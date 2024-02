El Inter de Miami de Messi se enfrentará al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ausente del amistoso por una lesión: hora, TV y formaciones

Messi volverá a jugar un nuevo amistoso con el Inter Miami -

Continúa la extensa gira del Inter Miami por diferentes lugares del mundo como preparación de cara a lo que será el comienzo oficial de su temporada en la MLS. Tras la derrota por 4-3 ante al Al-Hilal en Arabia Saudita, el equipo de Lionel Messi se despedirá de Medio Oriente con el amistoso frente al Al-Nassr, club que tiene como máxima estrella a Cristiano Rolando.

El partido comenzará a las 15 (hora argentina) y se podrá seguir por la plataforma Apple TV, la encargada de transmitir los encuentros del conjunto donde milita el histórico número 10 de la selección argentina.

De cara al duelo a jugarse en el Kingdom Arena, hay que destacar que el astro portugués no será de la partida, por lo que no habrá un nuevo cara a cara entre el argentino que se coronó campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar y CR7. De esta manera, no se producirá lo que muchos creen podría haber sido el último encuentro entre ambos. No habrá “The Last Dance”, como se presentó el cruce que no se dará, al menos en el campo de juego.

El propio entrenador del conjunto que milita en la Saudí Pro League. “No lo veremos (por el duelo entre Cristiano y Messi). Ronaldo está en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Esperamos que en los próximos días puedas empezar a trabajar con el equipo. Estará ausente del juego”, contó el luso Luis Castro en la conferencia de prensa previa al duelo con el equipo de los Estados Unidos.

Hay que recordar que el Inter Miami viene de perder por 4-3 ante el Al-Hilal, en su primera experiencia en Arabia Saudita. A pesar del primer gol de Messi en 2024, y de un tanto de Luis Suárez, Las Garzas volvieron a perder en medio de su puesta a punto para el estreno de la Major League Soccer.

Después del comienzo de los amistosos, que por ahora tuvo un saldo desfavorable para el Inter Miami, ya que cayó frente al New York City (1-2), igualó sin goles ante El Salvador en la visita del equipo al país centroamericano y perdió ante el Dallas FC en Texas (0-1), la gira de pretemporada para los dirigidos por el Tata Martino seguirá en el continente asiático.

Messi y compañía recorrerán 38.500 kilómetros en menos de un mes hasta su estreno oficial por la liga en EEUU, el próximo miércoles 21 de febrero, como local, ante el Real Salt Lake. Luego de dejar Arabia, la delegación de Las Garzas volará con destino a Hong Kong para enfrentarse al combinado nacional (domingo 4) y, acto seguido, el rival de Messi y el resto de las figuras del Inter será el Vissel Kobe, equipo de la liga de Japón (miércoles 7).

Tras el regreso a los Estados Unidos, el jueves 15 se dará un duelo muy especial para el astro rosarino. Inter Miami recibirá a Newell’s en el DRV PNK Stadium. Ese encuentro será particular para Leo y Martino, ya que es el club donde ambos dieron sus primeros pasos como futbolistas.

Posibles formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Tomás Avilés, Serhiy Kryvstsov, Noah Allen, DeAndre Yedlin, Jordi Alba; Julian Gressel, David Ruiz, Sergio Busquets; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Tata Martino.

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Aymeric Laporte, Alex Telles; Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozović; Anderson Talisca, Otávio, Mohammed Maran; Abdulrahman Ghareeb. DT: Luis Castro.

Hora: 15 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 13 (Miami, EEUU; Colombia y Perú); 12 (México)

Estadio: Kingdom Arena

TV: Apple TV