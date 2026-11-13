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El comunicado del club de rugby cordobés tras la salvaje agresión de un integrante de la institución en una pizzería

La golpiza quedó grabada por las cámaras de seguridad. El Club Universitario de Córdoba podría suspenderlo de sus funciones

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja
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Un integrante del Club Universitario de Córdoba de rugby fue detenido tras golpear brutalmente a otro hombre en una pizzería del barrio La Docta, en la capital cordobesa. El episodio ocurrió el 7 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. La institución con sede en barrio Alto Alberdi emitió un comunicado y advirtió que las autoridades estudian los pasos a seguir con el implicado.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física ocurrido recientemente, en el que se vio involucrado un integrante de nuestra institución (...) Ante la gravedad de lo sucedido, la Subcomisión y las autoridades del Club ya se encuentran reunidas y evaluando los pasos a seguir para definir con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan, actuando con el rigor y la transparencia que la situación amerita”, informaron desde la Subcomisión de Rugby del CUC.

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Según la investigación, el agresor ingresó al comercio acompañado por una mujer y acusó a la víctima de mirarla. Primero la increpó con insultos, pero luego comenzó a pegarle reiteradamente en el rostro frente a otros clientes. La agresión siguió dentro de un depósito, donde la víctima, ya arrinconada en el piso, recibió nuevos golpes de puño y patadas. El atacante le exigía que pidiera disculpas, mientras el hombre aseguraba no haber hecho nada. Tras la intervención de empleados y presentes, huyó en una camioneta.

“Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar. Me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado. Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado, que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene. Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos. Me da cinco o seis golpes. Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’. Me pega una patada en el pecho y en el abdomen”, relató el hombre agredido, identificado como Mauro, en diálogo con El Doce TV.

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Al ser consultado sobre la mujer que acompañaba al atacante, señaló que permaneció cerca de la puerta: “Atinó a decir: ‘Vamos, Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”. La víctima necesitó atención médica por lesiones en el rostro y el cuerpo. Luego de analizar cámaras y recolectar testimonios, la Policía detuvo al acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, que se desempeñaría como entrenador o profesor del CUC, según informaron medios locales. La causa está a cargo de la Fiscalía UTI 22 y la calificación podría agravarse si los estudios confirman una fractura.

El abogado Juan Pablo Bastos, defensor de Martín Roberto Díaz, aseguró que su cliente está “quebrado anímicamente” y “muy arrepentido”, afectado por las consecuencias del ataque y dispuesto a colaborar con la Justicia. Díaz, que permanece detenido en el establecimiento penitenciario N° 9 de Córdoba, espera ser indagado mientras permanece detenido. “Fue a comprar una pizza con su pareja, este señor sentado observa a su mujer, eso genera un reproche verbal entendiendo que su mirada tenía una connotación diferente a la de cualquier persona. Tuvo una reacción que de ningún modo la justifica él ni yo”, comentó en diálogo con el programa La Voz en vivo.

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

Según la defensa, el hecho se desencadenó porque Díaz interpretó que la víctima había mirado de manera inapropiada a su pareja. Bastos sostuvo que no existía ningún vínculo ni conflicto previo entre ambos y mencionó que su defendido atravesaba problemas laborales y familiares, aunque aclaró que ese contexto no justifica la reacción violenta.

“Él va a dar una explicación de lo sucedido y se verá de qué modo y a través de qué medio pedimos las disculpas del caso en particular a la víctima. Tiene una relación armoniosa con su pareja, no tuve trato personal con ella, pero en ningún momento me refirió algún tipo de conflictividad de pareja. Tampoco estoy en condiciones de dar cuentas de su personalidad, si es una persona celosa o no”, aclaró Bastos.

El comunicado del Club Universitario de Córdoba

Captura de pantalla de una historia de redes sociales con un texto titulado Comunicado Institucional sobre la foto de una cancha deportiva
El comunicado del club de rugby tras el violento ataque en Córdoba

Desde la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba expresamos nuestra profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física ocurrido recientemente, en el que se vio involucrado un integrante de nuestra institución.

En primer lugar manifestamos nuestra solidaridad con la persona agredida y hacemos llegar nuestro acompañamiento a ella y a su familia, deseando su pronta recuperación.

Como institución, repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos a través del deporte.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Subcomisión y las autoridades del Club ya se encuentran reunidas y evaluando los pasos a seguir para definir con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan, actuando con el rigor y la transparencia que la situación amerita.

Reafirmamos nuestro compromiso con un ámbito deportivo seguro, respetuoso y libre de violencia.

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