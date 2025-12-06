El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Messi analizó la final contra Vancouver Whitecaps

“Es muy lindo que Thomas Muller haya venido a jugar a la liga de Estados Unidos, y que esté para Vancouver y que se pueda dar esta final. Nosotros hemos enfrentado a Vancouver y sabemos la clase de equipo que es. De hecho nos eliminaron, fueron un equipo muy regular y que terminaron entre los principales equipos. Compitió en todas las competiciones hasta el final, como nosotros. Será un partido duro, y con el agregado de que haya llegado Muller lo hace mucho mejor, con más jerarquía. Será una final muy linda y esperamos que sea a favor nuestro”.