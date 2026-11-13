Guatemala

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias llegaron a Guatemala después de 52 años y así se cerraron las heridas del exilio

El Premio Nobel guatemalteco murió fuera de su patria tras décadas de dictaduras y destierros. Su repatriación incluyó una urna con forma de grano de maíz y una ceremonia con instrumentos ancestrales

El presidente Bernardo Arévalo y familiares del autor encabezaron la recepción oficial en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las cenizas del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegaron a Guatemala después de 52 años. (Gobierno de Guatemala)
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Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias regresaron a Guatemala después de 52 años, un retorno que cierra de manera simbólica el exilio del escritor, fallecido en Madrid el 9 de junio de 1974.

Sus cenizas llegaron el jueves al Aeropuerto Internacional La Aurora desde Francia y fueron recibidas por el presidente Bernardo Arévalo, familiares, diplomáticos, artistas y funcionarios.

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La decisión de repatriarlo remite al contexto político que determinó el destino de sus restos. Asturias murió fuera de su país tras una vida atravesada por dictaduras, represión política y destierros.

Perdió la nacionalidad guatemalteca luego del golpe de Estado de 1954, encabezado por Carlos Castillo Armas, y vivió 12 años en el exilio hasta que la recuperó en 1966. Los regímenes autoritarios en Guatemala y España influyeron en la decisión de trasladarlo a París.

El escritor perdió la nacionalidad guatemalteca tras el golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954. (Archivo / REUTERS)
El escritor perdió la nacionalidad guatemalteca tras el golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954. (Archivo / REUTERS)

El retorno pone fin simbólico a un exilio

El autor de ‘El Señor Presidente’ y ‘Hombres de maíz’ había conocido el desarraigo desde su niñez. Su padre, el juez Ernesto Asturias, fue destituido por Manuel Estrada Cabrera tras negarse a encarcelar estudiantes.

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La familia se mudó a las Verapaces, donde el futuro Nobel tuvo contacto con comunidades indígenas, tradiciones orales y la cosmovisión maya k’iche’.

Esa experiencia influyó en una obra que combinó referencias indígenas, crítica política y lenguajes de vanguardia. En 1967 obtuvo el Nobel, el primero concedido a un guatemalteco.

Ahora, en una ceremonia que incluyó el tum y la chirimia, el presidente Arévalo colocó junto a la familia del escritor guatemalteco las cenizas de Asturias en una urna con forma de grano de maíz, creada por el artesano Pedro Canivell.

Las cenizas del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegaron a Guatemala después de 52 años.
El artesano Pedro Canivell diseñó la urna con forma de grano de maíz que resguarda los restos del novelista. (Gobierno de Guatemala)

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, vinculó esa imagen con Hombres de maíz y definió el regreso como un hecho para Guatemala y América Latina.

Pequeño, como un grano, grande como su genialidad y su legado e inmenso como el país que lo esperaba”, expresó.

Homenajes públicos antes de la inhumación

El programa continuará con actividades abiertas al público. El viernes, la Universidad Popular de Guatemala recibirá visitas entre las 10 y las 15 horas. Más tarde, la urna estará a los pies de Jesús de Candelaria hasta la medianoche, con un concierto y un conversatorio.

Todos los eventos de mañana de diez de la mañana a tres de la tarde en la Universidad Popular son abiertos al público”, afirmó Méndez Salinas, al invitar a asistir hasta completar los aforos.

El sábado se realizará una ceremonia maya en Kaminaljuyú, también sin restricciones de ingreso. Desde las 18 hasta las 22 horas, el Palacio Nacional abrirá sus puertas para un homenaje ciudadano.

Las cenizas del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegaron a Guatemala después de 52 años.
El presidente Bernardo Arévalo y familiares del autor encabezaron la recepción oficial en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Gobierno de Guatemala)

La urna estará en exhibición a los pies de Jesús de Candelaria hasta las doce de la noche”, precisó el ministro, quien señaló que la programación busca mantener activa esa jornada de homenaje. El Gobierno prevé un funeral de Estado antes del traslado final.

Las cenizas quedarán depositadas en el monumento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Méndez Salinas aclaró que la colocación y el sellado de la urna ocurrirán ese día. Anticipó refuerzos de seguridad, con la meta de abrir el centro cultural como parque de acceso libre.

A un escritor se le recibe una vez con honores y todos los días después con lectores”, sostuvo. La frase enlazó la repatriación con el propósito de acercar los libros del Nobel a generaciones.

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