El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

Inter Miami y Alianza Lima, cara a cara

El Inter Miami de Lionel Messi disputará su primer partido del año frente a Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú. El partido, que será la atracción principal de la tradicional Noche Blanquiazul que organiza el elenco peruano en el comienzo de cada temporada, está programado para las 19:00 en Argentina. La transmisión estará a cargo de Latina TV (Perú).

El partido marca el inicio de un calendario ambicioso para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que aspira a disputar de nuevo títulos como la MLS Cup, la Leagues Cup y, este año, busca conquistar la Concacaf Champions Cup, el principal objetivo del club para la temporada. La gira de pretemporada del conjunto norteamericano arranca en Sudamérica, con Perú como punto de partida, y continuará por Colombia y Ecuador, con Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil como rivales, respectivamente.

“Para nosotros, no solamente enfrentar a Alianza Lima, sino también a Atlético Nacional, a Barcelona de Ecuador, son equipos que compiten en el alto nivel de Sudamérica, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Son equipos que, para nuestra preparación, es importante poder enfrentarlos”, expuso el Jefecito en diálogo con Jax Latin Media.

Lionel Messi viene de ser campeón de la MLS Cup (Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

El Inter Miami concretó la compra del pase del argentino Tadeo Allende, que era buscado por algunas de las potencias de Argentina, y le hizo contrato hasta 2030. Mientras negocia por el fichaje de Germán Berterame por una impactante cifra, las Garzas sumaron en este proceso de transferencias a dos arqueros, lograron la adquisición de Rocco Ríos Novo y tendrán presente al lateral español Sergio Reguilón, uno de los refuerzos destacados.

Consultado sobre el rol de que tendrá el uruguayo Luis Suárez en esta temporada, Mascherano explicó: “Lo que te puedo decir es que cuando arrancamos pretemporada todos arrancan de cero y a partir de eso nos vamos a guiar por el nivel de cada uno de los jugadores y poner el equipo más competitivo posible. Luis es parte del plantel, no es solo importante para el equipo, sino para el club en esta corta vida y lo va a seguir siendo”.

El calendario inmediato del club de Florida presenta compromisos internacionales en Sudamérica: el sábado 31 de enero (22:00 de Argentina) ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia; y el sábado 7 de febrero de 2026 (21h de Argentina) contra Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Las expectativas en el combinado local giran en torno a varios nombres propios. Federico Girotti, Jairo Vélez y Luis Ramos tendrán su debut con la camiseta blanquiazul ante su público, mientras que Alan Cantero llega tras un destacado rendimiento en la Serie Río de La Plata: fue el jugador más determinante de ese torneo con dos goles y una asistencia.

Desde la dirección técnica, Pablo Guede enfrentará este compromiso con la mira puesta en el inicio de la Liga 1 y en la participación de Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores. El plantel buscará consolidar su funcionamiento colectivo luego de una pretemporada mixta, en la que cosechó dos derrotas —2-1 ante Independiente y Unión— y una victoria por 3-2 frente a Colo Colo.

Sin embargo, el gran tema que rodea a Alianza por estas horas es la denuncia que una mujer argentina le hizo a tres futbolistas del plantel, acusándolos de abuso sexual. En medio de las tensiones con los barras, se adelantó el horario del partido “por criterios de seguridad y logística”.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Horarios: 19:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile) / 18:00 (Venezuela y Bolivia) / 17:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos) / 16.00 (México)

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú)

TV: Latina TV y L1 Max (Perú)