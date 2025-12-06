El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming Apple TV
16.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
15.30 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
14.30 Ecuador, Colombia y Perú
13.30 México
El ex lateral brasileño de Real Madrid, Roberto Carlos, recordó un episodio particular vivido durante un clásico frente al FC Barcelona. Según narró el propio jugador, intentó frenar a Lionel Messi y terminó con el dedo fracturado a raíz de la acción. “Messi es increíble, mira mi dedo, fue Messi, agarré a Messi de la camiseta por aquí e hizo pac, madre mía, Messi me rompió el dedo, era muy bueno y muy rápido, me amagaba ir por fuera e iba hacia adentro... tengo su recuerdo”, explicó Roberto Carlos en declaraciones al podcast de Obi Mikel, ex jugador del Chelsea.
Los Caps, que finalizaron segundos en la Conferencia Oeste (pero con menos puntos que Inter Miami, por lo que define la MLS Cup de visitante), en la primera ronda superaron 3-0 a FC Dallas. Luego vencieron por penales a Los Angeles FC y en la final se impusieron por 3-1 a San Diego FC.
“Es muy lindo que Thomas Muller haya venido a jugar a la liga de Estados Unidos, y que esté para Vancouver y que se pueda dar esta final. Nosotros hemos enfrentado a Vancouver y sabemos la clase de equipo que es. De hecho nos eliminaron, fueron un equipo muy regular y que terminaron entre los principales equipos. Compitió en todas las competiciones hasta el final, como nosotros. Será un partido duro, y con el agregado de que haya llegado Muller lo hace mucho mejor, con más jerarquía. Será una final muy linda y esperamos que sea a favor nuestro”.
“Sería muy lindo para mí, para ellos (Jordi Alba y Sergio Busquets), para todos, terminar la carrera consiguiendo un título. Es algo muy positivo para el recuerdo de ellos, una alegría más para el carrerón que hicieron”.
Las Garzas, que finalizaron en la tercera posición en la Conferencia Este, en primera ronda superaron en tres juegos al Nashville SC. En las semifinales del Este golearon 4-0 a Cincinnati como visitante y en la final de conferencia vapulearon 5-1 al New York City
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.
Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sørensen.
Las Garzas y los Caps se verán las caras este sábado 6 de diciembre, desde las 16.30, en el estadio Chase Stadium (Fort Lauderdale). El árbitro principal será Drew Fischer.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, correspondiente a la final de la Major League Soccer.