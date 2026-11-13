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Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

La Albiceleste recibirá a la Celeste en La Bombonera, desde las 20. Televisará TyC Sports y Telefe

HORARIO Y DÓNDE VER ARGENTINA-URUGUAY:

Horarios del partido: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 14 de noviembre (España).

Televisación: TyC Sports y Telefé.

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11:00 hsHoy

Convocados de Argentina:

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)
Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)
10:30 hsHoy

¿Cómo llega Uruguay?

Luego de un mal Mundial, en el que quedó eliminado en fase de grupos, al quedar por detrás de España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la Celeste afronta una renovación de la mano de Diego Forlán. Luego de perder contra Japón, golearon a Corea del Sur e India.

10:00 hsHoy

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste, tras ser subcampeona del Mundo, hilvanó tres victorias en fila ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, encuentro que significó el adiós de Lionel Messi al combinado nacional. Tras la renovación de Lionel Scaloni, Argentina ahora deberá comenzar un nuevo ciclo sin el mejor del mundo.

09:31 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

09:25 hsHoy

La Albiceleste y la Celeste se verán las caras este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

09:21 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y la selección de Uruguay, correspondiente a un amistoso internacional.

Dos imágenes yuxtapuestas de Enzo Fernández con el uniforme de Argentina y Federico Valverde con el uniforme de Uruguay durante un partido
Argentina recibirá a Uruguay en la Bombonera

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