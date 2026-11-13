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Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico presenta su alegato en la última audiencia antes del veredicto

La jornada comenzará este viernes a las 12, luego de que la Fiscalía solicitara 18 años y seis meses de prisión para el ex Viejas Locas. Los jueces darán a conocer el fallo el próximo viernes 20 de noviembre

Persona con pelo teñido, gafas oscuras arriba de la cabeza y un dibujo de un ojo azul realizado en la palma de la mano izquierda
Pity Álvarez (54) permanece internado contra su voluntad en una clínica de Castelar

El juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz tendrá, este viernes, su anteúltimo capítulo con los alegatos de la defensa. Desde las 12, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro expondrán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, luego de que la Fiscalía solicitara una condena de 18 años y seis meses de prisión.

La audiencia número 20 del juicio llega después de un nuevo cruce entre los defensores y el tribunal. El pasado 11 de noviembre, los abogados solicitaron postergar sus alegatos, pero los jueces rechazaron el planteo por cuestiones de disponibilidad. “No tenemos sala”, respondió el presidente, Gustavo Goerner. La defensa también pidió que Álvarez fuera trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado contra su voluntad hace 42 días, aunque el magistrado descartó esa posibilidad al señalar que no era lo aconsejado.

La estrategia de los abogados estará centrada en demostrar que el músico actuó en legítima defensa o, subsidiariamente, que existió un exceso. Baños había adelantado a Infobae que, para la defensa, Álvarez reaccionó porque se sintió amenazado y que su consumo problemático de drogas pudo haber influido en la percepción de lo ocurrido.

Durante su alegato del miércoles, el fiscal Sandro Abraldes rechazó esa interpretación, dijo que el ex Viejas Locas “jugó a ser Dios” y pidió, además de la condena, que el cantante sea detenido cuando finalice su internación. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, solicitó 11 años y dos meses de prisión y pidió que, en caso de un fallo condenatorio, el músico cumpla la sentencia bajo arresto domiciliario y con salidas laborales.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro tienen previsto dar a conocer el veredicto el próximo 20 de noviembre.

Juicio Pity Alvarez portada
Javier Baños y Sebastián Queijeiro, los abogados del cantante (Maximiliano Luna)
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ARTÍCULO DE INFOBAE

El crimen de Cristian Díaz y un alegato demoledor para “Pity” Álvarez: “Jugó a ser Dios”, aseguró el fiscal

Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para el músico y su detención cuando finalice la internación psiquiátrica. Durante su exposición, mostró videos de la escena del crimen, cuestionó la legítima defensa y sostuvo que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos

Florencia Illbele

Por Florencia Illbele

Pity Álvarez tiene 54 años
Pity Álvarez tiene 54 años

“La gente manda”. Desde hace un tiempo, “Pity” Álvarez convirtió esas tres palabras en una suerte de eslogan personal. Las llevaba estampadas en sus remeras y hasta bautizó así un proyecto musical con el que pretendía que el público eligiera dónde tocaría en 2028.

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