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Franco Navarro e hijo fueron sancionados tras altercado con Horacio Melgarejo: prohibición de ingreso a estadios y multa económica

Los directivos de Alianza Lima protagonizaron un tenso intercambio con el entrenador de Cienciano en el último partido de los ‘blanquiazules’ en Matute

Franco Navarro y su hijo fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1.
Franco Navarro y su hijo fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. Crédito: Difusión.
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La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Franco Navarro Monteiro y a Franco Navarro Mandayo por los incidentes que protagonizaron con Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, durante el duelo disputado en el estadio Alejandro Villanueva. La resolución impone una prohibición de acceso a los estadios para uno de los directivos y multas económicas para ambos integrantes de Alianza Lima.

Navarro Monteiro, director deportivo de la institución victoriana, recibió la medida más severa. El organismo determinó que no podrá ingresar a los escenarios deportivos durante los próximos tres partidos oficiales que Alianza Lima juegue por la Liga 1, sin importar si actúa como local o visitante.

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La resolución también establece una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —33 mil soles— para el directivo por la infracción al Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, fue sancionado con el pago de 0,80 UIT —4.4 mil soles—. A diferencia de Navarro Monteiro, no recibió una restricción para ingresar a los estadios, aunque la Comisión Disciplinaria emitió una advertencia ante una posible reincidencia en conductas de similar naturaleza.

Resoluciones de la Comisión Disciplinaria sobre Franco Navarro e hijo.
Resoluciones de la Comisión Disciplinaria sobre Franco Navarro e hijo. Crédito: X Kevin Pacheco.

La información sobre el fallo fue difundida por el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X. Horas antes, José Varela había informado que la Comisión Disciplinaria abrió un expediente contra ambos dirigentes a partir de los reportes elaborados después del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano.

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La sanción impedirá que Navarro Monteiro asista al siguiente compromiso de los blanquiazules’ ante FC Cajamarca, previsto para el 21 de noviembre en Matute. De mantenerse el castigo, la medida también alcanza partidos de la fase final del campeonato.

¿Qué ocurrió en Matute?

El incidente se produjo durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano, en los minutos posteriores a la expulsión de Horacio Melgarejo. El técnico argentino recibió la tarjeta roja luego de reclamar una acción al árbitro Sebastián Lozano, en un contexto de tensión desde las tribunas.

Mientras dejaba el campo, Melgarejo realizó con sus manos una señal asociada a Universitario de Deportes. El gesto, dirigido hacia el sector de la hinchada local, generó una reacción inmediata de los asistentes y de miembros de la directiva ‘íntima’.

El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)

El entrenador de Cienciano continuó su recorrido hacia los vestuarios bajo resguardo policial. En la zona de acceso se produjo el cruce con los Navarro, quienes fueron registrados mientras intentaban reclamarle por la actitud que tuvo después de la expulsión.

Las imágenes del episodio mostraron que Franco Navarro Monteiro tuvo que ser contenido por personas presentes para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. En otro momento, un balón fue arrojado hacia Melgarejo mientras descendía por el túnel.

Melgarejo ofreció disculpas públicas por su comportamiento tras el encuentro. El técnico señaló en L1 Radio que reaccionó por el nerviosismo y reconoció que no debió responder ante los insultos ni los objetos que, según sostuvo, recibió desde las gradas.

La Comisión Disciplinaria dejó constancia de que, si los dos directivos vuelven a incurrir en infracciones similares, podrá aplicar las disposiciones previstas en el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario. Alianza Lima evalúa los pasos que seguirá ante la sanción.

El entrenador de Cienciano se refirió al problema que tuvo en el banquillo con su jugador luego de sustituirlo rápidamente. (Video: L1MAX)

Alianza Lima, a la espera de rival

Alianza Lima ya aseguró su lugar en la final nacional de la Liga 1 2026 y espera conocer a su rival. La última fecha del Torneo Clausura definirá al campeón entre Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Sport Huancayo lidera la tabla con 34 puntos y enfrentará a Universitario, que suma 32 unidades. Sporting Cristal tiene el mismo puntaje que los ‘cremas’ y recibirá a Cienciano. Los dos partidos se disputarán en simultáneo el domingo 22 de noviembre.

Si Sport Huancayo o Sporting Cristal obtienen el Clausura, deberán afrontar una semifinal a doble partido contra Universitario, que ya aseguró el segundo lugar de la tabla acumulada. El ganador de esa serie clasificará a la final frente a Alianza Lima.

Universitario tiene una vía distinta. Si vence a Sport Huancayo y Sporting Cristal no derrota a Cienciano, ganará el Clausura y accederá de forma directa a la definición nacional. En ese escenario, se medirá ante los íntimos sin una instancia previa de ‘play-offs’.

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