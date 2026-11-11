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“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

Una ex estrella del Liverpool sostuvo: “Está haciendo cosas en un campo de fútbol que nunca había visto”

Una ex figura del Liverpool habló sobre Lamine Yamal, Messi y Crisitano Ronaldo (REUTERS/Albert Gea)
Una ex figura del Liverpool habló sobre Lamine Yamal, Messi y Crisitano Ronaldo (REUTERS/Albert Gea)
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El exfutbolista Steven Gerrard afirmó que Lamine Yamal se encuentra en un punto de desarrollo superior al que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la misma edad. El exmediapunta del Liverpool, que se enfrentó a ambos cracks durante su carrera como profesional, hizo la comparación en el podcast The Overlap.

“Creo que está más avanzado que Cristiano Ronaldo a los 19 años. Jugué contra Messi cuando era joven y también contra Ronaldo. Creo que Lamine está más avanzado que ellos a esa edad”, declaró Gerrard en el programa.

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El análisis del exjugador inglés no se limitó a la comparación con las dos leyendas. Según su valoración, el extremo del FC Barcelona es, entre los futbolistas jóvenes actuales, el que tiene mayor proyección para alcanzar el nivel de Messi y Ronaldo. “Es el jugador que he visto en directo que potencialmente puede llegar al nivel de esos dos, si sigue evolucionando. Mbappé y Haaland están ahí en sus mejores años, pero, si hablamos de jóvenes, creo que Lamine está un poco por encima del resto”, sostuvo.

Messi junto a Yamal (Reuters/James Lang)
Messi junto a Yamal (Reuters/James Lang)

Gerrard puso el acento en el desafío que representa sostener ese nivel de rendimiento durante una carrera entera. Para el exjugador, el talento de Yamal no está en discusión, pero advirtió que su entorno cercano tendrá un papel determinante para preservar su ambición competitiva. “El mayor desafío para él y para la gente que le rodea en Barcelona, sus entrenadores y quienes cuidan de él, es cómo mantenerle con hambre. Cómo conseguir que siga queriendo ganar cosas con su equipo y también premios individuales. En cuanto a talento y potencial, es algo aterrador. Está haciendo cosas en un campo de fútbol que nunca había visto hacer a un jugador de 19 años”, agregó.

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Una semana antes de estas declaraciones, Gerrard ya se había referido a Yamal en TNT Sports, previo al partido entre el Barcelona y el Aston Villa. En esa oportunidad, el análisis fue igual de contundente: “Estamos hablando de una megaestrella. Es un fenómeno. Sus cifras actuales, en goles y asistencias, son increíbles, casi dan miedo. Sin duda, será un placer estar esta noche en el estadio y verlo jugar de cerca”.

El exfutbolista también se refirió al futuro de Yamal en el club catalán y descartó cualquier escenario de salida. “El Barcelona compite por LaLiga y la Champions League cada temporada, jugarás ante 100.000 personas cada semana y serás titular con la selección nacional. Quiero decir... ¿por qué demonios tendrías que irte alguna vez?”, planteó.

Gerrard aportó además una anécdota personal vinculada a sus años como entrenador de las categorías juveniles del Liverpool. Según relató, ya conocía al extremo español de los enfrentamientos entre las divisiones inferiores de ambos clubes. “Solía enfrentarme a Lamine Yamal con mis equipos sub-18 y sub-19, así que él me conoce. Jugó contra mis equipos y él y Curtis Jones siempre eran los mejores jugadores sobre el terreno de juego”, recordó.

El exjugador cerró su intervención con una referencia al encuentro personal que mantuvo con Yamal antes del duelo entre el Barcelona y el Aston Villa. “Fue un abrazo bonito, un abrazo realmente bonito”, concluyó.

Yamal cumplió 19 años este verano europeo y, una semana después, conquistó el título mundial con la selección española. Dos años antes, el extremo ya se había proclamado campeón de Europa. En su carrera en el club azulgrana suma tres títulos de LaLiga, una copa nacional y dos Supercopas de España.

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