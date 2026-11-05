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River se aseguró el boleto a la Sudamericana 2027: qué necesita para jugar la Libertadores

El Millonario venció 2-0 a Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

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Gracias a los goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, River Plate finalizó la Fase Regular con una victoria por 2 a 0 ante Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata y encarará la última parte de este semestre con la ambición de quedarse con el título del Torneo Clausura. El Millonario aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2027 y solo podrá acceder a la próxima Libertadores si obtiene el trofeo de campeón en el ámbito doméstico.

En la Tabla Anual, River Plate acumula 55 puntos y aparece sexto. Vale destacar que los boletos a la Libertadores se reparten para el campeón de los Torneos Apertura (Belgrano de Córdoba) y Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres primeros de la Tabla Anual. Si Boca Juniors se queda con la actual edición de la Copa Sudamericana, le dejaría su lugar al cuarto mejor clasificado, mientras que Estudiantes de La Plata también podría liberar un lugar si termina en zona de clasificación y vence al Palmeiras en la definición de la Libertadores en Montevideo. De esa forma, habría hasta ocho clasificados a la competencia más importante de Sudamérica.

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Más allá de esta aclaración, el Millonario no se verá favorecido porque a lo máximo que podía escalar en la Tabla Anual era el sexto lugar. Vélez e Independiente Rivadavia de Mendoza permanecen por delante suyo en la línea de sucesión para pescar esos lugares. De momento, el Fortín y la Lepra mendocina irían a la Copa Sudamericana, junto a Instituto, Gimnasia, River Plate y Lanús.

De no ganar el Clausura, la Banda jugaría la Sudamericana por 13° ocasión y la segunda consecutiva, luego de ser eliminado por Independiente Santa Fe de Colombia en los octavos de final de este año. Llegó a la final en dos ocasiones con un balance de una caída ante Cienciano de Perú en 2003 y una victoria sobre Atlético Nacional de Colombia en 2014, que significó el primer título de Marcelo Gallardo en sus meses iniciales en el club de Núñez.

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  • El segundo gol de Correa

River alcanzó el cuarto puesto en la Zona B, con 26 unidades. Solo pueden alcanzarlo Belgrano (se mide ante Gimnasia desde las 19.15) y Barracas Central (recibe a Racing este viernes), aunque el Millonario tiene mayor diferencia de gol que sus contendientes.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio cerraron la fase con +7, mientras que el Pirata tiene +1 y el Guapo, +2. Hoy, el conjunto de Núñez se estaría probando ante Lanús, quinto en la Zona A.

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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