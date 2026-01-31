Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

Tras la derrota en Lima, el Inter Miami buscará su primera victoria en Medellín. Jugarán desde las 19.00 con TV de One Football

Guardar

El próximo enfrentamiento del Inter Miami será ante el Atlético Nacional por la Champions Tours, considerado “el partido de la historia” por el conjunto local. El partido se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín y contará con transmisión paga a través de One Football (plataforma).

El equipo estadounidense llega a Colombia en plena gira de pretemporada, tras haber conquistado el título de la MLS en 2025. Bajo la dirección de Javier Mascherano, Inter Miami inició el año con el Champions Tour, una serie de partidos amistosos por Sudamérica. La primera parada fue en Lima, donde sufrió una derrota por 3-0 ante Alianza Lima, aunque la atención estuvo centrada en la presencia de Lionel Messi, quien fue titular acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

La pretemporada de las Garzas comenzó el 17 de enero y contempla una preparación puntillosa para un calendario exigente: además de la MLS, el club disputará la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup. El debut oficial por la liga estadounidense será el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC. Además, el club sumó recientemente al defensor argentino Facundo Mura, quien ya debutó en la gira, pero anunció en las últimas horas el arribo del goleador Germán Berterame, definido como “Jugador Franquicia”.

Por su parte, Atlético Nacional afronta este amistoso motivado por la posibilidad de recibir en condición de local a un rival repleto de figuras internacionales y con la misión de ajustar detalles de cara a la nueva temporada. El dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016) buscará medir fuerzas ante el campeón de la MLS y aprovechar el respaldo de su público para probar variantes tácticas. El club viene de anunciar la incorporación del extremo colombiano Nicolás Rodríguez, procedente del Orlando City, y del argentino Milton Casco como refuerzos para el 2026.

Luego del compromiso ante Atlético Nacional, el conjunto del astro argentino continuará su recorrido sudamericano: enfrentará al Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero y, fuera del cronograma inicial, se medirá ante Independiente del Valle en Puerto Rico el 13 de febrero. El equipo dirigido por Diego Arias ya tiene en el horizonte su estreno oficial en la Primera A de Colombia: el debut será el 4 de febrero frente a América de Cali.

Posibles formaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García, Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo, Marlos Moreno, Dairon Asprilla. DT: Diego Arias.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Hora: 19:00

Estadio: Atanasio Girardot

TV: One Football

Temas Relacionados

Inter MiamiAtlético NacionalChampions ToursDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Ciclón abrirá la jornada contra el cuadro santiagueño desde las 17:30. El día se cerrará a las 22:00 con Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense

Arranca la fecha 3 del

Independiente recibirá a Vélez en un duelo clave del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

Desde las 19.45, el Rojo buscará su primer triunfo de 2026 y se medirá con el Fortín en Avellaneda, por la Zona A del certamen

Independiente recibirá a Vélez en

Elena Rybakina hizo historia: se tomó revancha ante la número 1 Aryna Sabalenka y conquistó su primer Australian Open

La tenista kazaja se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4 ante la bielorrusa y se vengó de lo acontecido en la definición del 2023

Elena Rybakina hizo historia: se

La impactante cifra que está dispuesto a pagar Real Madrid por el Cuti Romero

El Merengue busca dar un salto de calidad en la última línea y puso sus ojos sobre el marcador central argentino

La impactante cifra que está

Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

La CBF hará una inversión millonaria que pondrá a sus certámenes a la vanguardia a nivel regional

Brasil adoptará el VAR que
DEPORTES
Arranca la fecha 3 del

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

Independiente recibirá a Vélez en un duelo clave del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

Elena Rybakina hizo historia: se tomó revancha ante la número 1 Aryna Sabalenka y conquistó su primer Australian Open

La impactante cifra que está dispuesto a pagar Real Madrid por el Cuti Romero

Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

TELESHOW
La historia del cocinero Edgardo

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

INFOBAE AMÉRICA

Reportan una explosión en un

Reportan una explosión en un edificio de la ciudad iraní Bandar Abbas: investigan la causa del estallido

A Maduro nadie lo lloró

El desafío de combatir el extremismo: qué herramienta es más eficaz para derrotar el terrorismo

Estados Unidos advirtió al régimen de Irán que “no tolerará” ejercicios militares “inseguros” cerca de sus fuerzas en Medio Oriente

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez