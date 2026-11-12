‘Trails beyond the Horizon’ tendrá una secuela de Falcom para cerrar su historia

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, de Nihon Falcom.

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Nihon Falcom confirmó que prepara una secuela de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, con un lanzamiento previsto en Japón antes del 30 de septiembre de 2027. El proyecto apareció en el informe financiero correspondiente al ejercicio fiscal cerrado en septiembre de 2026, aunque todavía no tuvo una presentación pública ni cuenta con plataformas anunciadas.

Un capítulo final todavía sin nombre definitivo

La documentación financiera identifica el proyecto como The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (Concluding Chapter). Esa denominación señala que la nueva entrega cerrará la historia iniciada en el juego anterior, pero Falcom todavía no confirmó si será el título comercial definitivo.

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También permanecen sin detalles sus sistemas de juego, personajes controlables y posibles cambios en la estructura. El estudio tampoco indicó si continuará directamente desde el desenlace anterior o si habrá algún salto temporal dentro del relato.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sigue las aventuras de Van Arkride y otros personajes de la serie Trails, mientras aborda varios de los principales misterios del continente ficticio de Zemuria. Pertenece al género JRPG, nombre utilizado para los juegos de rol vinculados con la tradición japonesa de diseño, generalmente centrados en historias extensas, grupos de personajes y progresión mediante combates.

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La entrega original salió en Japón en septiembre de 2024. Su versión traducida llegó a Occidente en enero de 2026, alrededor de un año y cuatro meses después. Ese antecedente resulta importante porque el límite de septiembre de 2027 corresponde al estreno japonés de la secuela: Falcom todavía no informó cuándo estará disponible fuera de ese mercado.

El único juego nuevo del próximo ejercicio

La secuela será el principal lanzamiento de Falcom durante el año fiscal que terminará en septiembre de 2027. Según el informe, el estudio planea publicar un solo videojuego completamente nuevo en ese periodo, por lo que el cierre de la historia de Trails beyond the Horizon ocupará el centro de su calendario.

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Falcom también trabaja en varias adaptaciones de títulos anteriores para otras plataformas. Un port es una versión trasladada a otro sistema, con los ajustes técnicos necesarios para funcionar en ese hardware. El informe no especifica qué juegos recibirán estas conversiones ni cuáles serán sus plataformas de destino.

La fecha presentada ante los inversores funciona como un límite fiscal: el juego deberá salir en Japón a más tardar el 30 de septiembre de 2027. Por ahora no hay un día concreto, tráiler, imágenes nuevas ni información sobre ediciones físicas o digitales. Tampoco se confirmó un lanzamiento simultáneo internacional, una posibilidad que no puede darse por segura debido a la diferencia entre el debut japonés y la traducción occidental de la entrega anterior.

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The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, de Nihon Falcom.

El futuro pendiente de Trails in the Sky

El calendario también deja dudas sobre la continuación de los remakes de Trails in the Sky. Falcom publicó Trails in the Sky 1st Chapter en 2025 y Trails in the Sky 2nd Chapter en 2026 como sus respectivos grandes estrenos anuales, pero todavía no anunció una nueva versión de Trails in the Sky the 3rd.

Si ese tercer remake está en desarrollo, no formaría parte del periodo fiscal que concluye en septiembre de 2027, debido a que la secuela de Trails beyond the Horizon será el único juego nuevo previsto. Su posible lanzamiento quedaría, como mínimo, para un ejercicio posterior, salvo que Falcom lo clasifique dentro de las adaptaciones ya mencionadas. El informe no aclara esa posibilidad.

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La menor cantidad de estrenos también tendrá consecuencias económicas. Falcom anticipa una disminución tanto de sus ingresos como de sus beneficios durante el próximo ejercicio fiscal. La previsión llega después de registrar resultados récord, impulsados por el rendimiento comercial de sus videojuegos recientes y por sus negocios de licencias.