Pep Guardiola lamenta muerte del periodista "El Chevo" Martínez, su amigo y traductor en Dorados de Sinaloa

Desde el extranjero, el entrenador español mandó una ofrenda floral a la sala de velación del comunicador guanajuatense. (Europa Press/X:@Felicitos_)

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El exfutbolista y entrenador español, Pep Guardiola, envió una corona de flores blancas a la funeraria de Culiacán para despedir a Eliseo “El Chevo” Martínez, el periodista sinaloense que fue su hombre de confianza, traductor y guía durante los seis meses que el español residió en la ciudad como jugador de Dorados de Sinaloa en el Clausura 2006. Martínez falleció la mañana de este martes 10 de noviembre por causas naturales.

La corona llegó con la leyenda “Joseph Guardiola” grabada en el centro del arreglo. El gesto confirmó lo que el propio “Chevo” describió en más de una ocasión: que la amistad con el extécnico del Manchester City no terminó cuando el autobús de Dorados abandonó el estadio en abril de 2006.

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Corona de flores que envió Pep Guardiola. (X/@Felicitos_)

Así fue la amistad de Pep Guardiola con “El Chevo”

Desde que Guardiola aterrizó en Culiacán el 20 de diciembre de 2005, la directiva del club asignó a Martínez como su enlace personal. Era el encargado de trasladarlo a los entrenamientos —que se realizaban en un centro de esparcimiento en la zona sur de la ciudad—, de acompañarlo a conocer restaurantes y de resolver las necesidades cotidianas del futbolista catalán en un entorno completamente nuevo para él.

“Cuando llegó no sabía quién era y ya que me puse a revisar y que lo veía, noté que era de otro nivel. Su forma de tocar el balón era impresionante”, dijo Martínez en una entrevista con ESPN publicada en 2018.

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El jugador se hospedó en la habitación 406 del Hotel Lucerna, en el centro de Culiacán. Según Martínez, Guardiola era un hombre de rutinas disciplinadas: entrenaba, descansaba, salía a comer a una cocina de la ciudad y pasaba las tardes leyendo revistas de futbol junto a Juan Manuel Lillo, su entrenador y amigo. Las conversaciones giraban exclusivamente alrededor del balón.

Pep Guardiola y El Chevo Martínez. (X/@Felicitos_)

“Pasaba con Lillo y se la pasaba viendo futbol, leían revistas, periódicos y platicaban del mundo del futbol. Todos los días le tenía que comprar revistas de futbol, las que salían aquí. Incluso cuando ellos se van, yo les mandé como tres cajas a España de puras revistas”, relató Martínez al mismo medio.

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Por las noches, Guardiola hablaba por videollamada con su esposa. Lo hacía en catalán, en privado, con la misma discreción que mantenía para todo lo relacionado con su familia.

La relación entre ambos fue más allá del protocolo. El propio Guardiola reconocía el trabajo de quienes lo rodeaban y lo hacía a su manera. “El Chevo” recordaba con humor una anécdota que resumía bien el carácter del catalán: “Pep también fue muy dadivoso. Recuerdo que me daba sobres con dinero para que se los repartiera a gente del club que también lo ayudaba. Recuerdo que a un muchacho le dio 500 pesos y este le respondió que con lo que dieron lo iría a ver jugar y yo le expliqué que no era una ofensa porque Pep no supo cómo tomar esa respuesta”, contó al ESPN en aquella entrevista.

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Guardiola disputó 10 partidos con Dorados, anotó un gol de tiro libre frente a Jaguares de Chiapas y usó el dorsal 8. El equipo descendió el 29 de abril de 2006. Esa tarde, el español se retiró del futbol como jugador tras 16 años de carrera que incluyeron al Barcelona, Brescia, Roma, Al-Ahli de Qatar y, finalmente, el club sinaloense.

Una vez de regreso en España, la comunicación continuó. “Es muy sencillo y cuando le hablé a España me respondía con malas palabras, pero mal dichas. Quería que le enseñara a decir esas palabras, pero no lo hice”, contó Martínez con risa en la misma entrevista.

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El Chevo encontró su lugar entre los vestidores y las salas de prensa de Culiacán

Esquela de El Chevo Martínez. (X/@Felicitos_)

Nacido el 16 de diciembre de 1964 en Guanajuato, “El Chevo” Martínez se instaló en Culiacán desde hace décadas y construyó su vida en la capital sinaloense. Trabajó durante varias administraciones en la Dirección de Gobierno de Sinaloa y, con la llegada de Rubén Rocha Moya al gobierno estatal en 2021, dejó ese cargo para dedicarse de lleno a los medios de comunicación.

En el gremio periodístico, sus colegas lo describían como alguien con una habilidad poco frecuente: escuchaba una declaración y prácticamente tenía armada la nota antes de llegar a la redacción. Su trato era el mismo con un reportero de primer día que con un veterano de décadas.

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Dorados de Sinaloa lamentó la muerte del periodista. (Instagram)

Su cercanía con el mundo del futbol no se limitó a Guardiola. En 2018, cuando Diego Armando Maradona llegó a Dorados como director técnico, Martínez volvió a estar en el centro de ese universo. “Va a ser una bomba, vamos a tener el lujo de tener a uno de los más grandes”, dijo entonces.

En la sala de velación también se recibió un arreglo floral de Cirilo Saucedo, el exportero que defendió la portería de Dorados en el Clausura 2006 y que mantuvo contacto con Martínez desde aquellos meses de entrenamientos y concentraciones compartidas.

La familia del periodista informó que los restos serían velados en la funeraria Moreh, en la colonia Emiliano Zapata de Culiacán.