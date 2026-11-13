Anitta gana su primer Latin Grammy tras 15 años de carrera musical

La victoria llegó después de 12 nominaciones a los premios de la Academia Latina de la Grabación (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Este jueves, Anitta alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria musical: ganó su primer Latin Grammy. La artista brasileña recibió el galardón a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por EQUILIBRIVM, durante la ceremonia celebrada el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La intérprete se impuso en una categoría que también tenía entre sus nominados a Ludom, por Ludom; Luedji Luna, por Antes Que A Terra Acabe; Jenni Mosello, por BRava; y Marina Sena, por MARINADA vol.01. El reconocimiento llegó después de una trayectoria con 12 nominaciones a los premios.

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Al subir al escenario para recibir el trofeo, Anitta pronunció un discurso en español en el que celebró que su categoría fuese presentada en la gala televisada.

“Esta es la primera vez que una categoría brasileña está aquí, en la segunda parte de la premiación. Es muy importante que todos sepamos que América Latina son todos los países que están en América Latina, no solo los que hablan español. Brasil también forma parte de esto”, expresó, según recogió Globo.com.

Anitta aprovechó su discurso para reivindicar la identidad brasileña dentro de la comunidad latinoamericana (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante también manifestó su deseo de que los artistas de la región permanezcan unidos. “Porque somos muy similares, tenemos una cultura muy fuerte y parecida. Ese es uno de mis deseos al querer ser internacional”, agregó.

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El significado espiritual de EQUILIBRIVM

Durante su agradecimiento, Anitta explicó que el álbum ganador nació de una transformación personal y de un acercamiento a su espiritualidad, vinculada con el candomblé, una religión de raíces africanas.

“Este disco surgió de un viaje espiritual que me cambió para siempre. Después de cambiar, ya no quería trabajar, porque me di cuenta de que la vida era más que mis éxitos. Pero entonces llegó toda esta gente que me convenció de lanzar el disco y presentar todo esto al público”, contó la artista.

El candomblé, religión de raíces africanas, tuvo una influencia importante en el concepto del disco (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anitta destacó el valor cultural del proyecto, y su aporte a la conservación de esta tradición religiosa. Además, destacó el valor cultural del proyecto en Brasil y su aporte a la difusión de esta tradición religiosa. “Durante muchos años, los artistas han intentado traer esta cultura y mantenerla viva, y este álbum nos ayuda a hacerlo”, concluyó.

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Una presentación inspirada en sus raíces brasileñas

La noche también tuvo a Anitta como protagonista musical. La cantante presentó un medley de cuatro canciones de EQUILIBRIVM: “Ternura”, “Desgraça”, “Choka Choka” y “Meia-noite”. Su espectáculo incluyó cambios de vestuario, coreografías y elementos relacionados con el candomblé, en sintonía con el concepto espiritual del álbum.

La brasileña todavía tenía otro reconocimiento importante en competencia: también figuraba entre las nominadas a Álbum del Año por el mismo trabajo, una de las categorías principales de la premiación.

Su presentación incluyó temas como "Choka Choka", "Desgraça", "Meia-noite" y "Ternura" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los Latin Grammy 2026 reúnen a las principales figuras de la música latina

La victoria de Anitta formó parte de la edición número 27 de los Latin Grammy, organizada por la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia contempló 60 categorías y tuvo una jornada dividida en dos momentos: una pregala, en la que se anunciaron los ganadores de varios apartados, y el espectáculo principal.

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Entre los artistas que recibieron reconocimientos antes de la gala televisada estuvieron Ca7riel y Paco Amoroso, Karol G, Rosalía, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Milo J, Grupo Frontera, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Alejandro Fernández y Fito Páez, entre otros.