Oficial: Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos y se convertirá en entrenador de Manchester United

Mauricio Pochettino dejará el puesto de entrenador de Estados Unidos (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

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Mauricio Pochettino se convertirá en el nuevo entrenador del Manchester United tras la salida de Michael Carrick. El club inglés y el seleccionado de Estados Unidos oficializaron el acuerdo: el argentino dejará su cargo en el combinado nacional norteamericano tras esta Fecha FIFA que ya está en curso y viajará a Inglaterra para sentarse en el banco de suplentes de Old Trafford.

“Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre”, comunicaron los Diablos Rojos, que detallaron que alcanzaron un “acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina”.

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“La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció hoy que Mauricio Pochettino dejará su cargo como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos tras la conclusión de la concentración actual para convertirse en entrenador del Manchester United. Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a la selección estadounidense en sus próximos partidos contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre”, confirmaron del otro lado.

Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos para dirigir al Manchester United (REUTERS/Albert Gea/Archivo)

En su anuncio, Manchester United destacó el recorrido de Mauricio Pochettino en el fútbol europeo y lo definió como un entrenador identificado con una propuesta ofensiva, de alta intensidad y con foco en la formación de jugadores. El club recordó que el santafesino inició su carrera en Espanyol, dirigió a Southampton, Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea, antes de su etapa al frente de la selección de Estados Unidos.

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“El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales”, valoró el conjunto inglés en su comunicado.

Los Diablos Rojos resaltaron en particular el paso del argentino por Tottenham, donde clasificó al equipo a la Champions League durante cuatro temporadas consecutivas y lo condujo a su primera final del certamen continental, en 2019. También mencionaron los títulos que consiguió en París Saint-Germain: la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Con su llegada a Old Trafford, Pochettino será el primer argentino en dirigir al Manchester United. El entrenador comenzará formalmente sus funciones el 18 de noviembre, una vez que concluya su participación con el combinado norteamericano en los cruces ante Haití.

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La Federación de Fútbol de Estados Unidos informó que Pochettino permanecerá al frente del seleccionado en los dos partidos previstos frente a Haití, el 14 y el 17 de noviembre, antes de incorporarse a su nuevo club. El equipo tendrá después una concentración en diciembre, que estará dirigida por Steve Cherundolo y contará sobre todo con futbolistas de la Major League Soccer (MLS).

Durante sus poco más de dos años en el cargo, el exdefensor acumuló 21 triunfos, 12 derrotas y dos empates en 35 encuentros. Además, llevó a Estados Unidos a la final de la Copa de Oro de la Concacaf en 2025 y a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en territorio norteamericano.

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El seleccionado terminó primero en su grupo mundialista y logró su primer triunfo en una fase eliminatoria desde 2002. Las tres victorias obtenidas en ese torneo dejaron a Pochettino como el técnico con más partidos ganados por Estados Unidos en una Copa del Mundo.

“Mauricio dejó una marca duradera en la Federación de Fútbol de Estados Unidos a través de su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura”, afirmó el director ejecutivo y secretario general de la entidad, JT Batson. “Lo que más nos enorgullece va más allá de los triunfos. Él y su cuerpo técnico elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y crearon conexiones más claras entre las selecciones juveniles y el equipo mayor”.

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El argentino también valoró su etapa en el país. “La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Agradecemos a los jugadores por su compromiso, a los aficionados por su confianza y a la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico”, expresó.

La federación señaló que 75 futbolistas sumaron al menos una convocatoria durante el ciclo de Pochettino. En la última ventana internacional, 11 jugadores menores de 21 años debutaron en el seleccionado mayor.

Su salida se produce tras la destitución de Michael Carrick, quien había asumido de manera definitiva en enero de 2025. El inglés logró la clasificación a la Champions League en la temporada pasada, pero el equipo cayó en zona de descenso de la Premier League tras sumar ocho puntos en sus primeros 10 partidos del actual campeonato.

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El mal inicio de temporada eyectó a Michael Carrick de su puesto de entrenador del Manchester United (AP Foto/Ian Hodgson)

Vale recordar que Carrick ganó 12 de los 17 partidos que le quedaban al equipo la temporada pasada, resultado que le permitió dejar al United en el tercer puesto y asegurar el pasaje a la Champions League. El escenario cambió en el actual curso: los Diablos Rojos solo obtuvieron una victoria en 10 fechas de la Premier League, acumulan ocho puntos y permanecen en puestos de descenso, junto a Crystal Palace, con siete unidades, y Sunderland, también con ocho.

El único festejo en el torneo local fue el 30 de agosto, cuando vencieron 5-2 a Ipswich Town. Desde entonces, el conjunto registró cinco empates y cuatro derrotas, incluidos los traspiés ante Hull City, Chelsea, AFC Bournemouth y Manchester City. La eliminación en las copas domésticas fue rápida: Brighton & Hove Albion lo superó 3-2 en Manchester durante la tercera ronda de la Carabao Cup.

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En el balance de todas las competencias, el equipo ganó apenas uno de sus últimos 11 compromisos. Ese triunfo fue el 3-2 ante Roma en la Champions League, luego de remontar una desventaja de dos goles. Tras cuatro fechas de la fase de liga del certamen continental, suma seis puntos y ocupa el puesto 17 de la tabla general.

Su recorrido europeo se inició con una goleada 4 a 0 contra Sabah FK en septiembre, pero octubre complicó el panorama con dos derrotas consecutivas fuera de casa: 2 a 0 frente al Atlético de Madrid y 4 a 1 ante Como.

