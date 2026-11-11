Murió Carlos Babington, emblema de Huracán y símbolo del fútbol argentino

Carlos Babington fue entrenador de Huracán, además de ex jugador y presidente (Fotobaires)

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La muerte de Carlos Babington cerró la historia de uno de los futbolistas que identificaron a Huracán con una manera de jugar y una generación que dejó su marca en el fútbol argentino. Campeón en 1973, mundialista al año siguiente con la selección argentina y protagonista del Globo también como entrenador y dirigente, sostuvo durante más de cinco décadas un vínculo atravesado por el reconocimiento y las controversias con la institución de Parque Patricios. Tenía 77 años.

Babington debutó en la primera división de Huracán en 1969 y se consolidó como uno de los conductores del equipo dirigido por César Luis Menotti, que obtuvo el Metropolitano de 1973 con una propuesta ofensiva y un plantel que quedó asociado a una etapa de referencia para el club.

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De zurda y función creativa, el Inglés integró aquel conjunto junto a otros nombres ilustres como Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa. Su juego se apoyaba en la conducción, la circulación de la pelota y la llegada al área rival. Con Menotti encontró continuidad luego de sus primeros años en el club, cuando todavía buscaba un lugar entre los titulares.

Carlos Babington saluda a César Luis Menotti en el campo de juego durante su período como entrenador del Club Atlético Huracán en 2003. (Fotobaires)

Justamente el conjunto de Parque Patricios fue el encargado de confirmar la noticia mediante sus redes sociales. “El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, escribieron.

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La AFA, por su parte, también se hizo eco de la noticia. “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Babington y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, manifestaron. El propio Chiqui Tapia expresó unas palabras en su cuenta de redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos.

El posteo de Huracán para anunciar el fallecimiento de Carlos Babington

“Usted dentro de mi equipo va a ser titular y quiero que sea el conductor”, rememoró durante una entrevista a TN en 2024 lo que le expresó Menotti antes de darle la responsabilidad en el mediocampo. La consagración de Huracán en 1973 fue el punto más alto de Babington como jugador. El equipo obtuvo 46 puntos en 32 partidos, con 19 triunfos, ocho empates y cinco derrotas. Marcó 62 goles y recibió 30, una campaña que le permitió terminar con cuatro unidades de ventaja sobre Boca Juniors.

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El título también consolidó a Menotti, quien años más tarde dirigiría a la selección argentina campeona del mundo en 1978. Para Babington, aquel ciclo mantuvo un peso especial aun después de sus pasos por otros clubes y de sus diferencias posteriores con dirigentes e hinchas del Globo. “Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol”, afirmó. La frase resumió la relación que mantuvo con la institución desde su infancia en Parque Patricios hasta sus etapas posteriores como entrenador y presidente.

Antes de llegar a la primera división, Babington tuvo una breve experiencia en las inferiores de River Plate, donde actuaba como defensor. Luego se probó en Huracán y quedó incorporado a las juveniles. Según contó, siempre fue hincha del club y tenía como referente al peruano Miguel Loayza. Su estreno oficial se produjo en un encuentro ante Deportivo Morón, en la cancha de Vélez Sarsfield.

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Carlos Babington disputó el Mundial de 1974 con Argentina

El rendimiento en Huracán le abrió la puerta de la selección argentina. Tuvo convocatorias en distintos ciclos y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania 1974. Jugó cinco partidos y convirtió un gol, aunque el equipo quedó eliminado en la segunda fase. Tras el Mundial pasó al Wattenscheid de Alemania. Esa etapa limitó sus posibilidades de integrar la selección de Menotti para la Copa del Mundo de 1978, ya que el entrenador priorizaba a los futbolistas que actuaban en el ámbito local, con la excepción de Mario Kempes.

El mediocampista regresó a Huracán en 1978 y permaneció hasta 1982. Luego siguió su carrera en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y en Junior de Barranquilla, donde se retiró en 1983.

