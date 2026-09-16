Deportes

El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul: hora, TV y todo lo que hay que saber

El astro rosarino se enfrentará al conjunto mexicano en su estadio. Transmitirá Apple TV desde las 21

Lionel Messi buscará un nuevo título en su carrera (Foto AP/Lynne Sladky)
Lionel Messi buscará un nuevo título en su carrera (Foto AP/Lynne Sladky)
Guardar

Lionel Messi buscará con Inter Miami su título 48 en su carrera profesional ante Cruz Azul en la final a partido único de la Campeones Cup, un torneo que enfrenta a los ganadores de la Major League Soccer y la Liga MX. El encuentro, que se disputará en el NU Stadium de Miami, también marcará el debut como entrenador principal de Kily González. El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por Apple TV.

A sus 39 años, el astro rosarino acumula 38 partidos en la temporada, con 32 goles y 17 asistencias, después de haber disputado su sexto Mundial con la selección argentina y quedar cerca de otra consagración. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo sacó distancia con sus principales perseguidores: Dani Alves (43), Andrés Iniesta (40) y Marquinhos (40) en el podio histórico.

PUBLICIDAD

Esta nueva definición llega después de que Messi anunció su retiro de la Albiceleste. A pesar de eso, está dentro de los convocados por Lionel Scaloni para ensayar su última función con la celeste y blanca. Será en el último de los amistosos de la fecha FIFA, ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

Inter Miami accedió a la octava edición de la Campeones Cup tras conquistar la primera MLS Cup de su historia cuando venció como local a Vancouver Whitecaps. Por su parte, Cruz Azul consiguió su lugar luego de derrotar a Toluca el 25 de julio en el Campeón de Campeones de la Liga MX, que reúne a los dos ganadores del Apertura 2025 y el Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Kily González dialoga con Messi y De Paul en su primer día de entrenamiento como DT del Inter Miami (@InterMiamiCF)
Kily González dialoga con Messi y De Paul en su primer día de entrenamiento como DT del Inter Miami (@InterMiamiCF)

Los clubes mexicanos prevalecen por cuatro triunfos contra tres de los equipos de la MLS en las siete ediciones anteriores. Toluca fue el último campeón: superó 3-2 a LA Galaxy en la edición 2025 del trofeo entre conjuntos de los Estados Unidos y México. Hay que mencionar que el plantel de la Máquina Cementera cuenta con siete argentinos: Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy.

La final se jugará después del empate como local de Inter Miami ante Nashville SC, líder de la Conferencia Este, el sábado pasado. Messi tuvo una actuación destacada y convirtió un gol de alta dificultad en ese encuentro.

Una de las particularidades para este duelo es el estreno de González en el banco de Inter Miami en reemplazo de Guillermo Hoyos, tras resolver cuestiones administrativas que demoraron su incorporación casi 20 días. El rosarino había sido anunciado de forma sorpresiva el 26 de agosto. Kily será el cuarto entrenador que dirigirá a Messi desde la llegada del argentino al club de Florida. Todos fueron compatriotas del capitán: antes pasaron Gerardo Martino, Javier Mascherano y el propio Hoyos.

El rosarino, en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona, conquistó 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes para un total de 35 títulos. Su palmarés a lo largo de los 196 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de dos Copas América, el Mundial en Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005. En 75 presentaciones con PSG le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia). Y en Las Garzas alcanzó la Conferencia del Este, la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Nu Stadium (Miami)

TV: Apple TV

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiCruz AzulCampeones Cup

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

La madre y la hermana de la corredora Kalie McCrystal dieron por finalizada la búsqueda y difundieron un comunicado en el que agradecieron el esfuerzo de todos por encontrarla con vida

Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

Antes de convertirse en una figura mundial, el francés recibió una señal que pudo cambiar su carrera. Sin embargo, desde el club inglés le terminaron bajando el pulgar

Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

La emotiva carta dedicada a Lionel Messi de un integrante del cuerpo técnico de Argentina: “Ojalá perdure tu manera de sentir el juego”

El colaborador de Lionel Scaloni publicó un texto dedicado al legado del capitán albiceleste

La emotiva carta dedicada a Lionel Messi de un integrante del cuerpo técnico de Argentina: “Ojalá perdure tu manera de sentir el juego”

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

Tras más de cuatro décadas juntos, el entrenador neerlandés anunció el fallecimiento de su esposa después de una larga lucha contra el cáncer de mama

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

Las imágenes de la cámara corporal policial mostraron a Sterling en el asiento del acompañante con botes de óxido nitroso y un globo. El futbolista se declaró culpable

“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

MALDITOS NERDS

Microsoft suma ‘Gears of War: E-Day’ y ‘Minecraft Dungeons II’ a Game Pass

Microsoft suma ‘Gears of War: E-Day’ y ‘Minecraft Dungeons II’ a Game Pass

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Yoichi Miyaji reúne a veteranos de ‘Pokémon’ y ‘Tales of’ en el JRPG Under Mythos

‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

Neowiz vincula la secuela de ‘Lies of P’ con Oz al registrar ‘Wonders of O’

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados y las estrellas que compiten por los principales premios

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados y las estrellas que compiten por los principales premios

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras 9 años de matrimonio

“Solo estábamos la cámara y yo”: Zack Snyder habló sobre la libertad de hacer cine independiente tras dirigir grandes producciones

Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras que le dijo su padre, Ozzy Osbourne, antes de morir

Geoffrey Rush revela qué tendría que pasar para volver como Barbossa en ‘Piratas del Caribe’

INFOBAE AMÉRICA

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense

Fiestas Patrias 2026 cierran con 829 atenciones prehospitalarias y cero fallecidos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”

CAMPO prevé alzas en los precios de los granos básicos en 2027 si la sequía frena la siembra postrera en El Salvador

La banda que conquistó la ciencia: cómo los Beatles inspiraron miles de títulos académicos