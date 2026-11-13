Raphinha se defendió al borde del llanto luego de la polémica que generó en Brasil tras su pedido a Ancelotti

Tras la polémica, Raphinha se defendió al borde del llanto

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Raphinha se defendió al borde de las lágrimas tras la polémica que provocaron sus declaraciones sobre la administración de su carga física en la selección de Brasil. El delantero del Barcelona aseguró este viernes 13 de noviembre, en Singapur, que nunca intentó elegir qué partidos disputar ni puso en duda su compromiso con la camiseta nacional.

El futbolista quedó expuesto a las críticas después de afirmar días atrás que había conversado con el entrenador Carlo Ancelotti sobre la necesidad de dosificar su participación durante la fecha FIFA. Parte de la repercusión en Brasil interpretó la frase como un intento de condicionar su presencia en los amistosos o de priorizar al club catalán.

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Raphinha buscó cerrar esa discusión en una conferencia de prensa previa al partido ante Japón. El atacante tuvo dificultades para ordenar su respuesta, guardó un silencio de unos segundos y se mostró afectado. Luego retomó su explicación y planteó que sus palabras se habían entendido de otra manera. “Quiero jugar todos los partidos y la mayor cantidad de minutos posible”, afirmó. Aclaró, de todos modos, que esa voluntad depende de su condición física: “Si mi cuerpo me lo permite, voy a dar lo mejor de mí”.

Raphinha viene de prolongar su contrato con Barcelona hasta 2030 (REUTERS/Albert Gea)

El origen de la controversia estuvo en sus declaraciones anteriores sobre el manejo de sus minutos. Raphinha había señalado que Ancelotti conocía su estado y debía administrar su tiempo en la cancha. El contexto de esa frase fueron tres lesiones en una zona similar de la pierna durante las últimas convocatorias, según explicó el propio jugador. Ante la repercusión, el delantero sostuvo que su preocupación se limitaba a evitar una nueva lesión y mantenerse disponible tanto para Brasil como para el Barcelona. “No se trataba de decir qué partidos debía o no debía jugar”, remarcó durante la conferencia.

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También insistió en que su disposición hacia la selección no cambió. “Desde la primera vez que vestí esta camiseta, siempre dejé muy clara mi voluntad de estar acá”, dijo. “Nunca renuncié a la selección”, agregó el atacante.

El portal deportivo brasileño Globo Esporte recogió sus declaraciones y destacó que Raphinha habló por primera vez de manera extensa sobre la reacción que generó la situación. El jugador explicó que la conversación con el cuerpo técnico había sido informal y se había centrado en su recuperación, sin un pedido especial de reducción de minutos.

Raphinha admitió que la reacción lo afectó. “Es difícil que una crítica no nos toque”, reconoció. Señaló que los jugadores son personas y que recibir ataques, aun cuando consideran que están dando el máximo, puede tener consecuencias emocionales. Aun así, aceptó que los futbolistas de Brasil están sometidos a un nivel alto de exigencia. “Cargamos con el peso de una nación entera”, sostuvo, al referirse a la expectativa de los hinchas de ver al equipo ganar y jugar bien.

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El delantero también vinculó la polémica con una experiencia reciente que, según contó, lo dejó frustrado. Raphinha recordó que llegó sin estar en plenitud física a la Copa del Mundo y sufrió una lesión ante Haití durante la segunda jornada de la fase de grupos. “Me veía como una pieza importante, pero no estaba al 100%”, señaló. Explicó que había regresado de un problema físico previo y que la lesión volvió a afectar una zona que ya tenía antecedentes.

El brasileño planteó que las recuperaciones requieren tiempo, sobre todo cuando los problemas físicos se repiten. En ese sentido, defendió la necesidad de que el cuerpo técnico conozca su situación y tome decisiones a partir de criterios médicos y deportivos. En Brasil, la discusión adquirió otra dimensión porque Raphinha es una de las figuras del proceso de renovación de la selección. Su frase sobre la dosificación de minutos fue leída por algunos sectores como una señal de falta de disponibilidad, una interpretación que el jugador rechazó de manera enfática.

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Raphinha detalló que su diálogo con Ancelotti ocurrió después de la anterior fecha FIFA. Según explicó, hablaron de cuidados y de la necesidad de que el jugador llegue a los partidos en óptimas condiciones, sin establecer una cantidad determinada de minutos. El atacante aseguró que no hubo “nada especial” en aquella charla y que se trató de un intercambio similar al que puede mantener el entrenador con otros integrantes del plantel. Además, recordó que todavía se encuentra en una etapa de vuelta a la competencia tras su última lesión y que, antes de llegar a la concentración, solo había completado un partido de 90 minutos con el Barcelona.

El técnico italiano también había abordado públicamente el asunto al sostener que la prioridad es la salud de los futbolistas. “La prioridad siempre es la salud del jugador. Si un futbolista está entrenando al cien por cien y está en forma, puede participar. En ese sentido, gestionamos los minutos que tiene que jugar. Si no se entrena, tampoco juega. A nosotros nos gusta devolver siempre a un deportista listo y preparado, que se haya entrenado bien, que haya jugado y que no haya tenido que pasar pruebas médicas”, manifestó.

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Brasil enfrentará a Japón este sábado 14 de noviembre, a las 7.15 de Argentina, en el Estadio Nacional de Singapur. Luego enfrentará el 17 de noviembre, a las 7, a Singapur n el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en el distrito de Kallang.