El récord sin precedentes en la NBA que marcó Cade Cunningham en la victoria de Detroit Pistons ante Washington Wizards

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Cade Cunningham firmó un récord sin precedentes en la NBA con 52 puntos, 11 asistencias y ninguna pérdida de balón para conducir a los Detroit Pistons a una victoria por 144-140 sobre los Washington Wizards, tras dos prórrogas. Ningún jugador había alcanzado al menos 50 puntos y 10 asistencias sin cometer errores de posesión desde que la liga comenzó a registrar esa estadística de manera individual, en la temporada 1977-78.

El base estadounidense completó la mayor anotación de su carrera en un partido que exigió dos tiempos suplementarios y que Detroit resolvió como visitante. Cunningham sumó además cinco rebotes, un robo y un bloqueo, con 16 aciertos en 25 lanzamientos de campo y 17 conversiones en 18 tiros libres.

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La NBA remarcó la dimensión del registro a través de sus canales oficiales. La liga definió a Cunningham como el primer jugador en conseguir una línea de 50 o más puntos, 10 o más asistencias y cero pérdidas en un mismo encuentro desde el inicio del seguimiento de las pérdidas individuales. El dato adquiere una dimensión mayor por el volumen de decisiones que tuvo el armador durante 48 minutos. Cunningham asumió el peso ofensivo de los Pistons, generó puntos propios y asistencias, pero no entregó una sola posesión al rival. La combinación de anotación, distribución y control del balón no tenía antecedentes bajo esos parámetros en los registros de la NBA.

El encuentro en Washington se mantuvo abierto hasta el final. Los Wizards forzaron la primera prórroga con un lanzamiento de Trae Young sobre la bocina y estiraron el partido por segunda vez gracias a una conversión del novato AJ Dybantsa. Detroit necesitó que Cunningham sostuviera la producción ofensiva en cada tramo decisivo.

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El base anotó 30 de sus 52 puntos entre el último cuarto y los dos tiempos extra, una cifra que reflejó su impacto cuando el marcador se definía. A falta de 25 segundos de la segunda prórroga, convirtió un tiro cerca del aro que puso a los Pistons al frente por cuatro puntos y encaminó el triunfo visitante.

“Sin duda, ha sido la mejor actuación de mi carrera en la NBA”, afirmó Cunningham tras el partido. La noche también elevó su anterior tope anotador, que era de 46 puntos y que había logrado ante el mismo rival poco más de un año antes.

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La histórica actuación de Cade Cunningham en Detroit ante Washington.

La producción no se limitó a los puntos. Sus 11 asistencias confirmaron el doble papel que asumió en el ataque de Detroit. En un partido de 284 puntos, con dos prórrogas y varias posesiones de presión, Cunningham no incurrió en pérdidas. El balance lo ubicó en una zona estadística inédita para la competición.

La propia liga difundió un mensaje con los números centrales de la actuación: 52 puntos, 11 asistencias, 16 de 25 en tiros de campo y cero pérdidas. La publicación subrayó también los 30 tantos que sumó Cunningham desde el cuarto período hasta el cierre del segundo suplementario.

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El antecedente más próximo en una combinación parecida, aunque por debajo de su marca anotadora, pertenecía a Larry Bird y Alex English. Según NBA.com, ambos habían terminado partidos con al menos 45 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida: Bird en 1990 y English en 1987. Cunningham superó esa barrera al convertirse en el primero que llegó a 50 puntos y 10 pases de canasta sin fallos en la administración del balón.

También fue el primer jugador de los Pistons con un partido de 50 puntos y 10 asistencias. Dentro de la historia de la franquicia, igualó la cuarta anotación individual más alta. Jerry Stackhouse conserva el récord con 57 puntos en 2001; Kelly Tripucka registró 56 en 1983 y Dave Bing llegó a 54 en 1971. George Yardley, en 1958, también había anotado 52.

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Cade Cunningham firmó una actuación histórica ante los Wizards (Credit: Rick Osentoski-Imagn Images)

Cunningham pasó además a integrar una lista de cinco jugadores que consiguieron un doble-doble de al menos 50 puntos sin pérdidas desde 1977-78. En ese grupo ya figuraban Michael Jordan, que lo hizo dos veces, Moses Malone, Carmelo Anthony y Giannis Antetokounmpo. Ninguno, sin embargo, había combinado esa cifra anotadora con al menos 10 asistencias.

El triunfo de Detroit tuvo otro aporte destacado. Ausar Thompson logró el primer triple-doble de su carrera con 17 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. El alero resaltó el liderazgo de Cunningham durante el tramo final del encuentro. Daniss Jenkins agregó 21 puntos para los Pistons, que elevaron su registro a ocho triunfos y tres derrotas en la temporada. El equipo se impuso pese a los 37 puntos y 14 asistencias de Trae Young, los 30 puntos y 15 rebotes de Anthony Davis y los 30 tantos de Alex Sarr para Washington.

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Para los Wizards, la derrota representó la sexta consecutiva. Para Cunningham, el partido dejó una marca que trasciende el resultado y su nuevo máximo anotador: nadie había producido 52 puntos y 11 asistencias sin perder el balón una sola vez en la era de las estadísticas individuales de pérdidas.