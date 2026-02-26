Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

El conjunto que dirige Javier Mascherano se medirá ante el equipo ecuatoriano a las 21.00, con televisación de Disney+ Premium

Luego del inicio de la MLS, el Inter Miami jugará su último partido amistoso de la temporada en Puerto Rico frente a Independiente del Valle. El encuentro, que contará con la presencia estelar de Lionel Messi, se jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad de Bayamón, desde las 21.00 de la Argentina, y será televisado por la señal de Disney+ Premium.

El conjunto que dirige Javier Mascherano afrontará el compromiso correspondiente al denominado Champions Tour que había sido reprogramado el pasado 13 de febrero ante la probable ausencia de Messi por problemas físicos. Esta vez, el astro rosarino dirá presente en Puerto Rico y deleitará al público en la isla caribeña.

El elenco de la Florida viene de debutar el pasado fin de semana en la Major League Soccer de Estados Unidos con una derrota 3-0 ante Los Angeles FC. Inter, campeón reinante de la liga, no tuvo una buena noche en California y sufrió un duro revés en la antesala al Clásico del Sol frente a Orlando City, que se disputará el próximo domingo 1 de marzo en el Inter&Co Stadium.

El apretado calendario para Inter Miami continuará el 7 de marzo como visitante del DC United por la tercera fecha de la MLS y cuatro días después jugará la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC en el Geodis Park. La revancha será el 18/3 en el nuevo estadio del club de la Florida.

Lionel Messi en acción durante el último partido del Inter Miami por la MLS ante Los Angeles FC

En cuanto a Independiente del Valle, que comanda el uruguayo Joaquín Papa, llega al duelo con Inter luego de un debut auspicioso en el torneo ecuatoriano con una victoria 2-0 sobre Guayaquil City, con los goles de Djorkaeff Reasco y Layan Loor. En la plantilla del equipo de Ecuador se encuentran los argentinos Guido Villar, Matías Perelló y Mateo Carabajal.

En cuanto al duelo en Puerto Rico, Mascherano utilizaría desde el arranque a Messi y se espera por las presencias de otros argentinos como Facundo Mura, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján y Tadeo Allende.

Para Inter Miami será el cierre de la gira de pretemporada que realizó en distintos países del continente americano, que comenzó el 24 de enero con derrota 3-0 en Perú ante Alianza Lima. El 31, las Garzas vencieron 2-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, con goles de Luis Suárez y Elkin Rivero (en contra). El último choque fue el 7 de febrero en Guayaquil y terminó con un empate 2-2 ante el Barcelona de Ecuador con tantos de Lionel Messi y Germán Berterame.

Inter Miami en el primer partido de la temporada 2026 de la MLS ante Los Anteles FC

Probables formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Independiente del Valle: Guido Villar; Daykol Romero, Richard Schunke, Mateo Carabajal; Patrik Mercado, Jhegson Méndez, Júnior Sornoza, Justin Lerma; Djorkaeff Reasco, Matías Perelló, Carlos González. DT: Joaquín Papa.

Estadio: Juan Ramón Loubriel

Hora: 21.00 (Argentina) / 20.00 (Puerto Rico)

TV: Disney+ Premium

