogios por parte de los fanáticos de la F1. “Esta vuelta de Colapinto, además de demostrar talento conduciendo bajo la lluvia con neumáticos de seco, supone “ganar” muchos segundos con respecto a tu compañero de equipo. Paras antes en boxes, no pierdes tiempo, y sales con los neumáticos correctos. Espectacular aquí el argentino”, citó un fiel seguidor de la Máxima.

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“Gran control”, puso otro fanático en las redes sociales. “¡Ese control del coche en esas condiciones es una locura! Colapinto tomó un riesgo enorme y lo hizo parecer fácil!”, agregó otro seguidor que comentó el video de la Fórmula 1. “Tiene un talento increíble” y “Destinado a triunfar. Un tipo que hace esto después de chocar al compañero hace unas carreras es un animal competitivo a otro nivel”, fueron otros comentarios positivos tras la gran acción del argentino contra el francés.

Grabación a bordo de un coche de Fórmula 1 del equipo Alpine durante una sesión en el circuito de Interlagos. Las imágenes muestran la perspectiva del piloto recorriendo el trazado sobre asfalto húmedo, siguiendo a otros monoplazas por curvas y rectas flanqueadas por muros con publicidad de Pirelli, MSC y Qatar Airways. Hacia el final del registro se incluye una vista dividida con dos tomas sincronizadas del vehículo en pista.

Hay que recordar que la precipitación en Interlagos apareció cuando faltaban menos de 10 vueltas y alteró la estrategia de los 20 pilotos que seguían en competencia con neumáticos blandos. Colapinto marchaba 13° y estaba a casi dos segundos de Gasly, ubicado un puesto por delante, cuando Alpine llamó a ambos corredores para cambiar las cubiertas.

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El argentino aceleró en una pista resbaladiza, redujo la distancia y completó el adelantamiento a pocos metros del acceso a los pits. Su detención demandó 5,7 segundos, mientras que Gasly aguardó detrás y su parada se extendió a 11,7 segundos.

Las imágenes a bordo expusieron las correcciones de volante que tuvo que realizar Colapinto para mantener el control de su monoplaza. Los neumáticos blandos ofrecen mayor adherencia cuando son nuevos y el circuito está seco, pero se vuelven difíciles de controlar sobre una superficie mojada.

Lewis Hamilton sufrió una de las consecuencias de esas condiciones: el siete veces campeón del mundo perdió el control de su Ferrari y realizó un trompo. La combinación entre las cubiertas rojas y el agua también complicó al resto de la grilla.

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El francés permaneció detenido hasta que los mecánicos trabajaron en el auto del argentino

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram destacó la secuencia: “Sobrepaso a Gasly, casi toque con Kimi... ¡Colapinto y un ingreso a boxes mo-vi-di-to!”. En la salida de los pits, el argentino se encontró con una incorporación insegura de Kimi Antonelli, que estuvo cerca de tocarlo.

Colapinto sostuvo que no recibió órdenes de equipo durante la prueba y explicó su decisión de superar a Gasly: “Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades, pero no maximizamos el momento de la parada”.

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El piloto argentino también evaluó que realizó “unas lindas defensas, un sobrepaso” en una competencia que definió como dura y de circunstancias complejas. “No teníamos agarre con la lluvia. Al principio de la carrera nos costó mucho con intermedias”, señaló.

El resultado final dejó a Colapinto en el 13° lugar, a más de siete segundos de Gasly, que cruzó la meta 14°. La diferencia en pista contrastó con los problemas generales de Alpine durante un fin de semana en el que el equipo no logró hallar una configuración eficaz para la lluvia.

Colapinto en Interlagos (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas. “Está claro que tenemos trabajo por delante para entender cómo sacar el máximo partido al coche en condiciones de lluvia, ya que ha sido un punto débil para nosotros este fin de semana”, afirmó.

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Briatore añadió que la escudería había sido una de las más veloces con neumáticos blandos durante el tramo en que los pilotos cambiaron a cubiertas para seco, aunque esa ventaja desapareció con el regreso de la lluvia. El A526 volvió a exhibir problemas de fiabilidad en el cierre del campeonato.

Gasly identificó fallas de agarre tanto con neumáticos intermedios como con los destinados a lluvia extrema. En la gacetilla oficial de Alpine, el francés afirmó: “Vimos algunas anomalías en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos llevará tiempo analizar y comprender mejor”.

Colapinto detalló que el equipo comenzó con intermedios, luego debió decidir cuándo pasar a los blandos y volvió a montar neumáticos intermedios después de que reapareciera el agua. El ritmo con esas cubiertas no fue competitivo y condicionó su resultado. “Sé que el equipo está investigando por qué tuvimos tantos problemas tanto el sábado como el domingo en condiciones de lluvia”, expresó el argentino.

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La Fórmula 1 retomará su actividad el 19 de noviembre con la carrera nocturna de Las Vegas, antes del cierre de la temporada 2026. La competencia será a 50 vueltas y comenzará a la 1 de la madrugada del domingo 22 en Argentina.