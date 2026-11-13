República Dominicana

República Dominicana: 99 hospitales públicos digitalizan sus trámites y pagos para agilizar su gestión

Una jornada formativa del Servicio Nacional de Salud integró a más de cincuenta recintos médicos para transparentar el desembolso estatal y alcanzar la cobertura completa de estas plataformas de gestión antes de tres años

La incorporación de plataformas administrativas en otros 56 centros sanitarios apunta a reforzar la supervisión de fondos estatales y alcanzar la cobertura total de la red nacional antes de 2027 (Foto cortesía SNS)
La incorporación de plataformas administrativas en otros 56 centros sanitarios apunta a reforzar la supervisión de fondos estatales y alcanzar la cobertura total de la red nacional antes de 2027 (Foto cortesía SNS)
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El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Contraloría General de la República (CGR) iniciaron la implementación del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE) y el Sistema Unificado de Gestión de Pagos (SUGEP) en 56 hospitales de la red pública dominicana. La medida elevará a 99 el número de centros con estas herramientas administrativas y financieras.

La jornada de capacitación se realizó en Santo Domingo con el objetivo de reforzar la supervisión, el control interno y el seguimiento de las operaciones de los hospitales. Las entidades buscan que los procesos de pago, tramitación y uso de recursos públicos se ajusten a las normas vigentes.

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La meta institucional es que el 100% de los hospitales públicos cuente con TRE y SUGEP en 2027. Hasta ahora, 43 establecimientos ya utilizaban estos sistemas, que se incorporarán en otros 56 centros de salud.

Expansión a 99 hospitales de la red pública

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, afirmó que la ampliación de las plataformas forma parte del proceso de modernización de la gestión hospitalaria. Según expuso, cada centro que se suma asume el compromiso de fortalecer sus procedimientos administrativos y financieros.

Nuestra meta es clara: para el año 2027, el 100% de los hospitales debe tener implementada esta importante herramienta”, sostuvo Landrón durante la actividad.

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Landrón señaló que las plataformas no se limitan a una solución informática. A su juicio, su puesta en marcha debe consolidar prácticas orientadas al control, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los fondos estatales.

Julio Landrón, director ejecutivo del SNS, dijo en Santo Domingo que 43 establecimientos ya usan las herramientas y otros 56 se sumarán durante la expansión administrativa y financiera de la red pública (Foto cortesía SNS)
Julio Landrón, director ejecutivo del SNS, dijo en Santo Domingo que 43 establecimientos ya usan las herramientas y otros 56 se sumarán durante la expansión administrativa y financiera de la red pública (Foto cortesía SNS)

El SNS indicó que la implementación requiere un esquema de capacitación, seguimiento, supervisión, monitoreo y evaluación. Esa tarea estará a cargo de la Contraloría, como órgano rector del control interno, y del área de Fiscalización del SNS.

TRE y SUGEP para ordenar trámites y pagos hospitalarios

El TRE es una herramienta destinada a estructurar y dar seguimiento a los trámites administrativos. El SUGEP, por su parte, concentra la gestión de pagos dentro de los procedimientos establecidos por la administración pública.

Con la incorporación de ambos sistemas, las autoridades pretenden optimizar los mecanismos de control sobre las operaciones que realizan los hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud. La iniciativa incluye la revisión de los procesos administrativos, el cumplimiento de los procedimientos y el control de las erogaciones.

El titular del SNS vinculó el programa con la política de modernización del Estado impulsada por el presidente Luis Abinader. Landrón señaló que la transparencia figura entre los ejes de esa gestión gubernamental y que debe trasladarse a la administración de los centros sanitarios.

La entidad también agradeció el acompañamiento técnico de la CGR y el trabajo de los equipos responsables de aplicar las plataformas en los hospitales.

La jornada en Santo Domingo incluyó lineamientos de las Normas Básicas de Control Interno y explicaciones sobre el funcionamiento de ambas plataformas, bajo seguimiento de la Contraloría y Fiscalización del SNS (Foto cortesía SNS)
La jornada en Santo Domingo incluyó lineamientos de las Normas Básicas de Control Interno y explicaciones sobre el funcionamiento de ambas plataformas, bajo seguimiento de la Contraloría y Fiscalización del SNS (Foto cortesía SNS)

La Contraloría y las normas de control interno en la capacitación

El subcontralor general de la República, Cecilio Disla, participó en representación del contralor general, Geraldo Espinosa. Disla afirmó que la CGR tiene el deber de asistir a las instituciones públicas en la aplicación de mecanismos de control interno.

Durante la capacitación, los participantes recibieron información sobre las funciones de la Contraloría y sobre las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) aplicadas al sector Salud. Estos lineamientos buscan establecer criterios para prevenir irregularidades, ordenar los procedimientos y verificar el destino de los recursos públicos.

La jornada incluyó una exposición de Julio César Sánchez sobre las funciones de la CGR. Silvia Rufino presentó los aspectos vinculados con las Nobaci en el ámbito sanitario. Leoneriz de los Santos abordó el proceso de implementación del TRE. Yulian Lara y Suleika Domínguez explicaron el funcionamiento del SUGEP. También participó el director de las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, Francisco Peguero.

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