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Carlos Babington fue jugador, técnico y dirigente de Huracán (Foto Baires)

Después de su retiro, Babington trabajó como entrenador. Tuvo pasos por Platense, Huracán, Racing y River Plate, entre otros equipos. En el Millonario dirigió a un plantel que contaba con Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, aunque su ciclo fue breve. También acompañó a Alfio Basile como ayudante técnico en Vélez Sarsfield. Su recorrido le permitió ocupar lugares distintos dentro del fútbol argentino, desde el vestuario hasta la dirigencia.

Como presidente de Huracán, su figura generó adhesiones y cuestionamientos. Esa tensión no alteró la dimensión de su vínculo deportivo con el club. Babington fue una de las caras del Huracán de 1973, representó a la Argentina en una Copa del Mundo y mantuvo presencia en el fútbol hasta sus últimos años a través de entrevistas, recuerdos y debates sobre la historia del Globo.

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Carlos Babington falleció a los 77 años (Fotobaires)

En una entrevista con Infobae, en 2021, Babington reconoció que su mayor dolor en ese tiempo era no poder acompañar a su nieto a la cancha de Huracán por miedo a ser insultado. El ex futbolista campeón del ’73 reconoció que su paso como presidente del club lo dejó herido. “Me molesta que quizá pase por Parque Patricios y alguno me grite ladrón. La impotencia es por la injusticia de algo que está distorsionado”, afirmó

En otras declaraciones, Babington reivindicó al legendario equipo de Menotti: “Es un tremendo orgullo para nosotros cómo se lo recuerda. Fue uno de los equipos que más se acercó al gusto del hincha argentino”. Sobre su participación en la Copa del Mundo de Alemania, fue contundente: “Lo del Mundial ’74 fue una desprolijidad absoluta”. Reveló que llegó a último momento, apenas ocho días antes del debut, por la lesión de Roque Avallay: “Ese mismo día me confirmaron que iba a ser titular. Eso marcó el desastre que se vivió ahí”.

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Carlos Babington fue una de las figuras del Huracán campeón de 1973 (Crédito: Domiño público/ wikimedia Commons)

Además, en la entrevista, Babington se animó a una comparación que dio de qué hablar: “En mi opinión, Houseman fue mejor que Maradona, pero siempre esto es polémico, porque es casi imposible comparar a un tipo que jugó dos años en forma excelente contra otro que lo hizo 16. Era un futbolista sin defectos, pero éstos estaban afuera de la cancha”.

Uno de los pasajes más amargos de su carrera fue no poder disputar el campeonato del mundo en su propio país. Según contó, Menotti fue en mayo de 1977 a su casa en Alemania a pedirle que volviera: “‘Para la Copa del Mundo voy a armar el equipo con los que juegan en el país y el único de afuera va a ser Kempes. Convencé al presidente de que te deje ir a préstamo a Huracán, yo arreglo con los dirigentes del Globo y te meto entre los 22′”. El presidente del club alemán se negó, y Babington se quedó sin el título que consiguió la Selección en 1978.

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Carlos Babington con la camiseta de Huracán (Crédito: Domiño público/ wikimedia Commons)

Entre otras frases destacadas, recordó su breve ciclo en River Plate en 1995 como “el error más grande de mi carrera” y habló de su relación con un futbolista que dirigió entonces: “Cuando llegué a River, era un chico sumiso y que no atravesaba un buen momento. Jamás podía suponer que iba a convertirse en este maravilloso entrenador que es”, dijo sobre Marcelo Gallardo.

Sobre el partido que le costó el campeonato siendo presidente del club, en el Torneo Clausura de 2009, recordó una anécdota muy gráfica del momento en que se enteró del gol de Vélez, que definió el título en Liniers: “Enfilé hacia la cancha y cuando estaba a 20 metros del portón, salió un muchacho con la camiseta de Vélez gritando el gol. Quería que me tragara la tierra”.

Con Ángel Cappa como técnico y Babington de presidente, Huracán estuvo a siete minutos de ser campeón en 2009 (Fotobaires)

Al cierre de la charla, Babington dejó una frase que resume su vínculo con la institución: “Sin soberbia, pienso que en la historia de Huracán no hay nadie con mi trayectoria y no puedo ir a la cancha. Pero lo que nadie va a cambiar es que Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca y eso me lo llevo a la tumba”.