Inter Miami se enfrentará al Barcelona de Ecuador en el “Partido de la historia”: hora, TV y formaciones

El conjunto de Lionel Messi visitará este sábado, desde las 21, al conjunto de Guayaquil en lo que será su último partido por Sudamérica

Inter Miami se enfrentará por
Inter Miami se enfrentará por primera vez al Barcelona SC (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Este sábado 7 de febrero se enfrentarán Inter Miami y Barcelona SC en el estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro amistoso denominado como el "Partido de la historia" comenzará a las 21:00 y será televisado por El Canal del Fútbol (Youtube).

El conjunto dirigido por Javier Mascherano continúa su gira por Sudamérica (Champions Tour), que inició en este 2026 y consta de tres duelos. Luego del título de la MLS en 2025, las Garzas sufrieron una derrota en el primer cruce con Alianza Lima que ganó 3 a 0, posteriormente visitaron a Atlético Nacional de Medellín y conquistaron el primer triunfo del año por 2-1. Ahora viajarán a Ecuador para medirse ante el Ídolo del Astillero.

El vigente campeón de la MLS anunció los refuerzos de esta temporada en la que buscará defender su título en la liga y con el objetivo de competir por el trofeo de la CONCACAF Champions Cup. El nuevo arquero que se ganó el lugar bajo los tres palos es el futbolista canadiense Dayne St. Clair. La defensa quedó conformada con figuras como el central brasileño Micael dos Santos Silva, el uruguayo Maximiliano Falcón y Facundo Mura, ex jugador de Racing. En el mediocampo se ubicarán Telasco Segovia y Rodrigo de Paul, mientras que la zona ofensiva estará conformada por Lionel Messi y Luis Suárez, con alternativas en el banco como Germán Berterame y Tadeo Allende.

De esta manera, se completará la gira de pretemporada de las Garzas, que inició el 17 de enero de cara. El club afrontará la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup. El debut oficial por la Major League Soccer será el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC.

El Barcelona SC oficializó la
El Barcelona SC oficializó la incorporación de Darío Benedetto con una vestimenta de torero

Por su parte, Barcelona SC llega tras disputar una serie de partidos amistosos. En el primero, conocido como la ‘Noche Amarilla’, perdió ante el Guayaquil City por 1 a 0, aunque tuvo su revancha en la ‘Noche del City’, donde sorprendió a los Ciudadanos con un 2-1 para finalizar la seguidilla. Este sábado tendrán la oportunidad de recibir a un equipo con grandes figuras y probar alternativas. No obstante, mantienen su objetivo en la mira: buscarán recuperar protagonismo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores. En el torneo continental se medirán ante Argentinos Juniors el miércoles 18 de febrero, en la Fase II con la meta en avanzar a la fase de grupos.

En cuanto a las incorporaciones del conjunto ecuatoriano, Luca Sosa finalizó su cesión en Newell ‘s Old Boys y regresó al Barcelona SC. La lista de refuerzos continúa con José Gabriel Cevallos, Jonathan Perlaza, Javier Báez, Tomás Martínez, Sergio Núñez, Milton Céliz, Jordan Medina, Jonnathan Mina y Matías Lugo. Una de las llegadas que más expectativas generó en el conjunto dirigido por César Farías es el delantero argentino Darío Benedetto, quien arribó como jugador libre tras su paso por Newell ‘s y firmó contrato por una temporada.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allan, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suarez. DT: Javier Mascherano.

Barcelona SC: José David Contreras; Byron Castillo, Jhonnier Chalá, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Jesús Trindade, Leonai Souza; Jhandry Gómez, Joao Rojas, Braian Oyola; y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Hora: 21:00

Estadio: Monumental (Guayaquil)

TV: El Canal del Fútbol (Youtube)

