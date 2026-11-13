“No sabemos por qué lo decidiste”: el desgarrador adiós de Los Palmeras a Marcos Camino y la promesa sobre el futuro de la banda

Homenaje de Los Palmeras a Marcos Camino “¡HASTA SIEMPRE MARCOS!”

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La cuenta oficial de Los Palmeras le dedicó un posteo muy especial a Marcos Camino, a quien -a tres días de su fallecimiento- definió como una figura central dentro de la historia de la agrupación. La publicación, difundida en redes sociales, expresó el dolor del grupo y sostuvo que su recuerdo permanecerá en cada canción y en los escenarios que acompañaron una trayectoria de más de 50 años.

“¡HASTA SIEMPRE, MARCOS!”, comienza el texto firmado por la banda, acompañado por símbolos de un corazón roto y una paloma. El mensaje no ofrece precisiones sobre las circunstancias de su muerte, aunque deja expuesta la conmoción de quienes compartieron con él el recorrido de Los Palmeras.

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El posteo de homenaje y despedida de Los Palmeras a Marcos Camino

La despedida ubica al acordeonista en un lugar central dentro de la identidad del grupo. “Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras”, señala. Para sus compañeros, su presencia excedió una función puntual dentro de la formación: fue parte de una familia artística que atravesó décadas, cambios y escenarios.

“Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas”, continúa el comunicado. La frase condensa una pertenencia que el grupo presenta como colectiva, construida a partir del trabajo sostenido y de una relación cercana con el público de la cumbia.

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Los Palmeras despidieron a Marcos con un mensaje de dolor, reconocimiento y gratitud publicado en sus redes sociales

El mensaje también pone el foco en aquello que permanece fuera de la mirada de los espectadores. “Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión”, explica. En esa enumeración, la banda asocia a Marcos con el trabajo cotidiano que permitió sostener el proyecto a lo largo del tiempo.

No hay datos sobre despedidas públicas, homenajes ni próximos actos vinculados a su partida. La publicación funciona, hasta el momento, como la expresión pública del grupo frente a la pérdida.

El dolor del grupo ante una muerte sin explicaciones

“La cumbia seguirá sonando”, expresó el grupo al homenajear a Marcos y prometer continuidad para su legado

Uno de los pasajes más íntimos del texto expresa la dificultad de quienes quedaron ante la ausencia. “No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste”, dice el comunicado, con una formulación que refleja la pregunta sin respuesta que atraviesa al entorno de Marcos.

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La banda agrega: “Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo”. La idea de una presencia que continúa a través de la memoria es el eje del homenaje.

En ese tramo, el texto de Los Palmeras no se detiene en explicaciones ni reconstruye las últimas horas de Marcos. Elige un registro de cercanía, con una voz dirigida directamente a quien ya no está. Esa segunda persona se mantiene hasta el cierre y transforma el comunicado en una despedida personal, además de pública.

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La muerte sacude a una agrupación cuya música forma parte de celebraciones populares, fiestas familiares y encuentros masivos. En ese universo, la pérdida de uno de sus integrantes cobra una dimensión que el propio grupo vincula con una historia compartida por millones de oyentes.

La promesa de sostener un legado de más de 50 años

El comunicado de Los Palmeras destaca el esfuerzo y la pasión de Marcos detrás de cada escenario y cada canción

El tramo final del comunicado mira hacia la continuidad de la formación. “Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años por los cuales has vivido y desvivido”, afirmaron. La frase sitúa el homenaje en el futuro y plantea la preservación de una obra que, según la banda, contó con la entrega de Marcos.

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La promesa se enlaza con los elementos que definieron el vínculo del grupo con su público. “La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”, expresaron.

La agrupación aseguró que la memoria de Marcos permanecerá presente cada vez que suene una de sus canciones

La continuidad de la música es, para la banda, una forma de memoria. Las canciones, los shows y la identidad de la banda quedan mencionados como espacios donde persistirá la marca de Marcos, incluso frente a la ausencia física que el comunicado reconoce de manera explícita.

El texto concluye con una despedida directa: “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo, Los Palmeras”. La firma reafirma el tono familiar de un mensaje que despide a uno de los suyos y, al mismo tiempo, abre una nueva etapa para la agrupación.

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