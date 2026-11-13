Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Horarios del partido: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 14 de noviembre (España).

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Uruguay, correspondiente a un amistoso internacional.

La Albiceleste y la Celeste se verán las caras este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

La Albiceleste, tras ser subcampeona del Mundo, hilvanó tres victorias en fila ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, encuentro que significó el adiós de Lionel Messi al combinado nacional. Tras la renovación de Lionel Scaloni, Argentina ahora deberá comenzar un nuevo ciclo sin el mejor del mundo.

Luego de un mal Mundial, en el que quedó eliminado en fase de grupos, al quedar por detrás de España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la Celeste afronta una renovación de la mano de Diego Forlán. Luego de perder contra Japón, golearon a Corea del Sur e India.

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