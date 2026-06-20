River viaja a España para la pretemporada: quiénes son los 19 sobrevivientes a la masiva limpieza y el único jugador de la Reserva

River Plate realizará una pretemporada en España con solamente 19 jugadores (@RiverPlate)

El plantel profesional de River Plate inicia hoy una nueva etapa. El club parte rumbo a España para someterse a una pretemporada en Alicante con solo 19 futbolistas, tras una de las mayores depuraciones de los últimos años. El viaje marca el comienzo de la primera puesta a punto bajo la conducción de Eduardo Coudet. El Millonario eligió el exclusivo complejo La Finca Resort en la localidad de Algorfa como base de operaciones hasta el 5 de julio.

La travesía del equipo se dividirá en dos grupos, que despegarán desde Buenos Aires este sábado en vuelos de línea a Madrid. El trayecto concluye con cinco horas en micro hasta el destino final, donde el plantel se instalará en un entorno de alta exigencia, rodeado de instalaciones deportivas de primer nivel. Este mismo complejo fue utilizado por la selección argentina durante la fecha FIFA de noviembre de 2025.

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La lista de viajeros incluye únicamente a los 17 futbolistas que venían entrenando en el predio de Ezeiza, a los que se suman Joaquín Freitas, reincorporado tras su paso como sparring de la selección, y el arquero Jeremías Martinet, el único representante de la Reserva que formará parte del grupo principal. Además, Santiago Beltrán, quien permanece con la selección por pedido de Lionel Scaloni, viajará directamente a Alicante y se unirá al grupo en territorio español.

El entrenador y la dirigencia de River resolvieron prescindir de 14 jugadores, una decisión que responde tanto a la necesidad de renovar el plantel como a la búsqueda de un funcionamiento más acorde a la idea de juego del nuevo cuerpo técnico. Futbolistas con distintos grados de experiencia, algunos de ellos habituales titulares en ciclos anteriores, quedaron al margen de la delegación que afrontará la pretemporada europea.

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Los futbolistas que no viajarán se mantienen entrenando en Buenos Aires mientras aguardan definiciones en sus situaciones contractuales. Entre ellos figuran nombres como Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo, quienes deberán presentarse para retomar los trabajos a partir del 22 de julio, de acuerdo con el comunicado oficial. Kevin Castaño se unirá a este grupo a su vuelta del Mundial y Matías Galarza Fonda, que estuvo a préstamo en Atlanta United, también será parte de esa lista “en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente”.

La entidad de Núñez también advirtió que Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a la pretemporada porque poseen “negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones”. En este sentido, Andrés Herrera “tiene negociaciones en curso” para su “transferencia definitiva” al Columbus Crew.

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La única cara nueva que estará junto a la delegación será el uruguayo Mauro Arambarri, que llegó preveniente del Getafe de España. La otra incorporación oficial en esta ventana de transferencias es el experimentado marcador central Nicolás Otamendi, que se encuentra disputando la Copa del Mundo, mismo caso que Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. En la cita máxima también se encuentran Kendry Páez y Matías Viña, pero ambos futbolistas tampoco serán tenidos en cuenta.

Por su parte, los lesionados Tobías Ramírez, Agustín Ruberto y Juan Portillo permanecerán en Buenos Aires para continuar con sus recuperaciones. El cuerpo técnico optó por reducir al mínimo la delegación, priorizando la intensidad y la asimilación de conceptos tácticos en un contexto de mayor enfoque y exigencia.

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La planificación de Coudet contempla jornadas de trabajo físico de alta intensidad, entrenamientos técnicos y futbolísticos, así como actividades de recuperación en el spa del resort. El objetivo inmediato es instalar un modelo de juego actualizado, con la expectativa de relanzar la competitividad del equipo para afrontar un semestre con triple competencia: los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi el 17 de julio, el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al vencedor de la serie entre Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

Uno de los puntos destacados de la pretemporada será el amistoso internacional ante Flamengo de Brasil, que se disputará el 3 de julio en Portugal. Este cruce servirá como banco de pruebas para medir el funcionamiento del equipo en condiciones de máxima exigencia, antes de retornar a la competencia oficial.

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La estadía en La Finca Resort —descrita como un “paraíso en la Costa Blanca” por sus instalaciones de lujo y su infraestructura deportiva— representa la apuesta más fuerte de River Plate para cambiar el rumbo tras la derrota en la definición del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba. La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que el trabajo en España permitirá consolidar una identidad renovada y sentar las bases para un semestre en el que el club buscará volver a los primeros planos.

La lista de jugadores de River Plate que viajaron a Alicante para realizar la pretemporada:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Jeremías Martinet y Santiago Beltrán (se suma directamente en España)

Defensores: Ulises Giménez, Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva, Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

Delanteros: Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.