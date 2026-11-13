El costo de construcción en CABA está en máximos desde 2015

Desde noviembre de 2023, construir en CABA se encareció 125% en dólares

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El valor para construir un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los USD 1.100 en septiembre, el nivel más alto de los últimos once años. Desde noviembre de 2023, el costo medido en dólares aumentó 125%, impulsado principalmente por el encarecimiento de la mano de obra. El fenómeno también se observa en Mendoza, mientras que en otras jurisdicciones los valores se mantienen por debajo de los máximos históricos.

El dato surge del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA), que relevó la evolución de los costos en distintas jurisdicciones del país. El informe muestra que construir en CABA cuesta actualmente un 8% más que en diciembre de 2017, cuando se había registrado el máximo del ciclo anterior. En Mendoza, el metro cuadrado llegó a USD 1.044, un 22% por encima de aquel registro.

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La diferencia con el resto de las plazas es significativa. En septiembre, el costo por metro cuadrado se ubicó en USD 689 en Córdoba, USD 681 en Santa Fe y USD 675 en Rosario. De esta manera, construir en la Ciudad de Buenos Aires resulta un 63% más caro que en Rosario, actualmente la jurisdicción con el valor más bajo entre las relevadas.

Costo de construcción por metro cuadrado en dólares en distritos de Argentina

La tendencia también se refleja en la comparación interanual. Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, el costo medido en dólares avanzó 24,6% en CABA, por encima de los incrementos registrados en Mendoza (19,4%), Santa Fe (16,5%) y Rosario (16%). Córdoba encabezó las subas, con un aumento del 24,8%.

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La mano de obra, el principal factor de presión

Uno de los principales factores detrás del encarecimiento de la construcción es la evolución de los salarios del sector, que aumentaron a un ritmo mayor que los materiales. Según el relevamiento, en CABA el índice de mano de obra medido en dólares llegó a 280,1 puntos en septiembre, tomando noviembre de 2023 como base 100. En contraste, el componente de materiales se ubicó en 163,8 puntos.

La brecha también aparece en otras jurisdicciones. En Córdoba, el índice de mano de obra alcanzó los 256 puntos, frente a 178 de los materiales, mientras que en Tucumán llegó a 257,2 contra 148,8. En Santa Fe, aunque la diferencia es más acotada, los valores fueron de 208,9 y 164,2 puntos, respectivamente.

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En la comparación de los últimos doce meses, el componente salarial aumentó 36,2% en CABA y 36% en Córdoba, mientras que los materiales registraron variaciones de entre 9,5% y 18,2%.

El comportamiento de los costos tuvo distintas etapas durante 2026. Después de las subas más pronunciadas registradas entre febrero y abril, los índices se moderaron en junio y julio, con variaciones cercanas a cero o incluso negativas. Sin embargo, retomaron los incrementos en agosto. En septiembre, las subas mensuales fueron más moderadas.

En septiembre, un departamento en pozo en CABA se comercializaba a USD 3.141 por metro cuadrado, frente a un costo de construcción de USD 1.100

El costo de construir gana peso en el precio de los departamentos

El encarecimiento de la obra también modificó la estructura de costos de los desarrollos inmobiliarios. En CABA, el costo directo de construcción ya representa el 35% del precio de venta de un departamento en pozo, una proporción cercana a los máximos históricos de la serie.

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En septiembre, construir un metro cuadrado demandaba USD 1.100, frente a un precio de venta en pozo de USD 3.141. La incidencia llegó así al 35%, apenas por debajo del último máximo de 35,4% registrado en mayo de 2025.

El indicador permite dimensionar cuánto del valor de venta debe destinarse a cubrir la obra y qué margen queda para afrontar otros componentes del desarrollo, como el terreno, los impuestos y la comercialización, además de la rentabilidad del desarrollador.

La evolución marca un cambio significativo respecto de noviembre de 2023, cuando el costo directo representaba entre el 19% y el 21% del precio de venta en pozo.

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Tras la devaluación de diciembre de ese año, la proporción trepó al 35%-36% hacia fines de 2024. Luego retrocedió durante la segunda mitad de 2025, cuando los precios de los departamentos aumentaron mientras los costos se estabilizaban, pero volvió a subir durante 2026.

El resultado es una mayor presión sobre los márgenes de los desarrolladores, en un contexto en el que el costo de construir en dólares se mantiene en niveles históricamente altos y condiciona la ecuación económica de los nuevos proyectos.