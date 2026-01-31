El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

El próximo enfrentamiento del Inter Miami será ante el Atlético Nacional por la Champions Tours, considerado “el partido de la historia” por el conjunto local. El partido se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín y contará con transmisión paga a través de One Football (plataforma).

El equipo estadounidense llega a Colombia en plena gira de pretemporada, tras haber conquistado el título de la MLS en 2025. Bajo la dirección de Javier Mascherano, Inter Miami inició el año con el Champions Tour, una serie de partidos amistosos por Sudamérica. La primera parada fue en Lima, donde sufrió una derrota por 3-0 ante Alianza Lima, aunque la atención estuvo centrada en la presencia de Lionel Messi, quien fue titular acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

La pretemporada de las Garzas comenzó el 17 de enero y contempla una preparación puntillosa para un calendario exigente: además de la MLS, el club disputará la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup. El debut oficial por la liga estadounidense será el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC. Además, el club sumó recientemente al defensor argentino Facundo Mura, quien ya debutó en la gira, pero anunció en las últimas horas el arribo del goleador Germán Berterame, definido como “Jugador Franquicia”.

Por su parte, Atlético Nacional afronta este amistoso motivado por la posibilidad de recibir en condición de local a un rival repleto de figuras internacionales y con la misión de ajustar detalles de cara a la nueva temporada. El dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016) buscará medir fuerzas ante el campeón de la MLS y aprovechar el respaldo de su público para probar variantes tácticas. El club viene de anunciar la incorporación del extremo colombiano Nicolás Rodríguez, procedente del Orlando City, y del argentino Milton Casco como refuerzos para el 2026.

Luego del compromiso ante Atlético Nacional, el conjunto del astro argentino continuará su recorrido sudamericano: enfrentará al Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero y, fuera del cronograma inicial, se medirá ante Independiente del Valle en Puerto Rico el 13 de febrero. El equipo dirigido por Diego Arias ya tiene en el horizonte su estreno oficial en la Primera A de Colombia: el debut será el 4 de febrero frente a América de Cali.

Posibles formaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García, Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo, Marlos Moreno, Dairon Asprilla. DT: Diego Arias.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Hora: 19:00

Estadio: Atanasio Girardot

TV: One Football