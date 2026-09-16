El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul: hora, TV y todo lo que hay que saber

Lionel Messi buscará un nuevo título en su carrera (Foto AP/Lynne Sladky)

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Lionel Messi buscará con Inter Miami su título 48 en su carrera profesional ante Cruz Azul en la final a partido único de la Campeones Cup, un torneo que enfrenta a los ganadores de la Major League Soccer y la Liga MX. El encuentro, que se disputará en el NU Stadium de Miami, también marcará el debut como entrenador principal de Kily González. El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por Apple TV.

A sus 39 años, el astro rosarino acumula 38 partidos en la temporada, con 32 goles y 17 asistencias, después de haber disputado su sexto Mundial con la selección argentina y quedar cerca de otra consagración. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo sacó distancia con sus principales perseguidores: Dani Alves (43), Andrés Iniesta (40) y Marquinhos (40) en el podio histórico.

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Esta nueva definición llega después de que Messi anunció su retiro de la Albiceleste. A pesar de eso, está dentro de los convocados por Lionel Scaloni para ensayar su última función con la celeste y blanca. Será en el último de los amistosos de la fecha FIFA, ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

Inter Miami accedió a la octava edición de la Campeones Cup tras conquistar la primera MLS Cup de su historia cuando venció como local a Vancouver Whitecaps. Por su parte, Cruz Azul consiguió su lugar luego de derrotar a Toluca el 25 de julio en el Campeón de Campeones de la Liga MX, que reúne a los dos ganadores del Apertura 2025 y el Clausura 2026.

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Kily González dialoga con Messi y De Paul en su primer día de entrenamiento como DT del Inter Miami (@InterMiamiCF)

Los clubes mexicanos prevalecen por cuatro triunfos contra tres de los equipos de la MLS en las siete ediciones anteriores. Toluca fue el último campeón: superó 3-2 a LA Galaxy en la edición 2025 del trofeo entre conjuntos de los Estados Unidos y México. Hay que mencionar que el plantel de la Máquina Cementera cuenta con siete argentinos: Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez y Mateo Levy.

La final se jugará después del empate como local de Inter Miami ante Nashville SC, líder de la Conferencia Este, el sábado pasado. Messi tuvo una actuación destacada y convirtió un gol de alta dificultad en ese encuentro.

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Una de las particularidades para este duelo es el estreno de González en el banco de Inter Miami en reemplazo de Guillermo Hoyos, tras resolver cuestiones administrativas que demoraron su incorporación casi 20 días. El rosarino había sido anunciado de forma sorpresiva el 26 de agosto. Kily será el cuarto entrenador que dirigirá a Messi desde la llegada del argentino al club de Florida. Todos fueron compatriotas del capitán: antes pasaron Gerardo Martino, Javier Mascherano y el propio Hoyos.

El rosarino, en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona, conquistó 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes para un total de 35 títulos. Su palmarés a lo largo de los 196 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de dos Copas América, el Mundial en Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005. En 75 presentaciones con PSG le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia). Y en Las Garzas alcanzó la Conferencia del Este, la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup.

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Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Nu Stadium (Miami)

TV: Apple TV