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River Plate empató 2-2 con Flamengo en un amistoso que se disputó en Portugal: los goles

En plena pretemporada, el equipo de Coudet igualó con dos tantos de Sebastián Driussi. Giovanni González y Mauro Arambarri, dos de los cinco refuerzos, sumaron minutos

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River Plate empató 2-2 ante Flamengo, en un amistoso de pretemporada, este jueves en el estadio Algarve, ubicado en la ciudad de Faro, al sur de Portugal

Sebastián Driussi fue el que pegó primero. El delantero abrió el marcador a los 7 minutos tras aprovechar un error de Jorginho, el referente del mediocampo del conjunto carioca.

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La ventaja inicial del Millonario no duró demasiado: a los 29 minutos, Samuel Lino aprovechó una mala salida de River para igualar con un remate desde fuera del área. Tres minutos después, Bruno Henrique puso en ventaja a Flamengo con una definición que dejó sin opciones a Santiago Beltrán. Pero Driussi volvió a aparecer a los 37 minutos, esta vez con una asistencia de Facundo Colidio, para sellar el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

River vs. Flamengo

El partido le sirvió al técnico Eduardo Coudet para evaluar el estado de sus jugadores de cara a un segundo semestre con triple competencia: la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. El DT alineó un once con mayoría de titulares e incluyó a dos de los flamantes refuerzos: los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, quienes tuvieron su debut con la camiseta de River.

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En el inicio del complemento, Coudet decidió mandar a la cancha al juvenil Lucas Silva, de gran rendimiento en el último tramo del semestre anterior. Juan Cruz Meza fue quien le dejó el lugar en el campo.

Los primeros compases de la segunda etapa fueron complicados para el elenco argentino. De hecho, Beltrán sostuvo su valla cuando le negó el tanto a Ayrton Lucas con una gran atajada.

Tras eso, Coudet dispuso de una gran cantidad de modificaciones. Ingresaron: Tobías Goytia, Facundo González, Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra. Los que salieron fueron Colidio, Marcos Acuña, Driussi y Arambarri.

Inmediatamente, Goytia, juvenil surgido de las inferiores, exigió a Agustín Rossi con un remate que el arquero con pasado en Boca Juniors tuvo que mandar al tiro de esquina cuando puso las manos firmes para evitar la caída de su valla. Sobre el final, el Chacho tiró a la cancha también a Ulises Giménez y Valentín Lucero.

LAS FORMACIONES DEL PARTIDO

River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Mauro Arambarri, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.

El conjunto carioca llegó al duelo en Portugal tras instalarse en el país el 28 de junio, con estadía prevista hasta el 12 de julio. En el plano local, el Mengao marcha segundo en el Brasileirao y quedó eliminado de la Copa de Brasil en los dieciseisavos de final ante Vitoria. Su gran objetivo de la temporada es la Copa Libertadores, competencia en la que ya clasificó a los octavos de final.

Para River, este fue el único partido de preparación previsto. El plantel viene con la puesta a punto en Alicante, España, desde el 21 de junio. Hasta acá, sumó a Nicolás Otamendi (está con el equipo argentino en el Mundial), Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán. Hasta el momento, River invirtió aproximadamente 17,25 millones de dólares en estas cinco incorporaciones.

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