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COMUNICADO OFICIAL DEL MANCHESTER UNITED

Comunicado Pochettino Manchester United

Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre.

El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos.

El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales.

Pochettino ha rendido de forma constante al más alto nivel en diversas ligas. Comenzó su carrera como entrenador en el Espanyol en 2009, antes de unirse al Southampton y lograr un récord de puntos para el club en la Premier League en 2014.

Durante sus cinco temporadas completas en el Tottenham Hotspur, Pochettino consolidó al club como un aspirante habitual a la Liga de Campeones de la UEFA, logrando la clasificación en cuatro temporadas consecutivas y llevando al club a su primera final en la competición en 2019.

En 2021, se unió al Paris Saint-Germain, donde ganó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones antes de fichar por el Chelsea en 2023.

Más recientemente, dirigió a la selección masculina de Estados Unidos hasta los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

ATLANTA (13 de noviembre de 2026) – La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció hoy que Mauricio Pochettino dejará su cargo como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos tras la conclusión de la concentración actual para convertirse en entrenador del Manchester United. Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a la selección estadounidense en sus próximos partidos contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre.

“Mauricio ha dejado una huella imborrable en el fútbol estadounidense gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura”, declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. “Nuestro mayor orgullo va más allá de las victorias. Él y su equipo elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y crearon una conexión más clara entre las selecciones juveniles y la selección absoluta. Estos cambios ya forman parte de nuestra forma de trabajar y seguiremos trabajando en ellos para alcanzar el éxito de forma sostenida a nivel mundial”.

Pochettino fue nombrado seleccionador de Estados Unidos en septiembre de 2024 y acumuló un récord de 21 victorias, 12 derrotas y 2 empates en 35 partidos. Bajo su dirección, Estados Unidos alcanzó la final de la Copa Oro de la Concacaf 2025 y avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en casa. La selección estadounidense terminó primera de su grupo en el Mundial y obtuvo su primera victoria en la fase eliminatoria desde 2002. Con tres victorias durante el torneo, Pochettino registró el mayor número de triunfos en la historia de la selección estadounidense en la Copa Mundial.

Más allá de los resultados, Pochettino y su equipo contribuyeron a una mayor cohesión en todo el programa de la Selección Nacional Masculina. Establecieron conexiones más claras entre las selecciones juveniles y la selección absoluta, ampliaron las oportunidades para los jugadores jóvenes y reforzaron los estándares y las expectativas que conlleva representar a Estados Unidos. Este trabajo ya forma parte del programa y continuará tras su partida.

Pochettino también amplió la plantilla de la selección absoluta, con 75 jugadores que disputaron al menos un partido durante su mandato. En la última ventana de fichajes, 11 jugadores menores de 21 años debutaron con la selección absoluta, incluyendo ocho adolescentes. En la racha más reciente de cuatro victorias consecutivas, siete de los 12 goles fueron anotados por jugadores que no habían debutado con la selección cuando comenzó dicha racha, y tres de ellos se unieron a la lista de los goleadores más jóvenes en la historia de la selección estadounidense.

“La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos muy agradecidos con los jugadores por su compromiso, con los aficionados por su fe y con la Federación por apoyar siempre a nuestro personal y crear oportunidades para influir en la cultura del fútbol en este gran país”, dijo Pochettino. “Queremos agradecer a Cindy Parlow Cone, JT Batson y Dan Helfrich por su colaboración y la increíble relación de trabajo que mantuvimos durante nuestra estancia aquí. Hay un talento tremendo en la selección estadounidense, desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta, y esa es una de las razones por las que tenemos tanta fe en el futuro del fútbol estadounidense. Siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones y apoyaremos a los equipos cada vez que salten al campo”.

Pochettino seguirá siendo responsable de todas las actividades de la selección estadounidense hasta la conclusión de la concentración actual. Steve Cherundolo dirigirá la concentración de diciembre, previamente programada, que contará con una plantilla compuesta principalmente por jugadores de la MLS. Esta concentración reflejará la mayor coordinación entre los programas de la selección absoluta y la selección olímpica, y no habrá una concentración separada para la selección sub-23 en diciembre.

“Quiero agradecer a Mauricio y a su equipo por todas sus contribuciones durante los últimos dos años para impulsar a nuestra Selección Nacional Masculina, y le deseo lo mejor en el Manchester United”, dijo la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone. “De cara al futuro, contamos con un grupo de jugadores prometedores y, al finalizar esta ventana FIFA, nuestro objetivo es encontrar el cuerpo técnico idóneo que nos ayude a consolidar el progreso alcanzado y a llevar a este equipo a cosechar aún más éxitos a nivel mundial”.

Batson y el director de operaciones de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Dan Helfrich, junto con el equipo directivo de fútbol de la US Soccer, integrado por Emma Hayes y Oguchi Onyewu, liderarán la búsqueda del próximo seleccionador nacional de Estados Unidos, recabando información de líderes de la US Soccer y del panorama futbolístico mundial. La Federación considerará candidatos con una amplia variedad de perfiles.

“Con la excelente combinación de veteranos, jóvenes talentos excepcionales y unas instalaciones de primer nivel, confiamos en el futuro de este programa”, declaró Batson. “Buscamos un líder con el talento, la experiencia y la convicción necesarios para estar a la altura de nuestra ambición, consolidar la cultura y el camino ya establecidos y ayudar a la selección nacional de Estados Unidos a dar el siguiente paso”.

Antes de incorporarse a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Pochettino dirigió al Espanyol, al Southampton, al Tottenham Hotspur, al Paris Saint-Germain y al Chelsea durante más de dos décadas como entrenador en el fútbol europeo.